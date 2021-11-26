СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Ворскла 27.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 27.11.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 26.07.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 20.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 21.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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