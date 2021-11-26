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СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 ноября 2021, 19:30 - Днепр Арена
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
Обновить
перерыв
Ворскла
Полтава
Ход матча
1' Алексей Гуцуляк 45' Rangelov B.
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
31%
Ничья
23%
Ворскла
46%
П1: 1.97 Х: 2.71 П2: 5.03
П1: 1.95 Х: 2.60 П2: 4.50
П1: 1.97 Х: 2.71 П2: 5.03
П1: 1.97 Х: 2.71 П2: 5.03
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.00
Интересные факты
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 44% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 45% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Ворскла Полтава - 1.4.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.
  • СК Днепр-1 забивает 1.6 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.2 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • В домашних матчах СК Днепр-1 не проигрывает Ворскла Полтава в последних 4 встречах.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Домашняя статистика СК Днепр-1 в сезоне 6-0-1
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 11 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 4 месте с 31 очками.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Ворскла Полтава - 2.8.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 45%.
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир СК Днепр-1 с 10 голами. Olivier Thill забил 8 раз за Ворскла Полтава
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 2 ничьи.
  • СК Днепр-1 выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • СК Днепр-1 забивает 1.73 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.13 гола, играя на выезде (в среднем).
  • СК Днепр-1 выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 29% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-2 (СК Днепр-1 дома) и 0-1 (Ворскла Полтава дома).
  • Во время последних 8 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-7 в пользу команды СК Днепр-1
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 24% голов между минутами 16-30?
  • В Премьер-лига, СК Днепр-1 одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 25% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
5
Побед
10
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
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Главные события
45'
Rangelov B.
ГООЛ! Алексей Гуцуляк
1'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
31%
Ничья
23%
Ворскла
46%
П1: 1.97 Х: 2.71 П2: 5.03
П1: 1.95 Х: 2.60 П2: 4.50
П1: 1.97 Х: 2.71 П2: 5.03
П1: 1.97 Х: 2.71 П2: 5.03
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
    1
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 73
    Rangelov B.
    45
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
Запасные игроки
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
4
Удары в створ
3
Блокировано ударов
1
5
Штрафные
8
Сейвы
3
8
Фолы
5
7
Удары мимо
2
1
Угловые
1
ЖК
1
Трансляция
Днепр-1 забил уже на 10-й секунде матча, имел еще несколько хороших моментов да ив целом провел очень качественный тайм. Полтавчане после пропущенного быстрого гола находились в состоянии грогги и расшевелились лишь к середине тайма. Ждем второй половины игры.
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:0, пока что для Днепра-1.
45+1'
Желтая карточка
Ранжелу желтая за отмашку – первая в матче.
45'
Инфо
Минуту к первому тайму компенсировал Арановский.
43'
Опасный момент
Ой моменту Днепра-1! После затяжной атаки мяч все-таки скинули на Назаренко, тот развернулся, пробил, но чуть не попал!
41'
Полтавчане снова попробовали пробиться по флангу – навес прошел, но вот до удара дело не дошло.
40'
Джурасек за две минуты дважды пробил издалека. Пока что не пристрелялся.
37'
Штрафной для Ворсклы – пошел навес к воротам, но днепряне снова спокойно разбираются в ситуации.
32'
Опасный момент
А вот Пешич в стиле Коноплянки сместился и пробил – пробил отлично, чуть не попал в дальнюю девять!
31'
Разогнали атаку хозяева, но Довбик при приеме поскользнулся и упал. Скользкий газон.
30'
Несколько успокоилась игра у нас. Вполне логично, постоянно держать темп тяжело.
27'
Рангел отмахнулся в центре поля, судья сначала не свистнул, но уже когда Ворскла побежала в атаку, остановил игру после подсказки ВАР.
25'
Опасный момент
А вот и моменту Ворсклы. Навес со стандарта, и Тамм пробил головой, но чуть мимо рамы.
24'
Дубинчак просто взял и дал сопернику лбом в голову. Судья желтую почему-то не дал…
23'
Опасный момент
Ай ай! Вывели почти один ан один Довбика, но в последний момент Артем в борьбе с защитников ударить концентрировано не сумел!
21'
Еще одна атака Днепра-1, вывели Пихаленка на удар, который был заблокирован.
19'
Продолжает играть в атаку Днепр-1, Ворскла отбивается, но с трудом.
17'
Уголовой
Угловой для Ворсклы. Кане навесил, но Днепр-1 без проблем выносит.
16'
Довбик головой пробил после навеса Дубинчака, но на этот раз совершенно не опасно.
14'
Игнатенко на газоне, поехала у него нога. Такое впечатление, что газон влажноватый после дождя.
12'
Опасный момент
Ох хорошо! Джурасек по центру как на лыжах на скорости прошел, ударил отлично, но чуть не попал под дальнюю штангу!
11'
Полтавчане пока что не особо впечатляют – в обороне особенно.
8'
Опасный момент
Ох, привезли защитники Ворсклы на ровном месте – подарили мяч Пихаленку, тот разрезает на Довбика, но Ризнык спасает полтавчан!
7'
Пихаленок вот приложился метров с 30-ти, но его удар заблокировали.
5'
Днепр-1 продолжает играть в атаку. Назаренко активен на фланге, но вот прострел его в штрафную не прошел.
2'
Отличное начало у нас, как минимум, это повторение самого быстрого гола в УПЛ.
1'
Гоооол!!!
Гоооол!!! Вот так! Развели, закинули на Гуцуляка в штрафную, тот принял и пробил! 1:0 для Днерпа-1! Восьмая секунда матча!
1'
Свисток
Начался матч, хозяева развели с центра поля!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык, Пердута, Якубу, Тилль, Пешич, Яворский, Тамм, Чеснаков, Пуцлин, Кане, Рангел
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик.
Напомним, что команды соседствуют в турнирной таблице – у обеих по 31 очку и делят 3-4 места в УПЛ.
Инфо
Поединок начнется в 19:30, судит игру будет Евгений Арановский. Арбитр ВАР – Виктор Матяш.
Добрый день всем любителям украинского футбола! УПЛ продолжает свое шествие, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн 16-го тура украинского чемпионат, в котором Днепр-1 примет Ворсклу.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Ворскла 27.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 26.07.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 20.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 21.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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