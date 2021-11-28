Рух - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Рух в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Верес - 22.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.
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