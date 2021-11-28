  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - Металлист 1925 Смотреть онлайн
В тренде

Рух - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 ноября 2021, 17:00 - Skif Stadium
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Рух
Львов
2 - 0
Обновить
86'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
33' Marlyson 45' Андрей Борячук
46' Дмитрий Крыскив Вышел: Максим Задерака 50' Валерий Федорчук 68' Богдан Бойчук Вышел: Alvarenga, Fabricio 69' Ярослав Мартынюк Вышел: Валерий Федорчук 69' Marlyson Вышел: Zubkov, Illya 70' Юрий Климчук
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Рух
22%
Ничья
22%
Металлист 1925
56%
П1: 1.14 Х: 6.15 П2: 30.00
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 26.00
П1: 1.14 Х: 6.15 П2: 30.00
П1: 1.14 Х: 6.15 П2: 30.00
П1: 2.70 Х: 2.37 П2: 3.45
Интересные факты
  • У команды Металлист 1925 серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 24% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 30% матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Металлист 1925 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Металлист 1925 победила в 1 гол(а).
  • Металлист 1925 проиграл 4 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Металлист 1925 - 2.2.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Металлист 1925 - 1.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Победителем прошлой встречи была команда Металлист 1925.
  • FC Rukh Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.31 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 30%.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 1, команда Металлист 1925 выиграла 2, 2 ничьи.
  • FC Rukh Lviv без побед в последних 5 играх.
  • FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 1.2 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 8% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • Во время последних 5 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-5 в пользу команды Металлист 1925
  • Металлист 1925 не забивает в 6 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2009/2010
15.11.2019 - 14:30 Рух 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
10.08.2019 - 18:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2020
05.05.2019 - 18:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Показать больше
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец В
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Юрий Климчук
70'
Ярослав Мартынюк
Вышел: Валерий Федорчук
69'
69'
Marlyson
Вышел: Zubkov, Illya
Богдан Бойчук
Вышел: Alvarenga, Fabricio
68'
Валерий Федорчук
50'
46'
Дмитрий Крыскив
Вышел: Максим Задерака
ГООЛ! Андрей Борячук
45'
33'
Marlyson
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Рух
22%
Ничья
22%
Металлист 1925
56%
П1: 1.14 Х: 6.15 П2: 30.00
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 26.00
П1: 1.14 Х: 6.15 П2: 30.00
П1: 1.14 Х: 6.15 П2: 30.00
П1: 2.70 Х: 2.37 П2: 3.45
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
    68
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    45
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
    70
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
    50
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 63
    Andriiovych, Sapuha Marko
    Полузащитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
    69 33
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
    46
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 14
    Владимир Костевич
    Защитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
    69
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Нападающий
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 58
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 24
    Stefanovych, Yuri
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
8
Угловые
3
56%
Владение мячом
44%
7
Удары мимо
3
11
Штрафные
15
13
Фолы
10
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
2
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
7
1
ЖК
1
Трансляция
77'
Замена
Рунич заменил Климчука, Сапуга уступил место на поле Карасюку.
76'
Харьковчане большими силами идут в атаку, но, кажется, у них осталось слишком мало времени, чтобы исправить ситуацию.
74'
Ченбай стреляет над воротами.
70'
Гоооол!!!
2:0! Климчук в одиночку разбирается с несколькими защитниками и наносит точный удар в левый верхний угол.
69'
Замена
Замены в составе обеих команд. У Руха Альваренга и Мартынюк вышли вместо Бойчука и Федорчука соответственно. у Металлиста-1925 в игру вступил Зубков, заменивший Марлисона.
67'
Отличная позиционная атака в исполнении Металлиста-1925, которую Габелок завершал ударом из района одиннадцатиметровой отметки. Защитники блокируют эту попытку забить.
65'
Опасный момент
Борячук имел шанс удвоить преимущество своей команды! Все сделал правильно нападающий Руха: на скорости ушёл от защитника, обыграл голкипера и низом послал мяч в направлении ворот. Штанга спасла гостей от пропущенного мяча.
64'
Удар Габелка со штрафного блокирует стенка.
62'
Офсайд
Марлисон пробивает по воротам, находясь в положении вне игры.
60'
Имело место попадание мяча в руку одного из защитников Руха. Омельченко считает, что оснований для назначения пенальти не было.
56'
Мяч после удара Ермакова и небольшого рикошета уходит на угловой.
54'
Шершень пробивал по воротам Панькива с линии вратарской. Несильный удар стал легкой добычей для голкипера Руха.
53'
Ременюку удалось замкнуть дальную штангу, Сыч в подкате выбил мяч на угловой.
50'
Желтая карточка
Федорчук получает заслуженную желтую карточку за фол против Марлисона.
46'
Замена
Кривенцов провёл замену в перерыве. Задерака вышел на поле вместо Крыськива.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Рух продемонстрировал качественный футбол и был вознагражден забитым мячом под занавес первого тайма. Если подопечные Кучука продолжат в том же духе, то несомненно добудут положительный результат.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Гоооол!!!
Рух открывает счёт в самой концовке первого тайма! Борячук оказался самым расторопным в штрафной площади и точным ударом поразил ворота Сидоренко.
39'
Опасный момент
Отличную возможность забить упускает Кравченко! Из убойной позиции полузащитник Металлиста-1925 не попадает в ближний угол.
35'
Климчук затянул с ударом и позволил защитнику отобрать мяч.
33'
Желтая карточка
Марлисон был наказан за игру локтем.
32'
Опасный момент
Борячук ударом слёта едва не поразил дальний угол ворот!
29'
Несколько атакующих выпадов совершила харьковская команда, но пока без особой остроты.
28'
Сапуга отдал слишком сильный пас на партнёра и оборвал интересную позиционную атаку своей команды.
25'
Таллес продолжает пристреливаться. Дальний удар в его исполнении оказался неточным.
24'
Кверквелия не пускает к мячу Борячука и отводит угрозу от своих ворот.
20'
Металлист-1925, что им не свойственно, отдал мяч сопернику и сосредоточился на оборонительных действиях.
15'
Опасный момент
Сидоренко выполняет отличный сейв, вытаскивая мяч из самого угла после удара Сыча!
12'
Федорчук со штрафного направлял мяч на дальнюю штангу, Дидык не успел замкнуть передачу.
10'
Игра проходит в низком темпе. Ни одна из команд не готова рисковать.
4'
Сапуга неточно пробивает с дальней дистанции.
2'
Дидык нанёс несильный удар головой. Вратарь забирает мяч в руки.
1'
Опасный момент
Таллес мог открывать счёт на первой минуте! Сидоренко в красивом прыжке переводит мяч на угловой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив – Роман, Дидык, Билый (к), Сыч – Федорчук, Сапуга, Таллес – Бойчук, Борячук, Климчук.
Инфо
Стартовый состав Металлиста-1925: Сидоренко (к) – Ченбай, Шершень, Кверквелия, Ермаков – Габелок, Кравченко, Крыськив – Ременюк, Марлисон, Савин.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура УПЛ между львовским Рухом и харьковским Металлистом-1925.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Айнтрахт Айнтрахт 1 Унион Унион 1 Завершен 16:00 - Сегодня Реймс Реймс 1 Клермон Клермон 0 Завершен 16:00 - Сегодня Монако Монако 1 Страсбур Страсбур 1 Завершен 16:00 - Сегодня Лорьян Лорьян 0 Ренн Ренн 2 Завершен 16:00 - Сегодня Бордо Бордо 1 Брест Брест 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Рух - Металлист 1925 28.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Рух в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Металлист 1925 можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Верес - 22.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Рух - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен