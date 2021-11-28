Рух - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - Металлист 1925 28.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 28.11.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Рух в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Верес - 22.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

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