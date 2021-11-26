ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Львов 26.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 26.11.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 23.07.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Заря - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

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