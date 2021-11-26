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ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 ноября 2021, 19:30 - Стадион имени Владимира Бойко
Главный судья: Дердо, Александр
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
перерыв
ФК Львов
Львов
Ход матча
42' Максим Чех 45' Seka Ernest
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
30%
Ничья
19%
ФК Львов
52%
П1: 2.58 Х: 2.33 П2: 3.88
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 3.75
П1: 2.58 Х: 2.33 П2: 3.88
П1: 2.58 Х: 2.33 П2: 3.88
П1: 2.90 Х: 2.44 П2: 3.05
Интересные факты
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 7 очками.
  • Мариуполь забивает 2 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 0.8 гола против команды Мариуполь (в среднем).
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-7
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Dmytro Topalov отдал больше всего передач в Мариуполь с 3 передачами. Oleksandr Romanchuk лучший распасовщик FC Lviv (2 передач)
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Мариуполь имеет проигрышную серию из 8 матчей дома
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и FC Lviv - 2.8.
  • Наиболее популярный счет между Мариуполь и FC Lviv 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 16% случаев, FC Lviv выигрывает в 29%.
  • Мариуполь получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • Andriy Kulakov лучший бомбардир Мариуполь с 6 голами. China забил 2 раз за FC Lviv
  • Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 3, команда FC Lviv выиграла 1, 1 ничьи.
  • FC Lviv не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Мариуполь забивает 1.29 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 16% матчей, FC Lviv выигрывает в 29% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и FC Lviv - 1.8.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Мариуполь дома) и 1-3 (FC Lviv дома).
  • Мариуполь не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 14 встреч, команда Мариуполь выиграла 8 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-13 в пользу команды Мариуполь
  • FC Lviv не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 6 встреч когда команда Мариуполь играла дома, команда Мариуполь выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды FC Lviv. Разница голов 10-4 в пользу команды Мариуполь.
  • Вы знали, что FC Lviv забил 36% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Мариуполь забил 39% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
6
Побед
12
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
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Новости команд
Главные события
45'
Seka Ernest
Максим Чех
42'
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
30%
Ничья
19%
ФК Львов
52%
П1: 2.58 Х: 2.33 П2: 3.88
П1: 2.40 Х: 2.25 П2: 3.75
П1: 2.58 Х: 2.33 П2: 3.88
П1: 2.58 Х: 2.33 П2: 3.88
П1: 2.90 Х: 2.44 П2: 3.05
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Максим Чех
    42
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
    45
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 25
    Maksym, Zhuk
    Вратарь
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 63
    Bosancic, Petar
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 17
    Serhii, Davydov
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 19
    Roman, Mykhailiv
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 25
    Фране Циряк
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Dulub, Oleg
Статистика матча
16
Штрафные
11
10
Фолы
15
1
Офсайды
1
3
Удары мимо
2
2
Удары в створ
2
1
Угловые
1
2
Сейвы
2
51%
Владение мячом
49%
Блокировано ударов
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Наиболее интересны эпизод первого тайма случился тогда, когда Дердо дал свисток на перерыв. Причем, произошло это по какой-то причине именно тогда, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси забил гол. Скандал на ровном месте в игре, в которой в первой половине гости были ближе к голу.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Эрнест вытолкнул за боковую на левом фланге обороны Кащука.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Кащук наконец-то ответил Эрнесту по старой памяти фолом на правом фланге обороны.
42'
Желтая карточка
Чех в борьбе против Эрнеста за вбрасывание на правом фланге совершил отмашку.
39'
Шина запорол выход в контратаку неточной передачей на Эрнеста через центральную зону.
37'
Пошел мяч в сторону от левой штанги после дальнего удара от Эрнеста с левого фланга.
36'
Опасный момент
Шина сместился ко входу в центр чужой штрафной, но пробил прямиком в Турбаевского.
34'
Опасный момент
Штанга! Навес с правого фланга от Якимца Шина у ближней штанги замыкал головой, но отправил мяч в дальний каркас ворот!
32'
Довгий получил отмашку в лицо от Меличенко на правом фланге обороны.
30'
Со штрафного на левом фланге Политыло подавал в зону перед вратарской, но Довгий так и не долетел до навеса партнера!
28'
Эрнест не пошел играть на пас Якимца на левый фланг штрафной, но затем заработал на себе штрафной в борьбе против Меличенко.
26'
Желтая карточка
Желтая отправилась к Маркевичу за эмоции.
24'
Стасюк на руку принял мяч, после перевода ко входу на правый фланг штрафной.
22'
Прилетел в лицо Шостаку удар Мишнева из полукруга у штрафной, после навеса с правого фланга. Неприятно.
19'
Опасный момент
Мишнев с левого фланга навешивал на Стасюка в центр штрафной, защитник бил головой в падении, но вновь мяч пошел в голкипера.
17'
Опасный момент
Вьюнник навесил с правого фланга, а защитники умудрились выбить мяч прямиком на Мишнева на входе в правый фланг штрафной. Последовал удар из-под соперника, но мяч пошел в голкипера.
15'
Опасный момент
Шина обокрал Меличенко на левом фланге атаки во время аута, после чего сблизился с воротами и бил в ближний — Турбаевский парировал!
13'
Опасный момент
Мишнев отдал передачу на правый фланг штрафной на ход Кащуку, тот поймал на замахе защитника, после чего прострелил на Шостака, а тот запустил мяч над воротами.
11'
Навес с левого фланга штрафной от Топалова в сторону партнеров так и не пошел.
10'
Эрнест с левого фланга отдавал пас на Довгого в зону перед вратарской, но соперники перехватили.
7'
Эрнеста привязали к Кащуку, а иначе, как объяснить, что он фолит на сопернике уже не в первый раз.
6'
Офсайд
Мишнев в офсайде при переводе на правый фланг от Мампасси.
4'
Кащук со штрафного на правом фланге навесил в зону перед вратарской, где Махмутович подрезал мяч в руки голкиперу головой.
3'
Кащук закладывал смещение с правого фланга, но Эрнест подтолкнул его в спину.
1'
Эрнест подал с левого фланга в руки голкиперу во вратарской.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Зозуля, Брикнер, Чиряк, Ныч, Михайлив, Давидов.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович — Грисьо, Довгий, Политыло, Якимец — Ременяк, Шина, Эрнест.
Запасные: Жук, Босанчыч, Микицей, Удод, Клименко, Спировский, Хромей, Никитишин.
Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Стасюк — Чех — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов — Вьюнник.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и ПФК Львов.
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Комментарии(1)
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avatar
tolina-ystas (Краматорск)
26.11.2021 в 20:20
Судья в наглую свистит в пользу Львова
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Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Львов 26.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 26.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 23.07.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Львов можно посмотреть 26.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Заря - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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