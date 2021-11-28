Ингулец - Шахтер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Шахтер (Донецк):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 28.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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