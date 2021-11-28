  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ингулец - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

Ингулец - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 ноября 2021, 14:00 - Стадион Ингулец
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 1
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Ход матча
15' Stephen, Gopey 32' Тете
46' Хеннос Асмелаш Вышел: Smoliakov, Artem Hennadiiovych 46' Максим Ковалев Вышел: Salem, Mohamed 46' Sharaj, Vladislav Вышел: Александр Козак 58' Илья Коваленко 62' Pedrinho Вышел: Манор Соломон 62' Майкон Вышел: Bondarenko, Artem 70' Баия, Маркос 72' Корниленко, Виктор Вышел: Валерий Бондарь 72' Sudakov, Georgiy Вышел: Марлос 79' Stephen, Gopey Вышел: Plokhotniuk, Mikhailo 81' Илья Коваленко Вышел: Golovkіn, Ivan 82' Мудрик, Михаил Вышел: Даниил Сикан 90' Даниил Сикан
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
33%
Ничья
39%
Шахтер
28%
П1: 26.00 Х: 1.08 П2: 9.11
П1: 19.00 Х: 1.29 П2: 4.75
П1: 26.00 Х: 1.08 П2: 9.11
П1: 26.00 Х: 1.08 П2: 9.11
П1: 12.00 Х: 3.45 П2: 1.41
Интересные факты
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 22% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 9 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Шахтер Донецк - 2.75.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Команда FC Ingulets Petrove выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.85 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 5-2-0
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Ingulets Petrove.
  • Из последних 4 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 0 ничьи.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.25 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2.5 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).
  • FC Ingulets Petrove без побед над Шахтер Донецк в последних 4 играх.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против FC Ingulets Petrove (1-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Вы знали, что FC Ingulets Petrove забил 45% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 35% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2020
15.05.2019 - 21:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец П
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер П
Показать больше
Главные события
90'
Даниил Сикан
82'
Мудрик, Михаил
Вышел: Даниил Сикан
Илья Коваленко
Вышел: Golovkіn, Ivan
81'
Stephen, Gopey
Вышел: Plokhotniuk, Mikhailo
79'
72'
Корниленко, Виктор
Вышел: Валерий Бондарь
72'
Sudakov, Georgiy
Вышел: Марлос
70'
Баия, Маркос
62'
Pedrinho
Вышел: Манор Соломон
62'
Майкон
Вышел: Bondarenko, Artem
Илья Коваленко
58'
Хеннос Асмелаш
Вышел: Smoliakov, Artem Hennadiiovych
46'
Максим Ковалев
Вышел: Salem, Mohamed
46'
Sharaj, Vladislav
Вышел: Александр Козак
46'
32'
Тете ГООЛ!
Stephen, Gopey
15'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
33%
Ничья
39%
Шахтер
28%
П1: 26.00 Х: 1.08 П2: 9.11
П1: 19.00 Х: 1.29 П2: 4.75
П1: 26.00 Х: 1.08 П2: 9.11
П1: 26.00 Х: 1.08 П2: 9.11
П1: 12.00 Х: 3.45 П2: 1.41
Составы команд
Стартовый состав
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
    46
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
    79 15
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    46
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
    46
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
    81 58
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
    72
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
    70
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
    82
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    32
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
    72
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
    62
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
    62
Запасные игроки
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 4
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
  • 45
    Даниил Сикан
    90
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 15
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
12
Штрафные
8
7
Фолы
9
1
Удары в створ
7
2
Угловые
9
6
Сейвы
2
ЖК
1
32%
Владение мячом
68%
1
Удары мимо
1
1
Офсайды
3
Трансляция
Шахтёр в эконом-режиме добывает выездную победу над Ингульцом. Хозяева не выглядели безнадёжно в сегодняшнем матче, но организация игры в обороне однажды всё-таки дала сбой. А сил на то, чтобы отыграться у петровчан уже не нашлось.
90+3'
Свисток
Матч завершён.
90+1'
Желтая карточка
Сикан откинул мяч после свистка, за что был предупреждён.
90'
Инфо
Компенсировано 3 минуты.
89'
Ингулец решился на финальный штурм, но пока удаётся команде из Петрово создать хотя бы одну возможность для взятия ворот.
85'
Офсайд
Тете с нескольких метров попадает в штангу! В любом случае, этот гол не был бы засчитан, ведь боковой арбитр поднял флажок.
82'
Замена
Сикан заменил Мудрика.
81'
Замена
Последняя замена от Сергея Лавриненко. Головкин вышел вместо Коваленко.
78'
Замена
Плохотнюк вступил в игру вместо Стивена.
74'
Матвиенко не сумел как следует завершить атаку горняков. Его удар стал легкой добычей для голкипера.
72'
Замена
Судаков уступил место на поле Марлосу, Корниенко заменил Бондарь.
70'
Желтая карточка
Антонио срывает атаку соперника.
66'
Опасный момент
Павлов мог забивать после подачи Козака со штрафного! Не дотянулся до мяча центральный защитник Ингульца.
65'
Коваленко получает по ногам от Судакова и зарабатывает перспективый стандарт для своей команды.
62'
Замена
Соломон вышел на поле вместо Педриньо, Бондаренко заменил Майкона.
59'
Офсайд
Козак едва не вышел один на один с вратарём, но атаку прервал лайнсмен, зафиксировавший офсайд.
58'
Желтая карточка
Коваленко грубо сыграл против соперника и был предупреждён.
55'
Козак ворвался в штрафную площадь соперника, но последовавшая подача оказалась слишком неточной.
51'
Гальчук лишь со второй попытки забирает мяч в руки после удара Корниенко.
50'
Педриньо с ближней штанги подрезал мяч в створ ворот Ингульца. Гальчук контролировал ситуацию.
48'
Полегенько здорово читает игру и перехватывает пас на Мудрика.
46'
Замена
В составе Ингульца произошла тройная замена. Козак, Салем и Смоляков вышли на поле вместо Шарая, Ковалёва и Асмелаша соответственно.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Весь первый тайм Шахтёр доминировал над соперником и заслуженно повёл в счёте. Ингульцу стоит больше внимания уделять атаке, если они хотят добыть очки в сегодняшней встрече.
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
После скидки Запорожца мяч уходит за пределы поля.
42'
Асмелаш страхует партнёра и останавливает многообещающий проход Додо в штрафную площадь.
37'
Коваленко ударом в створ завершает стремительную атаку своей команды.
36'
Корниенко ударом издали решил проверить бдительность Гальчука.
35'
Неудачную навесную передачу выполнил Тете.
32'
Гоооол!!!
Шахтёр открывает счёт! Тете оказался на позиции центрфорварда и реализовал выход один на один с вратарём.
30'
Шишка блокирует удар Майкона.
28'
Мяч разминулся со штангой после удара Мудрика с линии штрафной.
23'
Педриньо головой пробивал по воротам Гальчука. Вратарь внимательно действует.
21'
Угловой в исполнении Ингульца к остроте у ворот соперника не приводит.
17'
Офсайд
Судаков оказался в положении вне игры.
14'
Желтая карточка
Стивен получает предупреждение за неумышленный удар в лицо Додо.
12'
Мудрик не обработал мяч после передачи Марлона.
11'
Додо выполнил неточную подачу на Корниенко.
6'
Опасный момент
Тете упускает отличную возможность забить! Вингер Шахтёра оказался на убойной позиции, но не сумел переиграть голкипера.
3'
Педриньо наносит первый удар по воротам Ингульца. Мяч в руках Гальчука.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Гальчук – Асмелаш, Ковалёв, Павлов, Полегенько – Шишка, Лупашко (к), Запорожец – Шарай, Стивен, Коваленко.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин – Корниенко, Матвиенко (к), Марлон, Додо – Майкон, Антонио, Судаков – Мудрик, Педриньо, Тете.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура УПЛ Ингулец – Шахтёр.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Сент-Этьен Сент-Этьен 1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 3 Завершен 13:30 - Сегодня Удинезе Удинезе 0 Дженоа Дженоа 0 Завершен 13:15 - Сегодня Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0 Аякс Аякс 1 Завершен 13:00 - Сегодня АФСК АФСК 1 ФК Чернигов ФК Чернигов 3 Завершен 13:00 - Сегодня Нижний Новгород Нижний Новгород 0 Крылья Советов Крылья Советов 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Ингулец - Шахтер 28.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Шахтер можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 28.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Ингулец - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен