Ингулец - Шахтер онлайн трансляция матча

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 22% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).

FC Ingulets Petrove без побед в последних 9 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Шахтер Донецк - 2.75.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Команда FC Ingulets Petrove выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

FC Ingulets Petrove забивает 0.85 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).

Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 5-2-0

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Ingulets Petrove.

Из последних 4 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 0 ничьи.

FC Ingulets Petrove забивает 0.25 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2.5 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).

FC Ingulets Petrove без побед над Шахтер Донецк в последних 4 играх.

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Шахтер Донецк выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против FC Ingulets Petrove (1-0 дома и 3-0 на выезде)

Вы знали, что FC Ingulets Petrove забил 45% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Ingulets Petrove не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне