ФК Александрия - Заря онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

Sergiy Rybalka отдал больше всего передач в Александрия с 3 передачами. Allahyar Sayyad лучший распасовщик Заря Луганск (4 передач)

Александрия забивает 1.46 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Александрия и Заря Луганск 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Заря Луганск - 1.

Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Заря Луганск выигрывает в 28%.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.

Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 3, 1 ничьи.

Александрия забивает 1 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.4 гола против команды Александрия (в среднем).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Александрия иЗаря Луганск, когда Александрия играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Заря Луганск выигрывает в 28% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).

Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (7) в Александрия. Dmytro Khomchenovsky получил 6 в Заря Луганск.

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Заря Луганск - 2.4.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Александрия (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Александрия не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Заря Луганск не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Александрия забил 27% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Заря Луганск забил 32% голов между минутами 76-90?

За последние 13 встреч когда Александрия команда играла дома, команда Александрия выиграла 5 раз, 4 сыграли вничью и 4 победы команды Заря Луганск.