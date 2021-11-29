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ФК Александрия - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 ноября 2021, 19:30 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
Обновить
18'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
27%
Ничья
23%
Заря
50%
П1: 2.99 Х: 2.47 П2: 2.99
П1: 2.88 Х: 2.38 П2: 3.00
П1: 2.99 Х: 2.47 П2: 2.99
П1: 2.99 Х: 2.47 П2: 2.99
П1: 3.10 Х: 2.45 П2: 3.10
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • Sergiy Rybalka отдал больше всего передач в Александрия с 3 передачами. Allahyar Sayyad лучший распасовщик Заря Луганск (4 передач)
  • Александрия забивает 1.46 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Заря Луганск 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Заря Луганск - 1.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Заря Луганск выигрывает в 28%.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 1, команда Заря Луганск выиграла 3, 1 ничьи.
  • Александрия забивает 1 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.4 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Александрия иЗаря Луганск, когда Александрия играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Заря Луганск выигрывает в 28% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).
  • Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (7) в Александрия. Dmytro Khomchenovsky получил 6 в Заря Луганск.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Заря Луганск - 2.4.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Александрия (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Александрия не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Александрия забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 32% голов между минутами 76-90?
  • За последние 13 встреч когда Александрия команда играла дома, команда Александрия выиграла 5 раз, 4 сыграли вничью и 4 победы команды Заря Луганск.
  • Во время последних 27 встреч, Александрия выиграла 8 раз. также было 10 ничей, и Заря Луганск выиграла 9 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
8
Побед
28
Игр
10
Побед
Заря
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.06.2021 - 14:00 Заря 3 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Заря
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес В
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Заря 2 - 0 Завершен ЦСКА В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
27%
Ничья
23%
Заря
50%
П1: 2.99 Х: 2.47 П2: 2.99
П1: 2.88 Х: 2.38 П2: 3.00
П1: 2.99 Х: 2.47 П2: 2.99
П1: 2.99 Х: 2.47 П2: 2.99
П1: 3.10 Х: 2.45 П2: 3.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 83
    Smiyan, M.
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 19
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
2
Штрафные
2
2
Фолы
1
1
Угловые
2
Офсайды
1
Удары мимо
1
Трансляция
16'
Гоооол!!!
Заря открывает счёт! Имереков остался в штрафной соперника после розыгрыша стандарта и замкнул на дальней штанге прострел Булецы.
13'
Опасный момент
Назарина опасно стреляет издали! Мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги!
10'
Офсайд
Аллахьяр оказался в положении вне игры.
8'
Устименко неудачно действовал и затормозил стремительную атаку своей команды.
4'
Имереков нарушает правила против Калюжного при розыгрыше углового.
4'
Аллахьяр зарабатывает угловой для своей команды.
3'
Монузль фиксирует фол в атаке со стороны Шахаба.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Билык – Цуриков, Дубра (к), Бабогло, Мирошниченко – Дрышлюк, Демченко, Калюжный – Третьяков, Устименко, Кожушко.
Инфо
Стартовый состав Зари: Мацапура – Жуниньо, Имереков, Вернидуб (к), Фаворов – Цвек, Назарина, Булеца – Сайядманеш, Гладкий, Захеди.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча 16-го тура УПЛ Александрия – Заря.
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Анонс матча ФК Александрия - Заря 29.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 29.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Заря можно посмотреть 29.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 20.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против "Рома" - 25.11.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Следите за результатами матча ФК Александрия - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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