Кривбасс - Агробизнес онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Агробизнес 28.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Агробизнес (Волочиск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 28.11.2021

Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Агробизнес (Волочиск):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Агробизнес и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Кремень - 21.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Агробизнес (Волочиск)

Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016

Страна: Украина

Тренер: Александр Чижевский



Прошедший матч команды Агробизнес был сыгран против Полесье - 22.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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