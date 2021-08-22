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Кривбасс - Агробизнес онлайн трансляция матча

Первая лига - 28 ноября 2021, 15:30 - Стадион Металлург
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
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38'
Агробизнес
Волочиск
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
45%
Ничья
18%
Агробизнес
36%
П1: 1.72 Х: 2.75 П2: 5.99
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.72 Х: 2.75 П2: 5.99
П1: 1.72 Х: 2.75 П2: 5.99
П1: 1.80 Х: 2.60 П2: 6.00
Личные встречи
Кривбасс
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Агробизнес
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 Агробизнес 0 - 0 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:45 Кремень 0 - 5 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
14.11.2021 - 13:15 Кривбасс 0 - 0 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2021/2022
05.11.2021 - 17:30 Нива 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 13:15 Олимпик 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 2 Завершен Кривбасс В
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Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2021/2022
22.11.2021 - 13:15 Агробизнес 0 - 0 Завершен Полесье Н
Первая лига 2021/2022
12.11.2021 - 13:15 ФК Краматорск 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021/2022
05.11.2021 - 14:15 Агробизнес 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
29.10.2021 - 17:30 Волынь 0 - 1 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2021/2022
25.10.2021 - 18:30 Оболонь 3 - 1 Завершен Агробизнес П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
45%
Ничья
18%
Агробизнес
36%
П1: 1.72 Х: 2.75 П2: 5.99
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.72 Х: 2.75 П2: 5.99
П1: 1.72 Х: 2.75 П2: 5.99
П1: 1.80 Х: 2.60 П2: 6.00
Статистика матча
ЖК
1
5
Угловые
Трансляция
34'
Опасный момент
А вот хорошо! Прошёл навес с фланга на Хобленко, но форвард хозяев головой дал мимо ворот!
33'
Спокойно все. Простенькие атаки Кривбасса Агробизнес довольно спокойно нейтрализует.
29'
Агробизнес нее спешит при контроле мяча, не бегут в атаку гости, а играют на удержание.
26'
Спокойно все у нас, обострений нет. Во Дебелко попробовал войти в штрафную, упал, пытался выпросить фол, но судья не повелся.
24'
Полтайма прошло. Кривбасс владеет преимуществом, но пока что что-то интересного из него выжать не может.
22'
Хобленко прошелся, накрутил, но пробил в защитника…
19'
Уголовой
Угловой подал Кривбасс, но Мозиль на месте.
18'
Опасный момент
Ой ой, из ничего момент у хозяев! После прострела Щедрого защитник подставил ногу, и мяч стукнулся о 9штануг и вылетел в поле! Момент из ничего у хозяев!
16'
Все спокойно идет. Дождь и игра…
13'
Опасный момент
Интересный штрафной для Кривбасса – метров 20 до ворот. Но Хобленко дал выше ворот!
11'
Желтая карточка
Юхимович заработал желтую за подкат сзади.
9'
Уголовой
Угловой для Кривбасса – все спокойно.
7'
Штрафной с фланга для Кривбасса – навес пошел, но ничего интересного не выжали хозяев.
5'
Еще одна атака гостей – с дальним, но неточным ударом.
3'
Офсайд
Агробизнес организовал фланговую атаку. Подход неплохой, но судья зажег офсайд.
2'
Довольно сильный туман в Кривом Роге.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Стартовый состав Агробизнеса: Мозыль, Синица, Курило, Карась, Вербный, Думанюк, Когут, Юхимлович, Черненко, Бойчук, Груша
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Заименко, Яровой, Хобленко, Илич, Мостовой, Дебелко, Щедрый, Гонсалвез, Семенов, Балан
Напомним, что Кривбасс находится на 2-м месте в таблице, Агробизнес – на 13-м.
Инфо
Матч начнется в 15:30, судить игру будет Максим Козыряцкий.
Добрый день всем любителям украинского футбола. В Первой лиге на выходных проходят матчи 20-го тура, и поединок Кривбасс – Агробизнес UA-Футбол предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
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Анонс матча Кривбасс - Агробизнес 28.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Агробизнес (Волочиск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Агробизнес (Волочиск):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Агробизнес и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Агробизнес можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Агробизнес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Кремень - 21.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Прошедший матч команды Агробизнес был сыгран против Полесье - 22.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Кривбасс - Агробизнес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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