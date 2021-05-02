Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Ньюкасл 27.11.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 27.11.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и Арсенал в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)

Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Страна: Англия

Тренер: Стив Брюс



Прошедший поединок команды Ньюкасл был сыгран против Брентфорд - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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