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Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 ноября 2021, 14:30 - Эмирейтс
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
43'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
44%
Ничья
22%
Ньюкасл
33%
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.72 Х: 3.10 П2: 6.50
Интересные факты
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Ньюкасл Юнайтед без побед в последних 13 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ньюкасл Юнайтед - 2.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иНьюкасл Юнайтед, когда Арсенал играет дома, 3- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 34% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20% матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Арсенал не проигрывает в последних 10 играх.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Арсенал выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Арсенал забивает 1.52 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 10 встречах.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Выездная статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 0-3-3
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ньюкасл Юнайтед - 0.2.
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 12 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 20 месте с 6 очками.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Ньюкасл Юнайтед не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 5, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, 0 ничьи.
  • Арсенал не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Арсенал забивает 2.4 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Арсенал в последних 7 играх.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Ньюкасл Юнайтед 1-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Год назад, Арсенал была на 15 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 5 месте с 20 очками.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20%.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Арсенал не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Арсенал выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Арсенал забил 31% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • За последние 29 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 22 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 64-18 в пользу команды Арсенал.
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Арсенал выиграла 35 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-41 в пользу команды Арсенал
  • Арсенал не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Арсенал была в 2010
  • Вы знали, что Арсенал забил 31% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 27% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Арсенал
17
Побед
18
Игр
1
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
18.01.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Ньюкасл
Кубок Англии 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
16.02.2020 - 19:30 Арсенал 4 - 0 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Ньюкасл 3 - 3 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2021/2022
17.10.2021 - 18:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершен Тоттенхэм П
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
44%
Ничья
22%
Ньюкасл
33%
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.72 Х: 3.10 П2: 6.50
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
20
Тавареш, Нуну
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
18
Такехиро Томиясу
18
Смит-Роу, Эмил
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
5
Томас Парти
7
Букайо Сака
10
Мартин Эдегор
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
1
Мартин Дубравка
17
Эмиль Крафт
22
Фабиан Шер
6
Ласкеллес, Джамаал
21
Райан Фрейзер
28
Джозеф Уиллок
8
Джонджо Шелви
11
Мэтт Ритчи
7
Жоэлинтон
9
Вилсон, Каллум
10
Сен-Максимен, Аллан
Стартовый состав
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 7
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 9
    Вилсон, Каллум
    Нападающий
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 21
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 8
    Джонджо Шелви
    Полузащитник
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 22
    Фабиан Шер
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 19
    Манкильо, Хави
    Защитник
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 12
    Льюис Джамал
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 14
    Гайден, Исаак
    Полузащитник
  • 26
    Карл Дарлоу
    Вратарь
  • 2
    Киран Кларк
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Эдди Хау
Статистика матча
8
Штрафные
2
2
Фолы
6
77%
Владение мячом
23%
2
Блокировано ударов
1
Угловые
2
Офсайды
2
3
Удары мимо
1
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
Live Zone
Трансляция
41'
Опасный момент
Штанга! Эдегор замыкал головой подачу с левого фланга из центра штрафной от Сака, но Дубравка парировал удар, после чего у дальней штанге добивал Обамеянг, но как раз в нее и отправил мяч!
39'
Подача с правого фланга от Сака была вынесена из штрафной.
36'
Арсенал удерживает мяч у центральной линии.
34'
Сака был сбит фолом Максимена у правого угла чужой штрафной.
31'
Опасный момент
И еще один дальний удар от Шелви уже просто размял Рамсдейла.
30'
Опасный момент
Перекладина! Шелви подобрал перед чужой штрафной отскок от прострела с правого фланга, после чего тут же закрутил под перекладину, но именно в нее и перевел мяч Расмдейл!
29'
Ничего нет в атаке у Ньюкасла, кроме редких выпадов.
27'
Уголовой
Шер головой завершил подачу с углового на левом фланге, но пробил над воротами.
26'
Локонга у чужой штрафной затоптал Уилсона, который поставил ему спину.
24'
Арсенал удерживает мяч на чужой половине в позиционном контроле.
22'
Подачу с правого фланга от Томиясу вынес из штрафной Ласкельс.
20'
Опасный момент
Дубравка парировал удар со штрафного от Эдегора в левую девятку!
19'
Уиллок у своей штрафной подкатом заплел ноги Эдегора.
18'
Инфо
18% владения мячом на данный момент у гостей.
17'
Никуда не торопиться Ньюкасл в своих попытках контроля, вот и опасности не создает.
15'
Локонга исполнил заброс на правый фланг штрафной, но Сака в падении не попал в створ ворот.
12'
Уголовой
Навес от Смит Роу с углового на левом фланге пошел в руки Дубравке.
11'
Локонга отыграл на ход в левый фланг штрафной для Тавареша, а партнер ударом сходу попал в защитника. Угловой.
9'
Сфолил Уилсон у правого угла чужой штрафной против Тавареша, после чего мог бы и не стараться пробить по воротам.
7'
Арсенал сейчас перехватил контроль над мячом в полной мере.
5'
Шер вынес от своей штрафной передачу с правого фланга в направлении Эдегора.
3'
Уиллок сумел отобрать мяч у Сака на левом фланге обороны.
1'
Фол в атаке от Жоэлинтона на левом фланге чужой штрафной против Уайта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Дарлоу, Кларк, Льюис, Манкильо, Хайден, Хендрик, Мерфи, Альмирон, Лонгстафф.
Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Ласкельс — Фрейзер, Уиллок, Шелви, Ритчи — Жоэлинтон, Уилсон, Сан-Максимен.
Запасные: Лено, Тирни, Холдинг, Мэйтланд-Найлз, Эльнени, Ляказетт, Пепе, Нкетиа, Мартинелли.
Арсенал: Рамсдейл — Томиасу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Сака, Партей, Локонга, Смит Роу — Эдегор — Обамеянг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют тульский Арсенал и Ньюкасл.
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Анонс матча Арсенал - Ньюкасл 27.11.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и Арсенал в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Ньюкасл можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Прошедший поединок команды Ньюкасл был сыгран против Брентфорд - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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