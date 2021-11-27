Ливерпуль - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 3-3-0

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Год назад, Саутгемптон была на 4 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 13 месте с 14 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Саутгемптон - 2.8.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Саутгемптон выигрывает в 34%.

Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Fabinho получил больше всего желтых карточек (3) в Ливерпуль. Mohammed Salisu получил 4 в Саутгемптон.

Ливерпуль забивает 1.57 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль выиграл 3 домашних матчей подряд.

Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Саутгемптон выигрывает в 34% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Саутгемптон - 1.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Саутгемптон в последних 5 встречах.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Саутгемптон выиграла 1, 0 ничьи.

Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 0.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль не проигрывает в последних 16 домашних матчах.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 30 матчах.

Во время последних 46 встреч, команда Ливерпуль выиграла 25 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-46 в пользу команды Ливерпуль

Саутгемптон не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 23 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Саутгемптон. Разница голов 46-18 в пользу команды Ливерпуль.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-0 (Ливерпуль дома) и 1-0 (Саутгемптон дома).

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?