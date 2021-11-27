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Ливерпуль - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 ноября 2021, 17:00 - Энфилд
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
2'
Саутгемптон
Саутгемптон
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
36%
Ничья
36%
Саутгемптон
27%
П1: 1.56 Х: 3.44 П2: 8.62
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 6.50
П1: 1.56 Х: 3.44 П2: 8.62
П1: 1.56 Х: 3.44 П2: 8.62
П1: 1.55 Х: 3.45 П2: 7.50
Интересные факты
  • Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 3-3-0
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Год назад, Саутгемптон была на 4 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 13 месте с 14 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Саутгемптон - 2.8.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Саутгемптон выигрывает в 34%.
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Fabinho получил больше всего желтых карточек (3) в Ливерпуль. Mohammed Salisu получил 4 в Саутгемптон.
  • Ливерпуль забивает 1.57 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Саутгемптон выигрывает в 34% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Саутгемптон - 1.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Саутгемптон в последних 5 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Саутгемптон выиграла 1, 0 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 0.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 16 домашних матчах.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 30 матчах.
  • Во время последних 46 встреч, команда Ливерпуль выиграла 25 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-46 в пользу команды Ливерпуль
  • Саутгемптон не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 23 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Саутгемптон. Разница голов 46-18 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-0 (Ливерпуль дома) и 1-0 (Саутгемптон дома).
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 27% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
11
Побед
20
Игр
6
Побед
Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.08.2019 - 16:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
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Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.11.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
36%
Ничья
36%
Саутгемптон
27%
П1: 1.56 Х: 3.44 П2: 8.62
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 6.50
П1: 1.56 Х: 3.44 П2: 8.62
П1: 1.56 Х: 3.44 П2: 8.62
П1: 1.55 Х: 3.45 П2: 7.50
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
6
Ибраима Конате
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
15
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
10
Садио Мане
21
Диого Жота
11
Мохамед Салах
1
Алекс Маккарти
35
Ян Беднарек
4
Лянко Войнович
22
Мохаммед Салису
21
Livramento, Valentino
21
Уорд-Проуз Джеймс
6
Ориоль Ромеу
15
Ромен Перро
18
Broja, Armando
10
Че Адамс
9
Адам Армстронг
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 18
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 21
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 6
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 15
    Ромен Перро
    Нападающий
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 4
    Лянко Войнович
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 1
    Алекс Маккарти
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 43
    Валери, Янн
    Защитник
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 20
    Smallbone, William
    Полузащитник
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
  • 7
    Шейн Лонг
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Ральф Хассенхюттль
Live Zone
Трансляция
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі основні склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Жота, Мане.
"Саутгемптон": Маккарті - Беднарек, Лянко, Салісу - Лівраменто, Ворд-Праус, Ромеу, Перро - Броха, Адамс, Армстронг.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчуу 13-го туру АПЛ, в якому "Ліверпуль" прийме "Саутгемптон".
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 27.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Порту - 24.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Норвич Сити - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Норвич Сити.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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