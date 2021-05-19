Ювентус - Аталанта онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Аталанта выиграла 1, 2 ничьи.

Аталанта не проигрывает в последних 7 играх.

Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Аталанта (во всех соревнованиях).

Выездная статистика Аталанта в сезоне 5-1-0

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).

Danilo получил больше всего желтых карточек (4) в Ювентус. Jose Luis Palomino получил 5 в Аталанта.

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Аталанта - 2.8.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус выигрывает первый тайм в 44% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 3 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Ювентус забивает 2.09 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Аталанта - 1.4.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Аталанта в последних 25 встречах.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Аталанта пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

Игры прошлого года: 1-1 (Ювентус дома) и 1-0 (Аталанта дома).

Аталанта не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 25 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 6 сыграла в ничью и 0 победы команды Аталанта. Разница голов 51-19 в пользу команды Ювентус.

Во время последних 50 встреч, команда Ювентус выиграла 34 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-44 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Аталанта забил 30% голов между минутами 76-90?