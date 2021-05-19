Ювентус - Аталанта онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 19.05.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Челси - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Янг Бойз - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
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