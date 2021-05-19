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Ювентус - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 27 ноября 2021, 19:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Ayroldi, Giovanni
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
30%
Ничья
30%
Аталанта
40%
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.58
П1: 2.40 Х: 2.60 П2: 3.20
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.58
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.58
П1: 2.44 Х: 2.75 П2: 3.40
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Аталанта выиграла 1, 2 ничьи.
  • Аталанта не проигрывает в последних 7 играх.
  • Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Аталанта (во всех соревнованиях).
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 5-1-0
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Danilo получил больше всего желтых карточек (4) в Ювентус. Jose Luis Palomino получил 5 в Аталанта.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Аталанта - 2.8.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 44% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 3 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ювентус забивает 2.09 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Аталанта - 1.4.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Аталанта в последних 25 встречах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Ювентус дома) и 1-0 (Аталанта дома).
  • Аталанта не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 25 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 6 сыграла в ничью и 0 победы команды Аталанта. Разница голов 51-19 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 50 встреч, команда Ювентус выиграла 34 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-44 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Аталанта забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Ювентус
16
Побед
25
Игр
2
Побед
Аталанта
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 22:45 Ювентус 2 - 2 Завершен Аталанта
Последние матчи - Ювентус
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лацио 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Ювентус 4 - 2 Завершен Зенит В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
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Последние матчи - Аталанта
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио Н
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
30%
Ничья
30%
Аталанта
40%
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.58
П1: 2.40 Х: 2.60 П2: 3.20
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.58
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.58
П1: 2.44 Х: 2.75 П2: 3.40
Трансляция
Запасные: Росси, Спортьелло, Паломино, Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелья, Хатебур, Скальвини, Миранчук, Иличич, Пашалич, Пикколи.
Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Пессина — Сапата, Малиновский.
Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Пеллегрини, Ругани, де Винтер, Артур, Бернардески, Бентанкур, Кулусевски, Кин, Кайо.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни, Локателли, Рабио — Дибала, Мората.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и бергамаская Аталанта.
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Анонс матча "Ювентус" - "Аталанта" 27.11.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 19.05.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Аталанта" можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Челси - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Янг Бойз - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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