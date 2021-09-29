Палмейрас - Фламенго онлайн трансляция матча

Палмейрас проиграл 3 матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Палмейрас и ФК Фламенго РЖ - 2.6.

Наиболее популярный результат в играх между Палмейрас иФК Фламенго РЖ, когда Палмейрас играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Когда ФК Фламенго РЖ лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Фламенго РЖ% своих матчей.

Палмейрас выигрывает первый тайм в 43% матчей, ФК Фламенго РЖ выигрывает в 48% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Палмейрас и ФК Фламенго РЖ - 1.2.

Недавнее выступление команды ФК Фламенго РЖ в "Кубок Либертадорес" лучше, чем у команды Палмейрас.

Палмейрас без побед над ФК Фламенго РЖ в последних 4 играх.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Фламенго РЖ.

ФК Фламенго РЖ имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Палмейрас забивает 1.84 гола, играя дома, а ФК Фламенго РЖ забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Палмейрас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.

Когда ФК Фламенго РЖ проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Фламенго РЖ% своих матчей.

ФК Фламенго РЖ's performance of the last 5 matches is better than Палмейрас's.

Палмейрас без побед в последних 4 играх.

Из последних 5 встреч команда Палмейрас выиграла 0, команда ФК Фламенго РЖ выиграла 4, 1 ничьи.

ФК Фламенго РЖ не проигрывает в последних 9 играх.

Палмейрас забивает 0.8 гола за матч против команды ФК Фламенго РЖ, а ФК Фламенго РЖ забивает 1.8 гола против команды Палмейрас (в среднем).

ФК Фламенго РЖ не пропускает в 3 матчах подряд.

У команды Палмейрас серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Наиболее популярный счет между Палмейрас и ФК Фламенго РЖ 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Палмейрас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.

Палмейрас выигрывает первую половину матча в 43% случаев, ФК Фламенго РЖ выигрывает в 48%.

Команда ФК Фламенго РЖ проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Палмейрас (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда ФК Фламенго РЖ победила в 2 гол(а).

ФК Фламенго РЖ забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Во время последних 35 встреч, Палмейрас выиграла 12 раз. также было 11 ничей, и ФК Фламенго РЖ выиграла 12 раза.