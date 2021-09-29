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Палмейрас - Фламенго онлайн трансляция матча

Кубок Либертадорес - 27 ноября 2021, 22:00 - Сентенарио
Главный судья: Нестор Питана
Рейтинг матча:
Палмейрас
Сан-Паулу
0 - 0
Обновить
6'
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Палмейрас
29%
Ничья
43%
Фламенго
29%
П1: 4.67 Х: 2.44 П2: 2.39
П1: 4.00 Х: 2.25 П2: 2.38
П1: 4.67 Х: 2.44 П2: 2.39
П1: 4.67 Х: 2.44 П2: 2.39
П1: 4.40 Х: 2.50 П2: 2.35
Интересные факты
  • Палмейрас проиграл 3 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Палмейрас и ФК Фламенго РЖ - 2.6.
  • Наиболее популярный результат в играх между Палмейрас иФК Фламенго РЖ, когда Палмейрас играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда ФК Фламенго РЖ лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Фламенго РЖ% своих матчей.
  • Палмейрас выигрывает первый тайм в 43% матчей, ФК Фламенго РЖ выигрывает в 48% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Палмейрас и ФК Фламенго РЖ - 1.2.
  • Недавнее выступление команды ФК Фламенго РЖ в "Кубок Либертадорес" лучше, чем у команды Палмейрас.
  • Палмейрас без побед над ФК Фламенго РЖ в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Фламенго РЖ.
  • ФК Фламенго РЖ имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Палмейрас забивает 1.84 гола, играя дома, а ФК Фламенго РЖ забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Палмейрас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.
  • Когда ФК Фламенго РЖ проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Фламенго РЖ% своих матчей.
  • ФК Фламенго РЖ's performance of the last 5 matches is better than Палмейрас's.
  • Палмейрас без побед в последних 4 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Палмейрас выиграла 0, команда ФК Фламенго РЖ выиграла 4, 1 ничьи.
  • ФК Фламенго РЖ не проигрывает в последних 9 играх.
  • Палмейрас забивает 0.8 гола за матч против команды ФК Фламенго РЖ, а ФК Фламенго РЖ забивает 1.8 гола против команды Палмейрас (в среднем).
  • ФК Фламенго РЖ не пропускает в 3 матчах подряд.
  • У команды Палмейрас серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный счет между Палмейрас и ФК Фламенго РЖ 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Палмейрас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Палмейрас% своих матчей.
  • Палмейрас выигрывает первую половину матча в 43% случаев, ФК Фламенго РЖ выигрывает в 48%.
  • Команда ФК Фламенго РЖ проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Палмейрас (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда ФК Фламенго РЖ победила в 2 гол(а).
  • ФК Фламенго РЖ забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 35 встреч, Палмейрас выиграла 12 раз. также было 11 ничей, и ФК Фламенго РЖ выиграла 12 раза.
  • За последние 17 встреч когда Палмейрас команда играла дома, команда Палмейрас выиграла 6 раз, 5 сыграли вничью и 6 победы команды ФК Фламенго РЖ.
Последние матчи - Палмейрас
Кубок Либертадорес 2021
29.09.2021 - 03:30 Атлетико Минейро 1 - 1 Завершен Палмейрас Н
Кубок Либертадорес 2021/2022
23.09.2021 - 01:00 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Кубок Либертадорес 2021
22.09.2021 - 03:30 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Кубок Либертадорес 2021/2022
23.08.2021 - 01:00 Палмейрас 0 - 0 Завершен Атлетико Минейро Н
Кубок Либертадорес 2021
18.08.2021 - 03:30 Палмейрас 3 - 0 Завершен Сан-Паулу В
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Последние матчи - Фламенго
Кубок Либертадорес 2021
30.09.2021 - 03:30 Барселона Гуаякиль 0 - 2 Завершен Фламенго В
Кубок Либертадорес 2021
23.09.2021 - 03:30 Фламенго 2 - 0 Завершен Барселона Гуаякиль В
Кубок Либертадорес 2021/2022
23.08.2021 - 03:00 Фламенго 0 - 0 Завершен Барселона Гуаякиль Н
Кубок Либертадорес 2021
19.08.2021 - 01:15 Фламенго 5 - 1 Завершен Олимпия Асунсьон В
Кубок Либертадорес 2021/2022
12.08.2021 - 01:15 Олимпия Асунсьон 1 - 4 Завершен Фламенго В
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Палмейрас
29%
Ничья
43%
Фламенго
29%
П1: 4.67 Х: 2.44 П2: 2.39
П1: 4.00 Х: 2.25 П2: 2.38
П1: 4.67 Х: 2.44 П2: 2.39
П1: 4.67 Х: 2.44 П2: 2.39
П1: 4.40 Х: 2.50 П2: 2.35
Составы команд
21
Weverton
22
Piquerez, Joaquin
13
Garcia, Luan
15
Густаво Гомес
12
Mayke
35
Danilo S.
43
Дуду
8
Ze Rafael
23
Veiga, Raphael
14
Scarpa, Gustavo
7
Huhtala Rony
1
Диего Алвес
44
Маурисио Исла
3
Родриго Кайо
23
Луиз, Дэвид
16
Филипе Луис
5
Арао, Виллиам
18
Андреас Перейра
7
Эвертон Рибейро
14
Джорджиан Де Арраскаэта
27
Пинто, Бруно Энрике
9
Габриэл Барбоза
Стартовый состав
  • 7
    Huhtala Rony
  • 43
    Дуду
    Нападающий
  • 8
    Ze Rafael
    Полузащитник
  • 23
    Veiga, Raphael
    Полузащитник
  • 14
    Scarpa, Gustavo
    Полузащитник
  • 35
    Danilo S.
  • 22
    Piquerez, Joaquin
    Полузащитник
  • 13
    Garcia, Luan
    Защитник
  • 15
    Густаво Гомес
    Защитник
  • 12
    Mayke
    Защитник
  • 21
    Weverton
    Вратарь
  • 9
    Габриэл Барбоза
    Нападающий
  • 7
    Эвертон Рибейро
    Полузащитник
  • 14
    Джорджиан Де Арраскаэта
  • 27
    Пинто, Бруно Энрике
    Нападающий
  • 5
    Арао, Виллиам
    Полузащитник
  • 18
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 44
    Маурисио Исла
    Полузащитник
  • 3
    Родриго Кайо
    Полузащитник
  • 23
    Луиз, Дэвид
    Защитник
  • 16
    Филипе Луис
    Защитник
  • 1
    Диего Алвес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Фелипе Мело
    Полузащитник
  • 27
    Gabriel Veron
  • 65
    Menino, Gabriel
    Полузащитник
  • 19
    Breno
    Нападающий
  • 18
    Данило
    Вратарь
  • 9
    Дейверсон
  • 11
    Wesley
    Полузащитник
  • 10
    Луис Адриано
    Нападающий
  • 6
    Жорже
    Защитник
  • 5
    de Paula, Patrick
    Полузащитник
  • 4
    Kuscevic Benjamin
  • 42
    Jailson
    Вратарь
  • 34
    Matheuzinho
    Защитник
  • 43
    Роберт Кенеди
    Полузащитник
  • 30
    Бруно Виана
  • 21
    Abreu dos Santos Pedro Guilherme
  • 29
    Rodinei
    Защитник
  • 19
    Yao Yann Michael
  • 11
    Витиньо
    Нападающий
  • 10
    Диего
    Полузащитник
  • 33
    Майя, Тьяго
    Полузащитник
  • 6
    Beltran Rene
  • 2
    Gustavo Henrique
    Защитник
  • 45
    Hugo Souza
    Вратарь
Тренеры
  • Абель Феррейра
  • Ренато Гаучо
Статистика матча
1
Штрафные
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
2'
Офсайд
Вне игры - (Фламенго)
5'
Фла поактивнее начал матч, больше играют на атаку в первые 5 минут.
3'
Инфо
Напомним, что Кубок Либертадорес – главный клубный турнир Южной Америки, местная Лига чемпионов, и это финал этого турнира!
Инфо
Судит игру аргентинец Нестор Питана.
Свисток
Матч начался, погнали!
Инфо
Стартовый состав Палмейраса: Вивертон, Гомес, Густво Скарпа, Луан, Майк, Данило, Рикверес, Зе Рафаэль, Дуду, Виега, Рони
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Палмейрас - Фламенго 27.11.2021, Кубок Либертадорес

Противостояние между командой Палмейрас (Сан-Паулу) и командой Фламенго (Рио-де-Жанейро) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Либертадорес 2021, матч начнется на стадионе Сентенарио.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Абель Феррейра и Ренато Гаучо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Палмейрас - Фламенго можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Либертадорес. Текстовую трансляцию матча Палмейрас - Фламенго, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Палмейрас (Сан-Паулу)
Страна: Бразилия

Предыдущий поединок команды Палмейрас был сыгран против Атлетико Минейро - 29.09.2021, в рамках чемпионата Кубок Либертадорес 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Страна: Бразилия

Предыдущий поединок команды Фламенго был сыгран против Барселона Гуаякиль - 30.09.2021, в рамках турнира Кубок Либертадорес 2021 и закончился победой команды Фламенго.

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