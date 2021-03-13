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Удинезе - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 28 ноября 2021, 13:30 - Stadio Friuli
Главный судья: Meraviglia, Francesco
Рейтинг матча:
Удинезе
Удине
До начала
00 : 00 : 00
Дженоа
Генуя
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
25%
Ничья
25%
Дженоа
50%
П1: 2.11 Х: 2.61 П2: 4.60
П1: 1.73 Х: 3.60 П2: 5.00
П1: 2.11 Х: 2.61 П2: 4.60
П1: 2.11 Х: 2.61 П2: 4.60
П1: 2.41 Х: 2.30 П2: 4.90
Интересные факты
  • Beto лучший бомбардир Удинезе с 4 голами. Mattia Destro забил 6 раз за Дженоа
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 18 месте с 9 очками.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Дженоа - 2.6.
  • Удинезе выигрывает первый тайм в 23% матчей, Дженоа выигрывает в 17% матчей.
  • Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Samir получил больше всего желтых карточек (4) в Удинезе. Davide Biraschi получил 4 в Дженоа.
  • Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 3, команда Дженоа выиграла 0, 2 ничьи.
  • Удинезе забивает 1.04 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • В домашних матчах Удинезе не проигрывает Дженоа в последних 6 встречах.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Дженоа - 1.4.
  • Домашняя статистика Удинезе в сезоне 2-3-2
  • Недавнее выступление команды Удинезе в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Gerard Deulofeu отдал больше всего передач в Удинезе с 2 передачами. Nicolo Rovella лучший распасовщик Дженоа (3 передач)
  • Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Удинезе забивает 1.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 0.8 гола против команды Удинезе (в среднем).
  • Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Дженоа без побед в последних 10 играх.
  • Удинезе выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Дженоа выигрывает в 17%.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Удинезе's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Удинезе пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Удинезе не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 15 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 22-19 в пользу команды Удинезе.
  • Игры прошлого года: 1-0 (Удинезе дома) и 1-1 (Дженоа дома).
  • Во время последних 30 встреч, команда Удинезе выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-43 в пользу команды Дженоа
  • Дженоа не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Дженоа над Удинезе была в 2014
  • Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Удинезе забил 44% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Удинезе
8
Побед
21
Игр
4
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
13.03.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Удинезе 1 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 19:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2021
05.07.2020 - 20:30 Удинезе 2 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
22.11.2021 - 21:45 Торино 2 - 1 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Удинезе 3 - 2 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 13:30 Интер 2 - 0 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Удинезе 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе Н
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Венеция Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Торино 3 - 2 Завершен Дженоа П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
25%
Ничья
25%
Дженоа
50%
П1: 2.11 Х: 2.61 П2: 4.60
П1: 1.73 Х: 3.60 П2: 5.00
П1: 2.11 Х: 2.61 П2: 4.60
П1: 2.11 Х: 2.61 П2: 4.60
П1: 2.41 Х: 2.30 П2: 4.90
Трансляция
Запасные: Семпер, Ванхеусден, Бехрами, Бани, Гильоне, Пандев, Эрнани, Букса, Портанова, Траоре, Гальдамес.
Дженоа: Сиригу — Бираски, Мазьелло, Васкес — Сабелли, Стураро, Бадель, Ровелла, Камбиасо — Экубан, Бьянки.
Запасные: Паделли, Карнелос, Перес, Макенго, Саккесс, Яяло, Пуссетто, Самарджич, Несторовски, Форестьери, Де Майо, Соппи.
Удинезе: Сильвестри — Бекао, Нуйтинк, Самир — Молина, Арслан, Уолас, Удогие — Перейра, Деулофеу — Бету.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Франческо Меравилья (Пистоя, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Фриули" (Удине, Италия) сыграют фриульский Удинезе и генуэзский Дженоа.
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Анонс матча Удинезе - Дженоа 28.11.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Удинезе (Удине) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Friuli.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Удинезе (Удине) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Удинезе в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Удинезе - Дженоа можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Удинезе - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Прошедший матч команды Удинезе был сыгран против Торино - 22.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против "Рома" - 21.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Следите за результатами матча Удинезе - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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