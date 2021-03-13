Удинезе - Дженоа онлайн трансляция матча

Beto лучший бомбардир Удинезе с 4 голами. Mattia Destro забил 6 раз за Дженоа

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 18 месте с 9 очками.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Дженоа - 2.6.

Удинезе выигрывает первый тайм в 23% матчей, Дженоа выигрывает в 17% матчей.

Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Samir получил больше всего желтых карточек (4) в Удинезе. Davide Biraschi получил 4 в Дженоа.

Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 3, команда Дженоа выиграла 0, 2 ничьи.

Удинезе забивает 1.04 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

В домашних матчах Удинезе не проигрывает Дженоа в последних 6 встречах.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Дженоа - 1.4.

Домашняя статистика Удинезе в сезоне 2-3-2

Недавнее выступление команды Удинезе в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Gerard Deulofeu отдал больше всего передач в Удинезе с 2 передачами. Nicolo Rovella лучший распасовщик Дженоа (3 передач)

Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Дженоа не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Удинезе забивает 1.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 0.8 гола против команды Удинезе (в среднем).

Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Дженоа без побед в последних 10 играх.

Удинезе выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Дженоа выигрывает в 17%.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Удинезе's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Удинезе пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Удинезе не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 15 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 7 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 22-19 в пользу команды Удинезе.

Игры прошлого года: 1-0 (Удинезе дома) и 1-1 (Дженоа дома).

Во время последних 30 встреч, команда Удинезе выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-43 в пользу команды Дженоа

Дженоа не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Последняя гостевая победа Дженоа над Удинезе была в 2014

Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90?