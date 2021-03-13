Удинезе - Дженоа онлайн трансляция матча

Матч между командой Удинезе (Удине) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Friuli.
Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 13:30
История противостояний между командами Удинезе (Удине) и командой Дженоа (Генуя):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Удинезе в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти
Прошедший матч команды Удинезе был сыгран против Торино - 22.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини
Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против "Рома" - 21.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".
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