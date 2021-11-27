Челси - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Майкл Каррик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Ювентус" - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вильярреал - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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