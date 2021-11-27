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Челси - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 ноября 2021, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
11'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
42%
П1: 1.85 Х: 2.89 П2: 6.22
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.85 Х: 2.89 П2: 6.22
П1: 1.85 Х: 2.89 П2: 6.22
П1: 1.90 Х: 2.80 П2: 5.90
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 10 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Манчестер Юнайтед - 1.8.
  • Наиболее популярный счет между Челси и Манчестер Юнайтед 1-1. 12 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Год назад, Челси была на 6 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 1 месте с 29 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 2 ничьи.
  • Челси забивает 1.79 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иМанчестер Юнайтед, когда Челси играет дома, 1- 0. 8 игры закончились с этим результатом
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Манчестер Юнайтед - 0.6.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Mateo Kovacic отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Челси не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Челси забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Челси не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 35 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 14 раз, 12 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 47-38 в пользу команды Челси.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 74 встреч, команда Челси выиграла 23 раз, 29 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-90 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 0-0 (Челси дома) и 0-0 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 30% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
24
Игр
7
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
19.07.2020 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челси 1 - 1 Завершен Бернли Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Мальме 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 14:30 Челси 7 - 0 Завершен Норвич Сити В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
42%
П1: 1.85 Х: 2.89 П2: 6.22
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.85 Х: 2.89 П2: 6.22
П1: 1.85 Х: 2.89 П2: 6.22
П1: 1.90 Х: 2.80 П2: 5.90
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
14
Тревох Чалобах
3
Маркос Алонсо
8
Жоржиньо
12
Рубен Лофтус-Чик
24
Джеймс Моррисон
20
Каллум Хадсон-Одои
22
Хаким Зийех
11
Тимо Вернер
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
3
Бэйли, Эрик
27
Теллеш, Алекс
17
Фред
31
Неманья Матич
39
Мактоминей, Скотт
18
Бруно Фернандес
11
Рэшфорд, Маркус
25
Джейдон Санчо
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 22
    Хаким Зийех
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Майкл Каррик
Статистика матча
2
Удары в створ
Сейвы
2
1
Штрафные
2
2
Угловые
2
Фолы
1
63%
Владение мячом
37%
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
10'
Мактоміней віддавав на забігання Теллесу. Могло бути небезпечно, але пас не пройшов.
7'
Челсі комбінує в центрі поля, але акцентованої атаки не демонструють підопічні Тухеля в ці хвилини.
4'
Опасный момент
Як небезпечно! Алонсо на лівому фланзі віддав на Хадсона-Одої, той ввійшов у воротарський майданчик та покотив у дальній кут. Де Хеа відбиває ногою!
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Челсі розпочинає з центру поля!
Инфо
Стали відомі склади на матч. Челсі: Менді, Чалоба, Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чік, Алонсо, Зієш, Вернер, Хадсон-Одої. Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ліндельоф, Байї, Рашфорд, Фред, Фернандеш, Санчо, Теллес, Ван-Біссака, Матіч, Мактоміней.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Челсі - Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Челси - "Манчестер Юнайтед" 28.11.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Майкл Каррик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Ювентус" - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вильярреал - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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