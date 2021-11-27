Челси - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Челси не проигрывает в последних 10 играх.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Манчестер Юнайтед - 1.8.

Наиболее популярный счет между Челси и Манчестер Юнайтед 1-1. 12 игры закончились с этим результатом.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Год назад, Челси была на 6 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 1 месте с 29 очками.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 2 ничьи.

Челси забивает 1.79 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Челси иМанчестер Юнайтед, когда Челси играет дома, 1- 0. 8 игры закончились с этим результатом

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Манчестер Юнайтед - 0.6.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Mateo Kovacic отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Челси не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Челси забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Челси забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Челси не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 35 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 14 раз, 12 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 47-38 в пользу команды Челси.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 74 встреч, команда Челси выиграла 23 раз, 29 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-90 в пользу команды Челси

Игры прошлого года: 0-0 (Челси дома) и 0-0 (Манчестер Юнайтед дома).

Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 76-90?