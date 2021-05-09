Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Cевилья - 2.2.

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Cевилья 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Cевилья выигрывает в 39%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.

Cевилья не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Cевилья выиграла 0, 1 ничьи.

Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иCевилья, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Cевилья в последних 14 встречах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Cевилья выигрывает в 39% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Cевилья - 0.2.

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 3-2-0

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).

Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.

Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Jesus Navas лучший распасовщик Cевилья (2 передач)

Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Cевилья забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 29 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Cевилья. Разница голов 85-32 в пользу команды Реал Мадрид.

Игры прошлого года: 2-2 (Реал Мадрид дома) и 0-1 (Cевилья дома).

Cевилья не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 60 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 38 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 142-81 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя гостевая победа Cевилья над Реал Мадрид была в 2008

Вы знали, что Реал Мадрид забил 28% голов между минутами 76-90?