Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Реал был сыгран против Шериф - 24.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Вольфсбург - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".
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