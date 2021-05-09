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Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 28 ноября 2021, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 1
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52'
Севилья
Севилья
Ход матча
12' Рафаэл Миранда 32' Карим Бензема 33' Акуна, Маркос
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
30%
Севилья
40%
П1: 2.09 Х: 2.74 П2: 4.91
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 2.09 Х: 2.74 П2: 4.91
П1: 2.09 Х: 2.74 П2: 4.91
П1: 2.10 Х: 2.75 П2: 4.70
Интересные факты
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Cевилья - 2.2.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Cевилья 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Cевилья выигрывает в 39%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Cевилья не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Cевилья выиграла 0, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иCевилья, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Cевилья в последних 14 встречах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Cевилья выигрывает в 39% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Cевилья - 0.2.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 3-2-0
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Jesus Navas лучший распасовщик Cевилья (2 передач)
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 29 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Cевилья. Разница голов 85-32 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Реал Мадрид дома) и 0-1 (Cевилья дома).
  • Cевилья не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 60 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 38 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 142-81 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Cевилья над Реал Мадрид была в 2008
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Cевилья забил 22% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Реал
16
Побед
24
Игр
6
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 Севилья 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 17:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
22.09.2019 - 22:00 Севилья 0 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
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Последние матчи - Севилья
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 17:15 Севилья 2 - 2 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 22:00 Бетис 0 - 2 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Севилья 1 - 2 Завершен Лилль П
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 17:15 Севилья 2 - 0 Завершен Осасуна В
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Новости команд
Главные события
33'
Акуна, Маркос
ГООЛ! Карим Бензема
32'
12'
Рафаэл Миранда ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
30%
Севилья
40%
П1: 2.09 Х: 2.74 П2: 4.91
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 2.09 Х: 2.74 П2: 4.91
П1: 2.09 Х: 2.74 П2: 4.91
П1: 2.10 Х: 2.75 П2: 4.70
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
13
Яссин Буну
4
Montiel, Gonzalo
23
Жюль Кунде
20
Диего Карлос
19
Акуна, Маркос
8
Хоан Хордан
25
Фернандо
10
Иван Ракитич
5
Окампос, Лукаш
12
Рафаэл Миранда
24
Гомез, Алехандро
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    32
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 12
    Рафаэл Миранда
    Полузащитник
    12
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
    33
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 36
    de Avila Araque, Ivan Romero
    Нападающий
  • 18
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 31
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 22
    Уссама Идрисси
    Нападающий
  • 1
    Марко Дмитрович
    Вратарь
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Хулен Лопетеги
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
4
Удары мимо
3
2
Удары в створ
3
Угловые
2
1
Блокировано ударов
1
4
Штрафные
3
3
Сейвы
1
3
Фолы
3
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Плохие 15 первых минут для Мадрида. Половина состава сливочных просто смотрела футбол. Особенно это касается эпизода с голом Мира. Явно стал виден упор Реала на удары издали и смещение крайков, активные перемещения с Бензема. Но как же это плохо работает. Винисиус и Асенсио часто путаются и не успевают. Ошибка Буну помогла сравнять счет в поединке. 1:1, Севилья была опаснее в первой половине.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
42'
Опасный момент
Прострелил Алаба после рывка в атаку - Асенмио и Винисиус махнули мимо сферы!
39'
Реал с мячом. Моментов нет.
36'
Инфо
По ударам - 7:6 в пользу хозяев.
33'
Желтая карточка
Акунья получил желтую за свой фол.
32'
Гоооол!!!
Дальний удар от Милитао! Буну решил, что мяч это пирожок! Какая ошибка - выпущена сфера и Бензема забивает! Перехват и удар - 1:1!
29'
Опасный момент
Перекладина после плотного удара Окампоса! Каркас ворот спас Реал!
27'
А это интересно! Бензема прострелил с правого фланга в центр. Асенсио покатил на Винисиуса, но тот пробил слишком слабо. Буну успел сложиться.
26'
Повреждение у Окампоса. Пауза в игре.
25'
Опасный момент
Удар Крооса издали - выше створа!
23'
Алаба сфолил против Окампоса. Без желтой карточки.
22'
Офсайд
Мир забежал в офсайд.
19'
Грубостей стало больше на поле. Команды нервничают.
16'
Удар Алабы "на отмашку" с 30-ти метров не напугал Буну. Мадрид пока не идет в позиционку.
15'
Не может никак Реал собраться. В очень легком темпе Мадрид действует.
13'
Владение мячом - 51%/49% в пользу Севильи.
11'
Гоооол!!!
Прошла подача с углового от гостей. Мир даже не прыгнул - просто кивнул головой и забил! Алаба и все остальные защитники хозяев как столбы стояли. 0:1!
8'
Винисиус снова пришел в центр. И снова все запорол - мощнейший удар в сторону трибун.
5'
Контратака Севильи закончилась ударом Ракитича со средней дистанции. Пристрелка пошла.
4'
Винисиус потерял равновесие в центре и разрушил цепочку из передач. Севилья начала контратаку.
3'
Винисиус разбежался по флангу, обыграл двоих, но далее без обострения. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Реал, стартовый состав: Куртуа - Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль - Кроос, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Асенсио.
Севилья, стартовый состав: Буну - Монтьель, Кунде, Карлос, Акунья - Хордан, Фернандо, Ракитич - Окампос, Мир, Гомес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол приглашает Вас на онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: Реал - Севилья. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Реал - "Севилья" 28.11.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Севилья" можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Шериф - 24.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Вольфсбург - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча Реал - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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