Вильярреал - Барселона онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Вильярреал забивает 1.52 гола, играя дома, а Барселона забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Вильярреал и Барселона 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Барселона выигрывает в 46%.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Arnaut Danjuma лучший бомбардир Вильярреал с 5 голами. Memphis Depay забил 7 раз за Барселона

Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона не проигрывает в последних 5 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Вильярреал забивает 0 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Вильярреал иБарселона, когда Вильярреал играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом

В ОТ Вильярреал забивает 0 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).

Вильярреал выигрывает первый тайм в 44% матчей, Барселона выигрывает в 46% матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.

Etienne Capoue получил больше всего желтых карточек (4) в Вильярреал. Sergio Busquets получил 4 в Барселона.

Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.

Вильярреал забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Барселона - 4.6.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Вильярреал без побед над Барселона в последних 4 играх.

Вильярреал побеждает в 0% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Барселона - 3.4.

Выездная статистика Барселона в сезоне 0-3-2

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Yeremi Pino отдал больше всего передач в Вильярреал с 3 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (4 передач)

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).

Последняя домашняя победа Вильярреал над Барселона была в 2007

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Вильярреал (4-0 дома и 2-1 на выезде)

Вильярреал не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 23 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 5 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды Барселона. Разница голов 41-32 в пользу команды Барселона.

Барселона не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Вильярреал выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-55 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 0-15?