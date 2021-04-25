Вильярреал - Барселона онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман
Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Бенфика - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
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