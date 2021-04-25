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Вильярреал - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 ноября 2021, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
0 - 0
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6'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
33%
Ничья
33%
Барселона
33%
П1: 3.33 Х: 2.69 П2: 2.66
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.33 Х: 2.69 П2: 2.66
П1: 3.33 Х: 2.69 П2: 2.66
П1: 2.95 Х: 2.65 П2: 3.00
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Вильярреал забивает 1.52 гола, играя дома, а Барселона забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Барселона 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Барселона выигрывает в 46%.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Arnaut Danjuma лучший бомбардир Вильярреал с 5 голами. Memphis Depay забил 7 раз за Барселона
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона не проигрывает в последних 5 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Вильярреал забивает 0 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Вильярреал иБарселона, когда Вильярреал играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • В ОТ Вильярреал забивает 0 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 44% матчей, Барселона выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Etienne Capoue получил больше всего желтых карточек (4) в Вильярреал. Sergio Busquets получил 4 в Барселона.
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Вильярреал забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Барселона - 4.6.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Вильярреал без побед над Барселона в последних 4 играх.
  • Вильярреал побеждает в 0% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Барселона - 3.4.
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 0-3-2
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Yeremi Pino отдал больше всего передач в Вильярреал с 3 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (4 передач)
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Последняя домашняя победа Вильярреал над Барселона была в 2007
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Вильярреал (4-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Вильярреал не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 23 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 5 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды Барселона. Разница голов 41-32 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Вильярреал выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-55 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Вильярреал забил 27% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Вильярреал
0
Побед
20
Игр
15
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Валенсия 2 - 0 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Алавес Н
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Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
33%
Ничья
33%
Барселона
33%
П1: 3.33 Х: 2.69 П2: 2.66
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.33 Х: 2.69 П2: 2.66
П1: 3.33 Х: 2.69 П2: 2.66
П1: 2.95 Х: 2.65 П2: 3.00
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
23
Гомес, Мои
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
21
Santos, Yeremi
15
Груневелд, Арнаут
14
Мануэль Тригерос
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
28
Gonzalez Nicolas
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
33
Ezzalzouli, Abdessamad
10
Мемфис Депай
30
Whyte Gavin
Стартовый состав
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 17
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 37
    Akhomach, Ilias
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Xavi
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Штрафные
1
1
Фолы
Live Zone
Трансляция
4'
Бускетс пришел в себя после стыка с соперником. Продолжаем игру.
2'
Гости с мячом. Высокий прессинг Вильярреала заставил Барсу сесть в низкий блок.
1'
Свисток
Матч начался!
Барселона, стартовый состав: Тер Штеген - Араухо, Пике, Гарсия, Альба - Гонсалес, Бускетс, Де Йонг - Эззалзули, Депай, Гави.
Вильярреал, стартовый состав: Рулли - Педраза, Торрес, Альбиоль, Фойт - Гомес, Парехо, Капу, Пино - Данджума, Тригерос.
Добрый вечер, дорогие друзья UA-Футбол приглашает вас на онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: Вильярреал - Барселона. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Вильярреал - "Барселона" 27.11.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Барселона" можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Бенфика - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вильярреал - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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