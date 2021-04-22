Наполи - Лацио онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - Лацио 28.11.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 28.11.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Наполи и Лацио в предыдущем футбольном матче 22.04.2021 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Спартак - 24.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Спартак.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Локомотив - 25.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

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