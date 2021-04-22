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Наполи - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 28 ноября 2021, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
3 - 0
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69'
Лацио
Рим
Ход матча
7' Пётр Зелиньский 10' Дрис Мертенс 13' Луис Фелипе 29' Дрис Мертенс 36' Патрисио Габаррон
46' Патрисио Габаррон Вышел: Лаззари, Мануэль 55' Фелипе Андерсон Гомес Вышел: Заккагни, Маттиа
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 2.61 Х: 2.63 П2: 3.52
П1: 2.38 Х: 2.63 П2: 3.25
П1: 2.61 Х: 2.63 П2: 3.52
П1: 2.61 Х: 2.63 П2: 3.52
П1: 2.30 Х: 2.75 П2: 3.65
Интересные факты
  • Lorenzo Insigne отдал больше всего передач в Наполи с 4 передачами. Luis Alberto лучший распасовщик Лацио (4 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 3, команда Лацио выиграла 2, 0 ничьи.
  • Наполи забивает 1.8 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.2 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Наполи иЛацио, когда Наполи играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 44% матчей, Лацио выигрывает в 37% матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Victor Osimhen лучший бомбардир Наполи с 5 голами. Ciro Immobile забил 10 раз за Лацио
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Лацио не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Наполи победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Лацио - 3.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 1 месте с 32 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Наполи.
  • Наполи забивает 2.23 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Лацио 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Лацио выигрывает в 37%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Лацио - 1.2.
  • В домашних матчах Наполи не проигрывает Лацио в последних 7 встречах.
  • Домашняя статистика Наполи в сезоне 5-1-0
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Последняя гостевая победа Лацио над Наполи была в 2015
  • Лацио не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Наполи выиграла 21 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-63 в пользу команды Наполи
  • За последние 24 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 13 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 46-29 в пользу команды Наполи.
  • Игры прошлого года: 5-2 (Наполи дома) и 2-0 (Лацио дома).
  • Наполи не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Лацио забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Наполи забил 23% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Наполи
14
Побед
23
Игр
5
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 21:45 Наполи 5 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 21:45 Лацио 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 Наполи 3 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 18:45 Лацио 1 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Лига Европы 2021/2022
24.11.2021 - 17:30 Спартак 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Легия 1 - 4 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
28.10.2021 - 21:45 Наполи 3 - 0 Завершен Болонья В
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Последние матчи - Лацио
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Локомотив 0 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лацио 0 - 2 Завершен Ювентус П
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Марсель 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Фиорентина В
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Главные события
55'
Фелипе Андерсон Гомес
Вышел: Заккагни, Маттиа
46'
Патрисио Габаррон
Вышел: Лаззари, Мануэль
36'
Патрисио Габаррон
ГООЛ! Дрис Мертенс
29'
13'
Луис Фелипе
ГООЛ! Дрис Мертенс
10'
ГООЛ! Пётр Зелиньский
7'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 2.61 Х: 2.63 П2: 3.52
П1: 2.38 Х: 2.63 П2: 3.25
П1: 2.61 Х: 2.63 П2: 3.52
П1: 2.61 Х: 2.63 П2: 3.52
П1: 2.30 Х: 2.75 П2: 3.65
Составы команд
25
Давид Оспина
6
Руй, Марио
26
Калиду Кулибали Йеро
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Руис Пенья, Фабиан
68
Станислав Лоботка
24
Лоренцо Инсинье
20
Пётр Зелиньский
22
Ирвинг Лосано
14
Дрис Мертенс
25
Пепе Рейна
4
Патрисио Габаррон
3
Луис Фелипе
33
Франческо Ачерби
23
Эльсеид Хюсай
21
Сергей Милинкович-Савич
32
Данило Катальди
10
Луис Альберто
7
Фелипе Андерсон Гомес
17
Чиро Иммобиле
9
Педро
Стартовый состав
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
    29 10
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
    7
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 7
    Фелипе Андерсон Гомес
    55
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 9
    Педро
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
    46 36
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
    13
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 2
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 37
    Андреа Петагна
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 5
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 13
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 19
    Денис Вавро
    Защитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 20
    Заккагни, Маттиа
    Полузащитник
Тренеры
  • Лучано Спаллетти
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
61%
Владение мячом
39%
11
Штрафные
8
7
Фолы
11
5
Удары в створ
2
ЖК
2
2
Удары мимо
3
4
Блокировано ударов
1
Угловые
3
2
Сейвы
2
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
61'
Замена
Милинкович-Савич заменен на Башича.
59'
Желтая карточка
Катальди получил желтую за грубую атаку против Лоботки в центре поля.
58'
Опасный момент
Рейна парировал удар на исполнение из левого фланга от Руи в дальний угол.
57'
Лаццари оставил сильный пас на ход в пределах поля на правом фланге штрафной, но партнеры не помогли.
55'
Замена
Дзакканьи вышел вместо Андерсона.
53'
Зьелински сумел пробросить мяч себе на ход на правый фланг штрафной, после чего подавал на дальнюю, однако Лосано не добрался до мяча.
50'
Слишком высокую подачу с правого фланга отдал Андерсон с правого фланга в дальнюю сторону штрафной.
48'
Фол от Зьелински в центре поля против Катальди.
47'
Инсинье с левого фланга подавал в дальнюю сторону штрафной, но Лосано не пустил к мячу перехватом Рейна.
46'
Замена
Лаццари вышел вместо Патрика.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Лацио был разгромлен усилиями Дриса Мертенса, который проводит выдающийся поединок. При этом, неаполитанцы продолжают играть в острый футбол, а их соперники местами опасно огрызаются, однако удача явно не смотрит в их сторону. Если Лацио сумеет поднять скорости в атаке, то, возможно, что-то из этого матча и сможет выжать.
Инфо
С начала 2021 года только Икай Гюндоган (12, Манчестер Сити) забил больше первых голов в матчах своей команды, чем Петр Зьелински (11) среди полузащитников в европейских лигах большой пятерки.
Свисток
Перерыв. 3:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
43'
Блокирована попытка Мертенса из зоны перед чужой штрафной завершить передачу Лосано с правого фланга.
41'
Катает мяч Наполи по своей половине.
39'
Ди Лоренцо теперь не может подняться на ноги после прошлого столкновения с Педро.
38'
Фол от Педро в попытке прессинга на левом фланге чужой половины.
37'
Подача от Андерсона с правого фланга была перехвачена.
36'
Желтая карточка
Патрик фолом встретил продвижение Инсинье на левом фланге атаки.
33'
Инсинье в контратаке на левом фланге загнал Мертенса за лицевую передачей на ход, куда Дрис уже выезжал на коленях.
31'
Сергей нанес слабый удар в сторону от левой штанги из полукруга у штрафной, после скидки передачи Педро с левого фланга от Иммобиле.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Что сейчас сотворил Мертенс! С правого фланга Инсинье сбросил на партнера на вход в штрафную, а Дрис в касание перебросил мяч над головой Рейны в дальний угол!
26'
Опасный момент
Крестовина! Головой замыкал Ачерби подачу углового с правого фланга в центр штрафной, однако угодил в дальнее перекрестие ворот!
25'
Опасный момент
Сергей исполнил подачу с правого фланга в зону перед штрафной, где Альберто поймал на ногу ударом в одно касание, но Оспина потащил из ближней девятки!
24'
Опасный момент
Инсинье с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, где Мертенс старался затолкать Хисая в ворота вместе с мячом, но Рейна не пропустил мимо себя.
23'
Зьелински отыграл на Руиса на левый фланг, однако испанец отдал обратный пас крайне неудачно.
20'
Опасный момент
Иммобиле дотащил мяч почти к лицевой на левом фланге чужой штрафной, но завершающим ударом в ближний угол низом Рейну не переиграл!
17'
Зьелински и Инсинье столкнулись на правом фланге атаки, потеряли мяч, после чего пришлось Мертенсу фолом останавливать контратаку.
15'
Патрик отобрал мяч на правом фланге обороны, но затем глупой передачей отдал мяч сопернику в ногу.
14'
Мертенс пробил со штрафного на левом фланге достаточно хитро в ближний угол, но в створ ворот не попал.
12'
Желтая карточка
Руис был сбит у левого угла чужой штрафной фолом Луиса Фелипе, после потери мяча.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Инсинье с левого фланга штрафной отдал пас в центр на Мертенса, а тот поймал защитника на замахе, после чего пробил в правый угол!
9'
Андерсон упустил мяч на входе на правый фланг чужой штрафной во время игры в пас с Иммобиле.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зьелински вколотил мяч в правый угол чужих ворот, завершив атаку, которую переводом на правый фланг на Лосано начал Мертенс от центра поля, после чего пошел замыкать ответный пас в центре, и обеспечил отскок на партнера!
5'
Опасный момент
Зьелински с фолом атаковал перед чужой штрафной Катальди, после чего Инсинье дальним ударом закрутил мяч в правый каркас ворот!
4'
Атаковал на чужой половине с фолом Лоботку Альберто.
2'
Патрик заблокировал фолом рывок Инсинье по левому флангу атаки.
1'
Упустил мяч на правом фланге Зьелински при простой передаче партнера.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Стракоша, Адамонис, Раду, Башич, Ромеро, Дзакканьи, Эскаланте, Лейва, Акпа-Акпро, Моро, Мурики.
Лацио: Рейна — Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто — Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро.
Запасные: Мерет, Марфеллья, Жуан Жезус, Гулам, Малькюи, Манолас, Демме, Эльмас, Петанья.
Наполии: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Марио Руи — Лоботка, Фабиан Руис — Лосано, Зьелински, Инсинье — Мертенс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Диего Армандо Марадона" (Неаполь, Италия) сыграют лондонский Челси и римский Лацио.
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Анонс матча Наполи - Лацио 28.11.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Лацио (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Наполи и Лацио в предыдущем футбольном матче 22.04.2021 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Лацио можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Спартак - 24.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Спартак.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Локомотив - 25.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Наполи - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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