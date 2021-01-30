РБ Лейпциг - Байер онлайн трансляция матча

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч начнется на стадионе Ред Булл Арена.
Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Байер (Леверкузен):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "РБ Лейпциг", тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и Байер в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Сеоане, Жерардо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш
Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Брюгге - 24.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане
Предыдущий поединок команды Байер был сыгран против Селтик - 25.11.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Байер.
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