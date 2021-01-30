РБ Лейпциг - Байер онлайн трансляция матча

РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Байер Леверкузен выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.

Год назад, РБ Лейпциг была на 3 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 7 месте с 18 очками.

Победителем прошлой встречи была команда РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг забивает 1.82 гола, играя дома, а Байер Леверкузен забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Байер Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Байер Леверкузен - 1.4.

В домашних матчах РБ Лейпциг не проигрывает Байер Леверкузен в последних 3 встречах.

Выездная статистика Байер Леверкузен в сезоне 3-3-0

Команда РБ Лейпциг проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Байер Леверкузен.

Angelino получил больше всего желтых карточек (3) в РБ Лейпциг. Moussa Diaby получил 7 в Байер Леверкузен.

Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 2, команда Байер Леверкузен выиграла 0, 3 ничьи.

Байер Леверкузен не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

РБ Лейпциг забивает 1.6 гола за матч против команды Байер Леверкузен, а Байер Леверкузен забивает 1 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).

Наиболее популярный счет между РБ Лейпциг и Байер Леверкузен 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Байер Леверкузен выигрывает в 40%.

Когда Байер Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Бундеслига" лучше, чем у команды Байер Леверкузен.

Christopher Nkunku лучший бомбардир РБ Лейпциг с 5 голами. Patrik Schick забил 8 раз за Байер Леверкузен

Команда РБ Лейпциг проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Байер Леверкузен (во всех соревнованиях).

Байер Леверкузен не проигрывает в последних 4 играх.

В их последнюю встречу команда РБ Лейпциг победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Байер Леверкузен - 2.6.

РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 33% матчей, Байер Леверкузен выигрывает в 40% матчей.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Вы знали, что РБ Лейпциг забил 30% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Игры прошлого года: 1-0 (РБ Лейпциг дома) и 1-1 (Байер Леверкузен дома).

РБ Лейпциг не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 10 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Байер Леверкузен выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-13 в пользу команды РБ Лейпциг

За последние 5 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Байер Леверкузен. Разница голов 7-5 в пользу команды РБ Лейпциг.

Байер Леверкузен не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

В Бундеслига, РБ Лейпциг одержала 4 домашних побед подряд.