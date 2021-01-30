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РБ Лейпциг - Байер онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 28 ноября 2021, 18:30 - Ред Булл Арена
Главный судья: Бенжамин Кортус
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 0
Обновить
11'
Байер
Леверкузен
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
33%
Ничья
33%
Байер
33%
П1: 2.22 Х: 3.05 П2: 3.71
П1: 2.10 Х: 2.88 П2: 3.20
П1: 2.22 Х: 3.05 П2: 3.71
П1: 2.22 Х: 3.05 П2: 3.71
П1: 2.28 Х: 3.00 П2: 3.55
Интересные факты
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Байер Леверкузен выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.
  • Год назад, РБ Лейпциг была на 3 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 7 месте с 18 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда РБ Лейпциг.
  • РБ Лейпциг забивает 1.82 гола, играя дома, а Байер Леверкузен забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Байер Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Байер Леверкузен - 1.4.
  • В домашних матчах РБ Лейпциг не проигрывает Байер Леверкузен в последних 3 встречах.
  • Выездная статистика Байер Леверкузен в сезоне 3-3-0
  • Команда РБ Лейпциг проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Байер Леверкузен.
  • Angelino получил больше всего желтых карточек (3) в РБ Лейпциг. Moussa Diaby получил 7 в Байер Леверкузен.
  • Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 2, команда Байер Леверкузен выиграла 0, 3 ничьи.
  • Байер Леверкузен не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • РБ Лейпциг забивает 1.6 гола за матч против команды Байер Леверкузен, а Байер Леверкузен забивает 1 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между РБ Лейпциг и Байер Леверкузен 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Байер Леверкузен выигрывает в 40%.
  • Когда Байер Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Бундеслига" лучше, чем у команды Байер Леверкузен.
  • Christopher Nkunku лучший бомбардир РБ Лейпциг с 5 голами. Patrik Schick забил 8 раз за Байер Леверкузен
  • Команда РБ Лейпциг проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Байер Леверкузен (во всех соревнованиях).
  • Байер Леверкузен не проигрывает в последних 4 играх.
  • В их последнюю встречу команда РБ Лейпциг победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Байер Леверкузен - 2.6.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 33% матчей, Байер Леверкузен выигрывает в 40% матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Вы знали, что РБ Лейпциг забил 30% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Игры прошлого года: 1-0 (РБ Лейпциг дома) и 1-1 (Байер Леверкузен дома).
  • РБ Лейпциг не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 10 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Байер Леверкузен выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-13 в пользу команды РБ Лейпциг
  • За последние 5 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Байер Леверкузен. Разница голов 7-5 в пользу команды РБ Лейпциг.
  • Байер Леверкузен не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • В Бундеслига, РБ Лейпциг одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Байер Леверкузен забил 36% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
РБ Лейпциг
5
Побед
10
Игр
1
Побед
Байер
Чемпионат Германии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 0 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Байер 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 Байер 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 5 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
20.11.2021 - 16:30 Хоффенхайм 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
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Последние матчи - Байер
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Байер 3 - 2 Завершен Селтик В
Чемпионат Германии 2021/2022
20.11.2021 - 16:30 Байер 1 - 0 Завершен Бохум В
Чемпионат Германии 2021/2022
07.11.2021 - 16:30 Герта 1 - 1 Завершен Байер Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Байер 4 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Байер 0 - 2 Завершен Вольфсбург П
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
33%
Ничья
33%
Байер
33%
П1: 2.22 Х: 3.05 П2: 3.71
П1: 2.10 Х: 2.88 П2: 3.20
П1: 2.22 Х: 3.05 П2: 3.71
П1: 2.22 Х: 3.05 П2: 3.71
П1: 2.28 Х: 3.00 П2: 3.55
Составы команд
31
Мартинес Хосеп
3
Анджелино
32
Gvardiol, Josko
16
Лукас Клостерманн
22
Мукьеле, Норди
10
Эмиль Форсберг
44
Кевин Кампль
27
Конрад Лаймер
18
Кристофер Нкунку
33
Андре Силва
21
Brobbey, Brian
1
Храдеки, Лукас
30
Frimpong, Jeremie
15
Джонатан Кристальдо
12
Эдмонд Тапсоба
50
Hincapie, Piero
25
Паласиос, Эсекиэль
8
Андрич
20
Мусса Диаби
27
Wirtz, Florian
31
Adli, Amine
14
Патрик Шик
Стартовый состав
  • 33
    Андре Силва
  • 21
    Brobbey, Brian
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 31
    Мартинес Хосеп
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 20
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 27
    Wirtz, Florian
    Полузащитник
  • 31
    Adli, Amine
    Полузащитник
  • 25
    Паласиос, Эсекиэль
    Полузащитник
  • 8
    Андрич
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Защитник
  • 15
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 12
    Эдмонд Тапсоба
  • 50
    Hincapie, Piero
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Филипп Тшаунер
    Вратарь
  • 35
    Bonnah, Solomon
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 14
    Тайлер Адамс
  • 17
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 26
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 37
    Raebiger, Lars Sidney
    Полузащитник
  • 47
    Wosz, Joscha
    Полузащитник
  • 40
    Андрей Лунёв
    Вратарь
  • 6
    Такис Рецос
  • 6
    Kossounou Odilon
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
  • 11
    Надим Амири
    Полузащитник
  • 7
    Паули́ньо
    Нападающий
  • 22
    Дейли Синкгравен
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
  • 17
    Николас Аларио, Лукас
    Нападающий
Тренеры
  • Джесси Марш
  • Сеоане, Жерардо
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
Удары мимо
1
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Удары в створ
1
Трансляция
9'
Опасный момент
Гооол!!! Не засчитан! Байер провел быструю атаку, Диаби забивал, но Адли был в офсайде! После просмотра ВАР судья отменил взятие ворот!
7'
А вот вроде неплохую атаку Байер разогнал, но дошли только до штрафной.
6'
Спокойно пока что все у нас. Без обострений, в центре поля…
3'
Борьба в центре поля. Адли прихватил Фосберга за футболку.
1'
Свисток
Начался матч!
Выходят команды на поле.
Инфо
Отметим, что перед этим матчем Байер расположился на 4-м месте в таблице, Лейпциг – на восьмом.
Инфо
Стартовый состав Байера: Градецки, Хинкали, Та, Тапсоба, Фримпонг, Андрих, Паласиос, Адли, Вирц, Диаби, Шик
Инфо
Стартовый состав Лейпцига: Мартинес, Мукиеле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Форсберг, Кампль, Лаймер, Ноунку, Силва, Бробби
Инфо
Начнется матч в 18:30, судить игру будет Беньямин Кортус.
Добрый вечер всем любителям качественного немецкого футбола, UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 13-го утра Бундеслиги, в котором РБ Лейпциг примет Байер.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - Байер 28.11.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч начнется на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Байер (Леверкузен):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "РБ Лейпциг", тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и Байер в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Сеоане, Жерардо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - Байер можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - Байер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Брюгге - 24.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане

Предыдущий поединок команды Байер был сыгран против Селтик - 25.11.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Байер.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - Байер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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