Аталанта - Венеция онлайн трансляция матча

Аталанта выигрывает первый тайм в 47% матчей, Венеция выигрывает в 32% матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Венеция.

В их последнюю встречу команда Венеция победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Венеция - 1.

Домашняя статистика Аталанта в сезоне 2-3-2

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.

Победителем прошлой встречи была команда Венеция.

Аталанта забивает 2.44 гола, играя дома, а Венеция забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Венеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Венеция - 0.4.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Венеция выигрывает в 32%.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Венеция выиграла 2, 1 ничьи.

Аталанта забивает 0.4 гола за матч против команды Венеция, а Венеция забивает 0.6 гола против команды Аталанта (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта не проигрывает в последних 8 играх.

Когда Венеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.

Аталанта выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Аталанта пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Во время последних 5 встреч, команда Аталанта выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Венеция выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 3-2 в пользу команды Венеция

Венеция не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Венеция забил 33% голов между минутами 61-75?