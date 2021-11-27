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Аталанта - Венеция онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 30 ноября 2021, 19:30 - Gewiss Stadium
Главный судья: Santoro, Alberto
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
2 - 0
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21'
Венеция
Венеция
Ход матча
7' Марио Пашалич 12' Марио Пашалич
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
28%
Венеция
36%
П1: 1.65 Х: 3.22 П2: 7.76
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 6.50
П1: 1.65 Х: 3.22 П2: 7.76
П1: 1.65 Х: 3.22 П2: 7.76
П1: 1.68 Х: 3.25 П2: 6.80
Интересные факты
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 47% матчей, Венеция выигрывает в 32% матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Венеция.
  • В их последнюю встречу команда Венеция победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Венеция - 1.
  • Домашняя статистика Аталанта в сезоне 2-3-2
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Венеция.
  • Аталанта забивает 2.44 гола, играя дома, а Венеция забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Венеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Венеция - 0.4.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Венеция выигрывает в 32%.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Венеция выиграла 2, 1 ничьи.
  • Аталанта забивает 0.4 гола за матч против команды Венеция, а Венеция забивает 0.6 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 8 играх.
  • Когда Венеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Аталанта выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Аталанта выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Венеция выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 3-2 в пользу команды Венеция
  • Венеция не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Венеция забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Аталанта забил 29% голов между минутами 76-90?
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Последние матчи - Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Болонья 0 - 1 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеция 3 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Венеция Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.10.2021 - 19:00 Сассуоло 3 - 1 Завершен Венеция П
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Главные события
ГООЛ! Марио Пашалич
12'
ГООЛ! Марио Пашалич
7'
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
28%
Венеция
36%
П1: 1.65 Х: 3.22 П2: 7.76
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 6.50
П1: 1.65 Х: 3.22 П2: 7.76
П1: 1.65 Х: 3.22 П2: 7.76
П1: 1.68 Х: 3.25 П2: 6.80
Составы команд
12
Муссо, Хуан
6
Хосе Луис Паломино
28
Демираль, Мерих
19
Джимшити, Берат
13
Джузеппе Пеццелла
32
Маттео Пессина
20
Копмейнерс, Теун
33
Ханс Хатебур
88
Марио Пашалич
9
Луис Муриэль
72
Йосип Иличич
88
Серхио Герреро Ромеро
7
Маццокки, Паскуале
31
Маттиа Кальдара
32
Пьетро Чеккарони
55
Хапс, Риджечиано
27
Бусио, Джанлука
8
Tessmann, Tanner
44
Ампаду, Итан
14
Томас Хенри
23
Кийин, Софьян
18
Деннис Йонсен
Стартовый состав
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    12 7
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 18
    Деннис Йонсен
    Нападающий
  • 14
    Томас Хенри
    Нападающий
  • 23
    Кийин, Софьян
    Полузащитник
  • 27
    Бусио, Джанлука
    Полузащитник
  • 8
    Tessmann, Tanner
    Полузащитник
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 7
    Маццокки, Паскуале
    Защитник
  • 31
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 32
    Пьетро Чеккарони
    Защитник
  • 55
    Хапс, Риджечиано
    Защитник
  • 88
    Серхио Герреро Ромеро
Запасные игроки
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 10
    Маттиа Араму
    Нападающий
  • 19
    Bjarkason, Bjarki Steinn
    Нападающий
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 18
    Heymans, Daan
    Полузащитник
  • 33
    Црнигой, Домен
    Полузащитник
  • 28
    Schnegg, David
    Полузащитник
  • 3
    Кристиан Молинаро
    Защитник
  • 30
    Svoboda Michael
  • 13
    Модоло, Мичеле
    Защитник
  • 34
    Bertinato, Bruno
    Вратарь
  • 12
    Лука Леззерини
  • 9
    Франческо Форте
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Паоло Занетти
Статистика матча
2
Удары в створ
1
1
Угловые
1
1
Сейвы
62%
Владение мячом
38%
2
Блокировано ударов
1
Штрафные
1
1
Фолы
Офсайды
1
Удары мимо
1
Трансляция
19'
Ромеро перехватил прострел с правого фланга от Джимсити.
19'
Пеццелья сумел остановить перед своей штрафной Анри, который до этого обокрал его партнера по команде.
18'
Кьюин дальним ударом из центральной зоны отправил мяч в сторону от левой штанги.
17'
Пас Пессины на ход Муриэлю в левый фланг штрафной был перехвачен.
15'
Блокирована попытка Муриэля сходу завершить прострел с левого фланга.
13'
Демирал в подкате успел накрыть удар Йонсена с левого фланга штрафной.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пашалич сыграл в стенку с Муриэлем перед чужой штрафной, а обратный пас завершил ударом в правый угол!
11'
Тессманн прорывался по левому флангу атаки, однако упустил мяч за боковую.
9'
Венеция в данные минуты возит мяч у центральной линии.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пашалич завершил в центре штрафной тонкую передачу Иличича понизу с правого фланга.
5'
Паломино приобнял Анри у центральной линии на левом фланге обороны.
4'
Аталанта, после неудачных стартовых секунд, забрала себе мяч.
2'
Уголовой
Угловой с левого Пашалич продлевал по штрафной, но защитники вынесли.
1'
Опасный момент
Бусио нанес прекрасный верховой удар под перекладину с левого фланга, но Муссо парировал!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Леццерини, Бертинато, Модоло, Свобода, Молинаро, Шнегг, Чрнигой, Хейманс, Перец, Бьяркасон, Араму, Форте.
Венеция: Ромеро — Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Хапс — Ампаду, Тессманн, Бусио — Кьюин — Анри, Йонсен.
Запасные: Росси, Спортьелло, Толой, Мехле, Фройлер, де Роон, Малиновский, Скальвини, Миранчук, Дзаппакоста, Сапата, Пикколи.
Аталанта: Муссо — Джимсити, Демирал, Паломино — Хатебур, Коопмейнерс, Пессина, Пеццелья — Пашалич — Иличич, Муриэль.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Альберто Санторо (Мессина, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и Венеция.
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Анонс матча "Аталанта" - "Венеция" 30.11.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Венеция" (Венеция) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 30.11.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Паоло Занетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Венеция" можно посмотреть 30.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Венеция", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против "Интер" - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Венеция" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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