Пари Сен-Жермен - Ницца онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ницца (Ницца) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ницца (Ницца):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Ницца осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Ницца в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Кристоф Гальтье разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Сент-Этьен - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: Ницца (Ницца)
Год основания Ницца (Ницца): 1904
Страна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье
Прошедший поединок команды Ницца был сыгран против Метц - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Метц.
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