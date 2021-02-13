  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Пари Сен-Жермен - Ницца Смотреть онлайн
В тренде

Пари Сен-Жермен - Ницца онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 01 декабря 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Обновить
43'
Ницца
Ницца
Ход матча
31' Данилу
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
47%
Ничья
27%
Ницца
27%
П1: 1.73 Х: 3.06 П2: 6.95
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.00
П1: 1.73 Х: 3.06 П2: 6.95
П1: 1.73 Х: 3.06 П2: 6.95
П1: 1.72 Х: 3.15 П2: 6.30
Интересные факты
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Ницца - 1.2.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Ницца.
  • Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (4) в Пари Сен-Жермен. Mario Lemina получил 4 в Ницца.
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, команда Ницца выиграла 0, 1 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен выиграл 11 домашних матчей подряд.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.6 гола за матч против команды Ницца, а Ницца забивает 0.6 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Ницца без побед над Пари Сен-Жермен в последних 3 играх.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Ницца 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Ницца выигрывает в 23%.
  • Когда Ницца проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ницца% своих матчей.
  • Выездная статистика Ницца в сезоне 5-0-2
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Ницца.
  • Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 8 передачами. Amine Gouiri лучший распасовщик Ницца (3 передач)
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ницца (во всех соревнованиях).
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Ницца - 3.2.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 7-0-0
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Ницца выигрывает в 23% матчей.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Ницца's.
  • Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 8 голами. Amine Gouiri забил 8 раз за Ницца
  • Команда Ницца выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Год назад, Ницца была на 11 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 3 месте с 26 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.36 гола, играя дома, а Ницца забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Пари Сен-Жермен не проигрывает Ницца в последних 10 встречах.
  • Когда Ницца лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ницца% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Ницца (2-1 дома и 3-0 на выезде)
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Пари Сен-Жермен выиграл последние 4 матчи в Лига 1.
  • Ницца пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • За последние 21 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 11 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Ницца. Разница голов 40-21 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 3% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Ницца не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Ницца над Пари Сен-Жермен была в 2009
  • Во время последних 45 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 24 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ницца выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-42 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 31% голов между минутами 76-90?
  • В Лига 1, Пари Сен-Жермен одержала 7 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ницца забил 35% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
13
Побед
18
Игр
2
Побед
Ницца
Чемпионат Франции 2020/2021
13.02.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Ницца
Чемпионат Франции 2019/2020
20.09.2020 - 13:45 Ницца 0 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
18.10.2019 - 21:30 Ницца 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2018
04.05.2019 - 17:45 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Ницца
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Сент-Этьен 1 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2021/2022
20.11.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 3 - 1 Завершен Нант В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Бордо 2 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Показать больше
Последние матчи - Ницца
Чемпионат Франции 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Ницца 0 - 1 Завершен Метц П
Чемпионат Франции 2021/2022
21.11.2021 - 18:00 Клермон 1 - 2 Завершен Ницца В
Чемпионат Франции 2021/2022
07.11.2021 - 18:00 Ницца 0 - 1 Завершен Монпелье П
Чемпионат Франции 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Анже 1 - 2 Завершен Ницца В
Чемпионат Франции 2021/2022
27.10.2021 - 22:00 Ницца 1 - 1 Завершен Марсель Н
Показать больше
Главные события
Данилу
31'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
47%
Ничья
27%
Ницца
27%
П1: 1.73 Х: 3.06 П2: 6.95
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.00
П1: 1.73 Х: 3.06 П2: 6.95
П1: 1.73 Х: 3.06 П2: 6.95
П1: 1.72 Х: 3.15 П2: 6.30
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
3
Кимпембе, Преснель
5
Маркиньос
2
Ашраф Хакими
27
Гуейе, Идрисса
15
Данилу
36
Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
30
Лионель Месси
40
Вальтер Бенитес
23
Джордан Лотомба
25
Тодибо, Жан-Клер
4
Данте
26
Bard, Melvin Michel Maxence
28
Хишам Будауи
18
Марио Лемина
6
Шнедерлен, Морган
21
Клюйверт, Юстин
15
Делорт, Энди
9
Каспер Дольберг
Стартовый состав
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
    31
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 15
    Делорт, Энди
    Нападающий
  • 9
    Каспер Дольберг
    Нападающий
  • 28
    Хишам Будауи
  • 18
    Марио Лемина
    Полузащитник
  • 6
    Шнедерлен, Морган
    Полузащитник
  • 21
    Клюйверт, Юстин
    Нападающий
  • 23
    Джордан Лотомба
    Полузащитник
  • 25
    Тодибо, Жан-Клер
    Защитник
  • 4
    Данте
    Защитник
  • 26
    Bard, Melvin Michel Maxence
    Защитник
  • 40
    Вальтер Бенитес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 38
    Edouard Michut
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 35
    Gharbi, Ismael
    Полузащитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 22
    Марцин Булка
    Вратарь
  • 20
    Аталь, Юсеф
    Защитник
  • 5
    Daniliuc Flavius
  • 13
    Хассане Камара
  • 20
    Тюрам Ульен, Кефрен
    Полузащитник
  • 10
    Алексис Клод Морис
    Нападающий
  • 29
    Да Кунья, Лукас
    Полузащитник
  • 22
    Стенгс, Кэлвин
    Нападающий
  • 11
    Гуири Амин
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Кристоф Гальтье
Статистика матча
6
Штрафные
3
2
Фолы
6
1
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
2
Удары в створ
2
1
Офсайды
67%
Владение мячом
33%
Угловые
3
1
Сейвы
2
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
35'
Месси пробивает с угла штрафной площади. Бенитес на месте.
32'
Опасный момент
Делор был близок к тому, чтобы открыть счёт! Доннарумма спасает ПСЖ от верного пропущенного мяча.
31'
Желтая карточка
Данилу получает предупреждение за фол в центре поля.
27'
Опасный момент
Бенитес великолепно действует в рамке! Голкипер Ниццы совершает двойной сейв: сперва парировал удар Мбаппе, а затем и добивание Гейе.
24'
Корнер в исполнении Клюйверта ни к чему опасному не приводит.
23'
Будауи зарабатывает угловой для своей команды.
18'
Мяч после удара Дина из-за пределов штрафной, зацепив Шнайдерлина, приходит в руки к Бенитесу.
17'
Кимпембе в самоотверженном подкате останавливает проход Делора к воротам.
12'
Месси, выполняя штрафной, решил пустить мяч под стенкой. Удар был заблокирован.
9'
Дольберг заставляет Доннарумму попотеть. Хороший удар удался датчанину.
8'
Дина неточно пробивает с дальней дистанции.
6'
Данте выбивает мяч из штрафной после заброса в исполнении Ди Марии.
3'
Мяч под контролем парижан.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос (к), Хакими – Гейе, Данилу, Дина – Мбаппе, Месси, Ди Мария.
Инфо
Стартовый состав Ниццы: Бенитес – Бард, Данте (к), Тодибо, Лотомба – Клюйверт, Шнайдерлин, Лемина, Будауи – Дольберг, Делор.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1 ПСЖ – Ницца.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Кордоба Кордоба 0 Севилья Севилья 0 Завершен 20:00 - Сегодня Труа Труа 2 Лорьян Лорьян 0 Завершен 20:00 - Сегодня Страсбур Страсбур 5 Бордо Бордо 2 Завершен 20:00 - Сегодня Метц Метц 1 Монпелье Монпелье 3 Завершен 20:00 - Сегодня Брест Брест 1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Ницца 01.12.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ницца (Ницца) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Ницца (Ницца):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Ницца осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Ницца в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Кристоф Гальтье разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Ницца можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Ницца, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Сент-Этьен - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Ницца (Ницца)
Год основания Ницца (Ницца): 1904
Страна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команды Ницца был сыгран против Метц - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Метц.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Ницца онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Франции и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен