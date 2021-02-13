Пари Сен-Жермен - Ницца онлайн трансляция матча

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Ницца - 1.2.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Ницца.

Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (4) в Пари Сен-Жермен. Mario Lemina получил 4 в Ницца.

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, команда Ницца выиграла 0, 1 ничьи.

Пари Сен-Жермен выиграл 11 домашних матчей подряд.

Пари Сен-Жермен забивает 2.6 гола за матч против команды Ницца, а Ницца забивает 0.6 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Ницца без побед над Пари Сен-Жермен в последних 3 играх.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Ницца 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Ницца выигрывает в 23%.

Когда Ницца проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ницца% своих матчей.

Выездная статистика Ницца в сезоне 5-0-2

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Ницца.

Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 8 передачами. Amine Gouiri лучший распасовщик Ницца (3 передач)

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ницца (во всех соревнованиях).

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 15 домашних матчах.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Ницца - 3.2.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 7-0-0

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Ницца выигрывает в 23% матчей.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Ницца's.

Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 8 голами. Amine Gouiri забил 8 раз за Ницца

Команда Ницца выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.

Год назад, Ницца была на 11 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 3 месте с 26 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Пари Сен-Жермен забивает 2.36 гола, играя дома, а Ницца забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

В домашних матчах Пари Сен-Жермен не проигрывает Ницца в последних 10 встречах.

Когда Ницца лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ницца% своих матчей.

В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Ницца (2-1 дома и 3-0 на выезде)

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Пари Сен-Жермен выиграл последние 4 матчи в Лига 1.

Ницца пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 6 матчах.

За последние 21 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 11 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Ницца. Разница голов 40-21 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 3% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Ницца не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Пари Сен-Жермен не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Последняя гостевая победа Ницца над Пари Сен-Жермен была в 2009

Во время последних 45 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 24 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ницца выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-42 в пользу команды Пари Сен-Жермен

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 31% голов между минутами 76-90?

В Лига 1, Пари Сен-Жермен одержала 7 домашних побед подряд.