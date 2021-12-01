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Уотфорд - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 декабря 2021, 21:30 - Викарадж Роуд
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Уотфорд
Уотфорд
0 - 1
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58'
Челси
Лондон
Ход матча
12' Адам Масина Вышел: Дэнни Роуз 15' Сауль Ньигес 29' Маунт, Мейсон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
25%
Ничья
25%
Челси
50%
П1: 6.42 Х: 2.95 П2: 1.80
П1: 5.50 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.42 Х: 2.95 П2: 1.80
П1: 6.42 Х: 2.95 П2: 1.80
П1: 6.20 Х: 2.95 П2: 1.82
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Уотфорд иЧелси, когда Уотфорд играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Челси - 3.4.
  • Уотфорд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.
  • Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 5-1-0
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 1 месте с 30 очками.
  • Команда Уотфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Уотфорд забивает 1.52 гола, играя дома, а Челси забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Челси - 1.2.
  • Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 5 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (5 передач)
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.
  • Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 1, команда Челси выиграла 4, 0 ничьи.
  • Уотфорд забивает 1.2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2.2 гола против команды Уотфорд (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Уотфорд и Челси 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Уотфорд без побед над Челси в последних 4 играх.
  • Уотфорд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Челси выигрывает в 49%.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Ismaila Sarr лучший бомбардир Уотфорд с 5 голами. Reece James забил 4 раз за Челси
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.
  • Челси не проигрывает в последних 11 играх.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
  • Вы знали, что Уотфорд забил 39% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Уотфорд пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Челси не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 19 встреч, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-19 в пользу команды Челси
  • За последние 9 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Челси. Разница голов 13-11 в пользу команды Челси.
  • Уотфорд не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Челси забил 26% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Уотфорд
1
Побед
10
Игр
7
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2019/2020
02.11.2019 - 19:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
05.05.2019 - 15:45 Челси 3 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2018
26.12.2018 - 21:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 5 Завершен Уотфорд В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челси 1 - 1 Завершен Бернли Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Мальме 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси В
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Главные события
29'
Маунт, Мейсон ГООЛ!
15'
Сауль Ньигес
Адам Масина
Вышел: Дэнни Роуз
12'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
25%
Ничья
25%
Челси
50%
П1: 6.42 Х: 2.95 П2: 1.80
П1: 5.50 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.42 Х: 2.95 П2: 1.80
П1: 6.42 Х: 2.95 П2: 1.80
П1: 6.20 Х: 2.95 П2: 1.82
Составы команд
26
Даниэль Бахманн
11
Адам Масина
5
Тро­ост-Эконг, Уильям
20
Крейг Кэткарт
21
Кико Фемения
7
Имран Луза
7
Джошуа Кинг
19
Мусса Сиссоко
8
Том Клеверли
10
João Pedro Costa Gamboa
25
Эммануэль Деннис
16
Менди, Эдуардо
14
Тревох Чалобах
6
Андреас Кристенсен
2
Антонио Рюдигер
28
Сесар Аспиликуэта
12
Рубен Лофтус-Чик
17
Сауль Ньигес
3
Маркос Алонсо
10
Кристиан Пулишич
19
Маунт, Мейсон
29
Хавертц, Кай
Стартовый состав
  • 25
    Эммануэль Деннис
    Нападающий
  • 7
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 19
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 8
    Том Клеверли
    Полузащитник
  • 10
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 7
    Имран Луза
  • 11
    Адам Масина
    Защитник
    12
  • 5
    Тро­ост-Эконг, Уильям
    Защитник
  • 20
    Крейг Кэткарт
    Защитник
  • 21
    Кико Фемения
    Полузащитник
  • 26
    Даниэль Бахманн
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    29
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
    15
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 35
    Роберт Эллиотт
    Вратарь
  • 29
    Эрнандес, Хуан Камило
    Нападающий
  • 2
    Ngakia, Jeremy
    Защитник
  • 16
    Дэн Гослинг
    Полузащитник
  • 3
    Дэнни Роуз
    Защитник
  • 33
    Юрай Куцка
    Полузащитник
  • 18
    Озан Туфан
    Защитник
  • 27
    Кабаселе, Кристиан
    Защитник
  • 17
    Флетчер, Эшли Майкл
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
Тренеры
  • Клаудио Раньери
  • Томас Тухель
Статистика матча
2
Блокировано ударов
2
Угловые
48%
Владение мячом
52%
3
Удары в створ
1
9
Штрафные
7
Сейвы
3
6
Фолы
7
ЖК
1
1
Удары мимо
1
1
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
36'
Опасный момент
Роуз отримує м'яч на правому фланзі, зміщується в центр та виконує удар на силу. Менді відбиває в поле!
32'
Офсайд
Тепер вже Хаверц забиває з пасу Пулішича! Проте арбітр фіксує офсайд у німецького півзахисника.
29'
Гоооол!!!
Челсііііі! Алонсо отримує м'яч з глибини та пасує в штрафний на Хаверца. Той витримує паузу та котить Маунту. Мейсон без проблем пробиває в лівий кут воріт.
27'
Гра виглядає досить спокійною зараз, порівняно з першими хвилинами. Команди намагаються грати від оборони.
23'
Масіна пробіг центром поля та прострілив в напрямку воріт. Там в цей час знаходиться лише Рюдігер. Він і приймає м'яч.
19'
Опасный момент
Маунт! Який момент! Гравець вривається в штрафний справа і пробиває в стійку! Від неї м'яч відлітає в поле.
18'
Луза виконує штрафний з лівого флангу. Спочатку він пробиває в стінку, а після відскоку - б'є по трибунах.
16'
Желтая карточка
Сауль отримує гірчичник за зрив атаки суперника. Буде небезпечний штрафний для Вотфорда.
13'
Свисток
Матч відновлюється! Команди повернулися на поле. Відрахунок іде з 12-ї хвилини.
15'
За неофіційною інформацією, медики команд надають допомогу одному зі вболівальників, якому раптово стало зле.
14'
Челсі та Вотфорд йдуть з поля в підтрибунне приміщення. Причини цього поки невідомі.
12'
Замена
Данні Роуз виходить на поле замість травмованого Масіни.
10'
Медична бригада надає допомогу Масіні, який вже протягом кількох хвилин не може підвестися з газону.
6'
Опасный момент
І ще небезпека від господарів поля! Кіко навісив з правого флангу, а Сіссоко пробив коліном у лівий кут воріт. Менді рятує Челсі!
3'
Опасный момент
Момент у Вотфорда вже на третій хвилині! Масіна прострілив у штрафний, а Педру пробив в дотик вище воріт.
1'
Свисток
Стартовий свисток арбітра сповіщує про початок нашого поєдинку!
Инфо
Уже відомі склади команд. Вотфорд: Бахманн, Масіна, Трост-Еконг, Каткарт, Кико, Луза, Кинг, Сиссоко, Клеверли, Педру, Бонавентуре. Челсі: Менді, Рюдігер, Крістенсен, Чалоба, Алонсо, Сауль, Лофтус-Чік, Аспілікуета, Маунт, Пулішич, Хаверц.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Вотфорд - Челсі.
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Анонс матча Уотфорд - Челси 01.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Уотфорд (Уотфорд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Викарадж Роуд.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Уотфорд (Уотфорд) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Уотфорд осталась с поражением. Столкновение Челси и Уотфорд в предыдущем футбольном матче 04.07.2020 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Клаудио Раньери и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уотфорд - Челси можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Уотфорд - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Хиско Муньос

Предыдущий матч команды Уотфорд был сыгран против Лестер Сити - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Уотфорд - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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