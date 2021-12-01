Уотфорд - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Уотфорд иЧелси, когда Уотфорд играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Челси - 3.4.

Уотфорд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.

Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Выездная статистика Челси в сезоне 5-1-0

Челси's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.

Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 1 месте с 30 очками.

Команда Уотфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Уотфорд забивает 1.52 гола, играя дома, а Челси забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Челси - 1.2.

Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 5 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (5 передач)

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.

Челси имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 1, команда Челси выиграла 4, 0 ничьи.

Уотфорд забивает 1.2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2.2 гола против команды Уотфорд (в среднем).

Наиболее популярный счет между Уотфорд и Челси 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Уотфорд без побед над Челси в последних 4 играх.

Уотфорд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Челси выигрывает в 49%.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Ismaila Sarr лучший бомбардир Уотфорд с 5 голами. Reece James забил 4 раз за Челси

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.

Челси не проигрывает в последних 11 играх.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).

Вы знали, что Уотфорд забил 39% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Уотфорд пропускает в каждом из последних 12 матчах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Челси не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 19 встреч, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-19 в пользу команды Челси

За последние 9 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Челси. Разница голов 13-11 в пользу команды Челси.

Уотфорд не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне