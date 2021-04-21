Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Год назад, Астон Вилла была на 9 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 13 месте с 16 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Астон Вилла забивает 1.45 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Манчестер Сити 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Манчестер Сити - 2.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Год назад, Манчестер Сити была на 6 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 2 месте с 29 очками.

Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.

Астон Вилла забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Астон Вилла (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иМанчестер Сити, когда Астон Вилла играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Астон Вилла выигрывает первый тайм в 36% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Астон Вилла без побед над Манчестер Сити в последних 7 играх.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Манчестер Сити - 3.6.

Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Вы знали, что Астон Вилла забил 39% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Астон Вилла над Манчестер Сити была в 2013

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Астон Вилла (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Астон Вилла не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 22 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 4 раз, 8 сыграла в ничью и 10 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 34-20 в пользу команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Астон Вилла выиграла 6 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-38 в пользу команды Манчестер Сити