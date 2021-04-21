Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Вилла Парк.
Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между командами Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Джеррард, Стивен и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит
Предыдущий поединок команды Астон Вилла был сыгран против Кристал Пэлас - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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