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Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 декабря 2021, 22:15 - Вилла Парк
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
0 - 1
Обновить
28'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
30%
Ничья
30%
Манчестер Сити
40%
П1: 8.80 Х: 3.07 П2: 1.65
П1: 7.50 Х: 3.00 П2: 1.57
П1: 8.80 Х: 3.07 П2: 1.65
П1: 8.80 Х: 3.07 П2: 1.65
П1: 7.77 Х: 3.15 П2: 1.65
Интересные факты
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Год назад, Астон Вилла была на 9 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 13 месте с 16 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Астон Вилла забивает 1.45 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Манчестер Сити 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Манчестер Сити - 2.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Год назад, Манчестер Сити была на 6 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 2 месте с 29 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.
  • Астон Вилла забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иМанчестер Сити, когда Астон Вилла играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 36% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Астон Вилла без побед над Манчестер Сити в последних 7 играх.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Манчестер Сити - 3.6.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 39% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Астон Вилла над Манчестер Сити была в 2013
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Астон Вилла (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Астон Вилла не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 22 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 4 раз, 8 сыграла в ничью и 10 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 34-20 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Астон Вилла выиграла 6 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-38 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Астон Вилла
1
Побед
14
Игр
12
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 20:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Астон Вилла
Кубок английской лиги 2021
01.03.2020 - 18:30 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
12.01.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 6 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Астон Вилла 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.11.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
31.10.2021 - 18:30 Астон Вилла 1 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Астон Вилла П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Брюгге В
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
30%
Ничья
30%
Манчестер Сити
40%
П1: 8.80 Х: 3.07 П2: 1.65
П1: 7.50 Х: 3.00 П2: 1.57
П1: 8.80 Х: 3.07 П2: 1.65
П1: 8.80 Х: 3.07 П2: 1.65
П1: 7.77 Х: 3.15 П2: 1.65
Составы команд
23
Эмилиано Мартинес
3
Мэтт Таргетт
6
Тайрон Мингс
4
Эзри Конса
2
Кэш, Мэтти
6
Луиз, Дуглас
19
Накамба, Марвелос
7
Джон МакГинн
31
Леон Бэйли
11
Олли Уоткинс
10
Буэндиа, Эмилиано
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
6
Натан Аке
17
Александр Зинченко
25
Фернандиньо
16
Родри
20
Силва, Бернардо
9
Жезус, Габриэль
26
Махрез, Рияд
10
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 31
    Леон Бэйли
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 23
    Эмилиано Мартинес
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 16
    Аксел Туанзебе
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 39
    Кинан, Дэвис
    Нападающий
  • 46
    Chukwuemeka, Caleb
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
Тренеры
  • Джеррард, Стивен
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
1
Удары в створ
3
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
2
Угловые
4
3
Сейвы
1
5
Штрафные
1
1
Фолы
5
28%
Владение мячом
72%
Live Zone
Трансляция
27'
Гоооол!!!
ГООООЛ! "Сіті" відкриває рахунок!
25'
Дві поспіль контратаки провели команди, але кожна завершилася неточним прострілом: спочатку Кеша, а потім Стерлінга.
23'
Зінченко (Ман Сіті) підключився до контратаки, отримав передачу від партнера і з метрів 23-х пробив з правої ноги у площину воріт - Мартінес забрав м'яч до рук.
21'
Аке вибив в аут після прострілу Луїза. Частіше почали атакувати господарі.
16'
Буендіа (Астон Вілла) змістився з лівого флангу і пробив з-за меж штрафного майданчика в стіну із трьох захисників гостей.
12'
Сильно Бернардо Сілва (Ман Сіті) прострілив з лівої частини штрафного майданчика в центр, але Жезус не дістався до м'яча.
11'
Вперше перейшла половину поля "Астон Вілла". Воткінс у завершальній фазі атаці віддав на Бейлі, удар в дотик якого заблокував Зінченко.
7'
Уголовой
Уже четвертий кутовий подали підопічні Гвардіоли від старту поєдинку. Цього разу головою пробив Родрі, але влучив у захисника.
5'
Зінченко (Ман Сіті) сфолив у центрі поля, зірвавши контратаку господарів. Розумно.
4'
Стерлінг (Ман Сіті) віддав на Родрі у штрафний майданчик, а іспанець вже розіернувся і пробив під поперечку - Мартінес перевів м'яч за лицьову лінію.
2'
Уголовой
Подача від кутового завершилася підбором від Жезуса (Ман Сіті), який пробив вище воріт.
1'
"Містяни" відразу ж в атаці. Канселу прострілив у площину воріт з гострого кута - Мартінес перевів на кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Астон Вілла": Мартінес - Кеш, Нгойо, Мінгс, Таргетт - Макгінн, Накамба, Луїз - Буендіа, Воткінс, Бейлі.
"Манчестер Сіті": Едерсон - Канселу, Діаш, Аке, Зінченко - Фернандіньйо, Родрі, Б. Сілва - Жезус, Марез, Стерлінг.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 14-го туру АПЛ, в якому "Астон Вілла" прийме "Манчестер Сіті".
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Анонс матча Астон Вилла - "Манчестер Сити" 01.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джеррард, Стивен и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - "Манчестер Сити" можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Предыдущий поединок команды Астон Вилла был сыгран против Кристал Пэлас - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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