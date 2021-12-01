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Эвертон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 декабря 2021, 22:15 - Гудисон Парк
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 2
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28'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
9' Джордан Хендерсон 16' Таунсенд, Андрос 19' Мохамед Салах
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
27%
Ничья
27%
Ливерпуль
45%
П1: 6.89 Х: 3.21 П2: 1.70
П1: 6.50 Х: 3.00 П2: 1.67
П1: 6.89 Х: 3.21 П2: 1.70
П1: 6.89 Х: 3.21 П2: 1.70
П1: 6.50 Х: 3.30 П2: 1.68
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Ливерпуль - 2.8.
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иЛиверпуль, когда Эвертон играет дома, 0- 0. 7 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 27% матчей, Ливерпуль выигрывает в 44% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Ливерпуль - 1.8.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Год назад, Эвертон была на 7 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 14 месте с 15 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • Эвертон не забивает в последних 3 матчах.
  • Эвертон забивает 1.26 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • В домашних матчах Эвертон не проигрывает Ливерпуль в последних 4 встречах.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Richarlison получил больше всего желтых карточек (5) в Эвертон. Fabinho получил 3 в Ливерпуль.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 2 ничьи.
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Эвертон забивает 1.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • У команды Эвертон серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Эвертон без побед в последних 7 играх.
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Ливерпуль 0-0. 12 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Ливерпуль выигрывает в 44%.
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (8 передач)
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 2 гол(а).
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 31 матчах.
  • Последняя домашняя победа Эвертон над Ливерпуль была в 2010
  • За последние 29 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 6 раз, 13 сыграла в ничью и 10 победы команды Ливерпуль. Разница голов 33-28 в пользу команды Ливерпуль.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Эвертон дома) и 0-2 (Ливерпуль дома).
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Эвертон выиграла 9 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-53 в пользу команды Ливерпуль
  • Эвертон не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Ливерпуль над Эвертон была в 2016
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Эвертон забил 31% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
1
Побед
20
Игр
8
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ливерпуль 0 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 21:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 5 Завершен Уотфорд П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Атлетико В
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Главные события
19'
Мохамед Салах ГООЛ!
Таунсенд, Андрос
16'
9'
Джордан Хендерсон ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
27%
Ничья
27%
Ливерпуль
45%
П1: 6.89 Х: 3.21 П2: 1.70
П1: 6.50 Х: 3.00 П2: 1.67
П1: 6.89 Х: 3.21 П2: 1.70
П1: 6.89 Х: 3.21 П2: 1.70
П1: 6.50 Х: 3.30 П2: 1.68
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
18
Люка Динь
5
Майкл Кин
22
Бен Годфри
23
Коулмен, Шимус
11
Грэй, Демарай
6
Аллан
16
Абдулайе Дукуре
14
Таунсенд, Андрос
33
Хосе Саломон Рондон
7
Ришарлисон
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 7
    Ришарлисон
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
    16
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    19
  • 21
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
    9
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 20
    Дженк Тосун
    Нападающий
  • 24
    Энтони Гордон
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 61
    Dobbin, Lewis Norman
    Нападающий
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
Тренеры
  • Рафаэль Бенитес
  • Юрген Клопп
Статистика матча
Удары мимо
2
1
Угловые
6
3
Штрафные
1
1
Фолы
3
36%
Владение мячом
64%
Удары в створ
5
3
Сейвы
1
ЖК
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
21'
Может показаться, что Ливерпуль идеален, но у красных есть проблемы. Между линиями и в перестроениях. Прессинг, резвый прессинг Ирисок - это интересно. И эффективно.
19'
Гоооол!!!
Хендерсон вывел Салаха на рандеву с Пикфордом - удар на исполнение! 0:2!
18'
Как красиво обыгрался Салах с партнером на правом фланге, но подача была отвратная.
16'
Желтая карточка
Таунсенду желтая за симуляцию.
15'
Инфо
По владению у нас 63%/37% в пользу Ливерпуля.
14'
Опасный момент
Хо-хо, Трент! Удар левой ногой! В створ! Пикфорд матерится, но тащит! Сейв!
12'
Команды решили немного придержать коней. А на трибунах - весело. Болельщики соревнуются, кто же громче прокричит название своего клуба.
10'
Гоооол!!!
Логичный гол. На подходе к штрафной, метров с 17-ти. Это была пушка Хендерсона! 0:1!
8'
Опасный момент
Ух, ударище от Салаха! Близко к голу, но Пикфорд был шикарен в своем сейве!
6'
А вот от Грея навес, Таунсенд не понял партнера и запорол перспективный выпад.
5'
Ливерпуль очень активен в первые минуты. Красные пылят на чужой половине.
4'
Опасный момент
Навес Жоты после ошибки Таунсенда и удар Салаха с линии вратарской! Очень мимо!
2'
Пикфорд уже проморгал атаку Ливерпуля и поздно среагировал. Кипер получил нагоняй от Коулмана. Синие, конечно, отбились, но было жарко.
1'
Свисток
Матч начался!
Эвертон, стартовый состав: Пикфорд — Коулман, Кин, Годфри, Динь — Аллан, Дукуре, Грей, Таунсенд — Ришарлисон, Рондон. Запасные: Бегович, Делф, Кенни, Ивоби, Тосун, Гордон, Гбамен, Брантвейт, Доббин.
Ливерпуль, стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Хендерсон — Мане, Салах, Жота. Запасные: Келлехер, Конате, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Ориги, Вильямс, Мортон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол приглашает Вас на онлайн-трансляцию Мерсисайдского Дерби: Эвертон - Ливерпуль. Начало поединка - 22:15.
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Анонс матча Эвертон - "Ливерпуль" 01.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Ливерпуль" можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Брентфорд - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Саутгемптон" - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Эвертон - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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