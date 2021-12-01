Эвертон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес
Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Брентфорд - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Саутгемптон" - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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