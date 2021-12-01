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Дженоа - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 01 декабря 2021, 21:45 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Юан Лука Сакки
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 2
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перерыв
Милан
Милан
Ход матча
4' Симон Кьер Вышел: Маттео Габбия 10' Златан Ибрагимович 32' Маттео Габбия 45' Messias, Junior
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
38%
Ничья
31%
Милан
31%
П1: 6.22 Х: 2.89 П2: 1.85
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 6.22 Х: 2.89 П2: 1.85
П1: 6.22 Х: 2.89 П2: 1.85
П1: 6.30 Х: 2.90 П2: 1.82
Интересные факты
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-3
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (5 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 1, команда Милан выиграла 3, 1 ничьи.
  • Дженоа забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.8 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Милан 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Дженоа серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Милан выигрывает в 49%.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 6 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 5 раз за Милан
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Дженоа сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Милан - 3.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 17% матчей, Милан выигрывает в 49% матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Милан - 1.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Дженоа забивает 1.52 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа без побед в последних 11 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Дженоа над Милан была в 2016
  • Милан не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 16 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 5 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Милан. Разница голов 18-14 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Дженоа дома) и 2-1 (Милан дома).
  • Дженоа не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 32 встреч, команда Дженоа выиграла 7 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 41-26 в пользу команды Милан
  • Вы знали, что Милан забил 30% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Дженоа
5
Побед
19
Игр
11
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 13:30 Милан 2 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
26.10.2019 - 21:30 Дженоа 3 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
05.10.2019 - 21:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Милан
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Венеция Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Милан 1 - 3 Завершен Сассуоло П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 21:45 Фиорентина 4 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Милан 1 - 1 Завершен Порту Н
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Новости команд
Главные события
45'
Messias, Junior ГООЛ!
32'
Маттео Габбия
10'
Златан Ибрагимович ГООЛ!
4'
Симон Кьер
Вышел: Маттео Габбия
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
38%
Ничья
31%
Милан
31%
П1: 6.22 Х: 2.89 П2: 1.85
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 6.22 Х: 2.89 П2: 1.85
П1: 6.22 Х: 2.89 П2: 1.85
П1: 6.30 Х: 2.90 П2: 1.82
Составы команд
57
Сальваторе Сиригу
15
Vasquez, Johan
5
Масиэлло, Андреа
5
Зиньо Ванхёсден
50
Cambiaso, Andrea
65
Николо Ровелла
47
Милан Бадель
27
Стефано Стураро
18
Паоло Гильоне
20
Калеб Экубан
24
Bianchi, Flavio Junior
16
Майгнан, Мике
20
Kalulu, Pierre
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
22
Тео
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
30
Messias, Junior
10
Браим Диас
33
Раде Крунич
11
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 24
    Bianchi, Flavio Junior
    Нападающий
  • 50
    Cambiaso, Andrea
    Полузащитник
  • 65
    Николо Ровелла
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 27
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 15
    Vasquez, Johan
    Защитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
    10
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
    45
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
    4
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 90
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 44
    Buksa, Aleksander
    Нападающий
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 11
    Валон Бехрами
    Полузащитник
  • 2
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 22
    Маркетти Федерико
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
    32
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 14
    Андреа Конти
    Защитник
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 64
    Пьетро Пеллегри
    Нападающий
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
3
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
3
9
Штрафные
4
1
Угловые
4
3
Фолы
8
40%
Владение мячом
60%
Удары в створ
4
1
Сейвы
ЖК
1
1
Офсайды
1
Трансляция
Пока слишком легко складывается для Милана матч с командой Андрея Шевченко. Ничего у хозяев не выходит в атаке, а их оборона трещит по швам под натиском Ибрагимовича и компании. На свои два гола Милан в первом тайме точно наиграл.
45+4'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Гоооол!!!
Милан забивает перед перерывом! Мессиас после рикошета головой по дуге забросил мяч за шиворот Сиригу. Эффектно, однако.
45'
Инфо
Четыре минуты судья добавил к первому тайму.
42'
Опасный момент
Диас прощает Дженоа! Испанец на скорости ворвался в штрафную, но пробил чуть выше перекладины.
38'
Сиригу намертво забрал мяч в руки после дальнего удара Мессиаса.
32'
Желтая карточка
Габбия локтем ударил игрока Дженоа в верховом единоборстве и получил желтую.
Инфо
8-3 по ударам по воротам и 1-0 по попаданиям в створ. Не в пользу Дженоа.
27'
Ровелла сместился с фланга в центр и мощно пробил в сторону ворот Милана – мяч улетел на трибуны.
26'
Видно, что у футболистов Дженоа желания хоть отбавляй, однако разницу в классе никуда не деть.
22'
Еще один угловой для Милана – футболисты Дженоа внимательно сыграли у своих ворот.
18'
Ибрагимович мог оформлять дубль, но защитник Дженоа помешал шведу расстрелять ворота ударом метров с 12-ти. И еще один неточный удар от неугомонного Златана!
15'
Милан продолжает диктовать свою игру – Дженоа в обороне.
Инфо
Златан Ибрагимович забил 153-й гол в Серии А и догнал в списке лучших бомбардиров турнира Иштвана Ньерша и Эрнана Креспо.
10'
Гоооол!!!
Ибрагимович забивает! Швед шикарно исполнил штрафной – у вратаря не было никаких шансов выручить свою команду.
8'
Дженоа отбился после первого углового от Милана.
5'
Замена
Кьер получил травму – выносят шведа на носилках с поля. У Милана вынужденная замена – на поле молодой Габбия.
2'
Хозяев агрессивно пошли вперед с первых минут – Камбьяссо левой стрелял метров с 17-ти, но пробил немного выше ворот.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Дженоа: Сиригу, Гильоне, Масьелло, Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель, Стураро, Ровелла, Экубан, Бьянки.
Милан: Меньян, Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Кессиэ, Тонали, Ибрагимович, Браим Диас, Жуниор Мессиас.
Инфо
Милан в турнирной таблице занимает второе место (10-2-2, 32 очка), а Дженоа идет 18-м (1-7-6, 11 очков).
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 15-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа Андрея Шевченко сыграет с Миланом. Вряд ли украинским фанатам футбола нужно лишний раз напоминать, что Милан и Шевченко значат друг для друга, но сегодня клуб и легендарный футболист будут по разные стороны баррикад. Начало матча в 21:45 по киевскому времени!
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Анонс матча Дженоа - Милан 01.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Милан и Дженоа в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - Милан можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против Удинезе - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Сассуоло - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

Следите за результатами матча Дженоа - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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