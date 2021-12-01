Дженоа - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча Дженоа - Милан 01.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 01.12.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Милан и Дженоа в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Давиде Баллардини



Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против Удинезе - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Сассуоло - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

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