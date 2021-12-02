Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, команда Арсенал выиграла 3, 2 ничьи.

Год назад, Арсенал была на 15 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 5 месте с 23 очками.

Манчестер Юнайтед забивает 2.12 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иАрсенал, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Арсенал выигрывает в 34%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Арсенал - 0.8.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 8 месте с 18 очками.

Манчестер Юнайтед забивает 0.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Арсенал выигрывает в 34% матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Арсенал - 1.4.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.

За последние 34 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 20 раз, 8 сыграла в ничью и 6 победы команды Арсенал. Разница голов 55-24 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Арсенал не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Арсенал дома).

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 68 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-71 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 30% голов между минутами 76-90?