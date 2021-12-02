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Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 декабря 2021, 22:15 - Олд Траффорд
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Обновить
31'
Арсенал
Лондон
Ход матча
13' Смит-Роу, Эмил
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
42%
Ничья
25%
Арсенал
33%
П1: 2.04 Х: 2.82 П2: 5.00
П1: 2.10 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 2.04 Х: 2.82 П2: 5.00
П1: 2.04 Х: 2.82 П2: 5.00
П1: 2.13 Х: 2.80 П2: 4.40
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, команда Арсенал выиграла 3, 2 ничьи.
  • Год назад, Арсенал была на 15 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 5 месте с 23 очками.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.12 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иАрсенал, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 7 игры закончились с этим результатом
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Арсенал выигрывает в 34%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Арсенал - 0.8.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 8 месте с 18 очками.
  • Манчестер Юнайтед забивает 0.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Арсенал выигрывает в 34% матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Арсенал - 1.4.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • За последние 34 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 20 раз, 8 сыграла в ничью и 6 победы команды Арсенал. Разница голов 55-24 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Арсенал не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Арсенал дома).
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 68 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 30 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-71 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Арсенал забил 27% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
8
Побед
22
Игр
6
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.11.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Астон Вилла В
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Главные события
13'
Смит-Роу, Эмил ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
42%
Ничья
25%
Арсенал
33%
П1: 2.04 Х: 2.82 П2: 5.00
П1: 2.10 Х: 2.75 П2: 4.00
П1: 2.04 Х: 2.82 П2: 5.00
П1: 2.04 Х: 2.82 П2: 5.00
П1: 2.13 Х: 2.80 П2: 4.40
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
27
Теллеш, Алекс
5
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
20
Диогу Далот
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
11
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
32
Рамсдейл, Аарон
18
Такехиро Томиясу
4
Бен Уайт
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
20
Тавареш, Нуну
35
Мартинелли, Габриэль
5
Томас Парти
25
Эльнели, Мохаммед
18
Смит-Роу, Эмил
10
Мартин Эдегор
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
    13
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 4
    Бен Уайт
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 16
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 33
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
Тренеры
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Блокировано ударов
2
4
Штрафные
1
2
Угловые
4
1
Фолы
3
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
3
1
Удары мимо
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
30'
Опасный момент
Магуайр пробил над воротами с дальней дистанции на левом фланге.
28'
Как-то много ошибок с обеих сторон при игре в ближний пас.
25'
Гости показывают хорошую гибкость в обороне, пока Юнайтед занят раскаткой атак в ширину.
22'
Арсенал пытается сбить темп соперников удержанием на своей половине поля.
20'
Опасный момент
Роналду уже подготовил ножницы на дальней штанге для завершения подачи с правого фланга, но Уайт сумел дотянуться головой до мяча.
19'
Опасный момент
Удар низом от Роналду от левого угла штрафной пошел в руки Рамсдейлу.
17'
Гоооол!!!
АТКИНСОН ЗАСЧИТАЛ ГОЛ! Вот это номер! Смит Роу вывел Арсенал вперед.
15'
Инфо
По спортивным соображениям гол решили не засчитывать.
13'
Опасный момент
Фред наступил на ногу де Хеа во время подачи углового с правого фланга, и пока голкипер лежал у линии, Смит Роу пробил в пустые ворота!
11'
Роналду завершил продвижение к центральному входу в штрафную ударом с левой ноги мимо правой штанги низом.
9'
Опасный момент
Обамеянг от полукруга у чужой штрафной покатил низом в правый угол, но де Хеа справился спокойно.
7'
Опасный момент
Прямиком в руки Рамсдейлу пошел удар с дальней дистанции на правом фланге низом от Далота.
5'
Контроль мяча от Манчестера на своей половине наблюдаем в данные минуты.
3'
Фол Томиясу против Бруну на правом фланге чужой половины.
2'
Опасный момент
Рашфорду пришлось с линии ворот выносить мяч, после удара головой от Уайта, который завершал подачу углового с правого фланга на ближний угол вратарской.
1'
Магуайр блокировал удар Обамеянга с правого фланга штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Оконкво, Тирни, Холдинг, Сака, Мэйтланд-Найлз, Локонга, Ляказетт, Пепе, Нкетиа.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Мартинелли, Партей, Эльнени, Смит Роу — Эдегор — Обамеянг.
Запасные: Хендерсон, Байи, Джонс, Мата, Лингард, ван де Беек, Мартиаль, Гринвуд, Диалло.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоминей, Фред — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Роналду.
Мартин Аткинсон (Лидс, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал 02.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 02.12.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал можно посмотреть 02.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Челси - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Ньюкасл - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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