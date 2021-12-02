Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 02.12.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Арсенал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Челси - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Ньюкасл - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
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