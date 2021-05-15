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Бенфика - Спортинг онлайн трансляция матча

Чемпионат Португалии - 03 декабря 2021, 23:15 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
0 - 1
Обновить
перерыв
Спортинг
Лиссабон
Ход матча
1' Зухаир Феддаль 2' Жозе Паулиньо 8' Пабло Сарабия 20' Порро, Педро 22' Ян Вертонген 27' Юлиан Вайгль 33' Пабло Сарабия 45' Гонсалвес, Педро
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
33%
Ничья
33%
Спортинг
33%
П1: 2.05 Х: 2.77 П2: 5.02
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 4.00
П1: 2.05 Х: 2.77 П2: 5.02
П1: 2.05 Х: 2.77 П2: 5.02
П1: 2.39 Х: 2.50 П2: 3.80
Интересные факты
  • Lucas Verissimo получил больше всего желтых карточек (3) в Бенфика. Paulinho получил 4 в Спортинг Лиссабон.
  • Из последних 5 встреч команда Бенфика выиграла 4, команда Спортинг Лиссабон выиграла 1, 0 ничьи.
  • Бенфика забивает 2.6 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Бенфика иСпортинг Лиссабон, когда Бенфика играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 46% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 57% матчей.
  • Недавнее выступление команды Спортинг Лиссабон в "Примейра" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Darwin Nunez лучший бомбардир Бенфика с 8 голами. Pedro Goncalves забил 4 раз за Спортинг Лиссабон
  • Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Спортинг Лиссабон (во всех соревнованиях).
  • Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 11 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Бенфика победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Спортинг Лиссабон - 3.6.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Спортинг Лиссабон's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Команда Спортинг Лиссабон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Бенфика.
  • Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Победителем прошлой встречи была команда Бенфика.
  • Бенфика забивает 2.03 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Бенфика и Спортинг Лиссабон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Спортинг Лиссабон - 1.2.
  • В домашних матчах Бенфика не проигрывает Спортинг Лиссабон в последних 6 встречах.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 57%.
  • Выездная статистика Спортинг Лиссабон в сезоне 4-1-0
  • Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Спортинг Лиссабон.
  • Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Спортинг Лиссабон выиграл последние 7 матчи в Примейра.
  • Последняя гостевая победа Спортинг Лиссабон над Бенфика была в 2015
  • Спортинг Лиссабон не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Примейра в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Бенфика выиграла 24 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Спортинг Лиссабон выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-59 в пользу команды Бенфика
  • За последние 24 встреч когда команда Бенфика играла дома, команда Бенфика выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Спортинг Лиссабон. Разница голов 36-28 в пользу команды Бенфика.
  • Игры прошлого года: 4-3 (Бенфика дома) и 1-0 (Спортинг Лиссабон дома).
  • Бенфика не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Примейра в этом сезоне
  • Вы знали, что Спортинг Лиссабон забил 32% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Бенфика забил 35% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Бенфика
3
Побед
9
Игр
3
Побед
Спортинг
Чемпионат Португалии 2020/2021
15.05.2021 - 20:00 Бенфика 4 - 3 Завершен Спортинг
Чемпионат Португалии 2020/2021
01.02.2021 - 23:30 Спортинг 1 - 0 Завершен Бенфика
Чемпионат Португалии 2018
03.02.2019 - 19:30 Спортинг 2 - 4 Завершен Бенфика
Чемпионат Португалии 2018/2019
25.08.2018 - 21:00 Бенфика 0 - 0 Завершен Спортинг
Последние матчи - Бенфика
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Кубок Португалии 2021/2022
19.11.2021 - 22:45 Бенфика 4 - 1 Завершен Пасуш де Феррейра В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.11.2021 - 23:15 Бенфика 6 - 1 Завершен Брага В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Бавария 5 - 2 Завершен Бенфика П
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.10.2021 - 21:00 Эшторил 1 - 1 Завершен Бенфика Н
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Последние матчи - Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
28.11.2021 - 20:00 Спортинг 2 - 0 Завершен Тондела В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Спортинг 3 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.11.2021 - 21:00 Пасуш де Феррейра 0 - 2 Завершен Спортинг В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Спортинг 4 - 0 Завершен Бешикташ В
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.10.2021 - 23:15 Спортинг 1 - 0 Завершен Витория В
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Новости команд
Главные события
45'
Гонсалвес, Педро
33'
Пабло Сарабия
Юлиан Вайгль
27'
Ян Вертонген
22'
20'
Порро, Педро
8'
Пабло Сарабия ГООЛ!
2'
Жозе Паулиньо
1'
Зухаир Феддаль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
33%
Ничья
33%
Спортинг
33%
П1: 2.05 Х: 2.77 П2: 5.02
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 4.00
П1: 2.05 Х: 2.77 П2: 5.02
П1: 2.05 Х: 2.77 П2: 5.02
П1: 2.39 Х: 2.50 П2: 3.80
Составы команд
99
Одиссеас Влаходимос
30
Николас Отаменди
5
Ян Вертонген
34
Андре Алмейда
3
Грималдо, Алехандро
23
Жоау Мариу
28
Юлиан Вайгль
22
Валентино Лазаро
7
Эвертон
18
Нунез, Дарвин
27
Рафаэл Силва
1
Антонио Адан
13
Луиш Нету
3
Зухаир Феддаль
25
Inacio, Goncalo
24
Порро, Педро
10
Нуньес, Матеус Луис
15
Ugarte, Manuel
2
Матеус Рейс де Лима
28
Гонсалвес, Педро
21
Жозе Паулиньо
22
Пабло Сарабия
Стартовый состав
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
  • 18
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 23
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
    27
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
    22
  • 34
    Андре Алмейда
    Полузащитник
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 28
    Гонсалвес, Педро
    Полузащитник
    45
  • 21
    Жозе Паулиньо
    Полузащитник
    2
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
    33 8
  • 24
    Порро, Педро
    Защитник
    20
  • 10
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 15
    Ugarte, Manuel
    Полузащитник
  • 2
    Матеус Рейс де Лима
  • 13
    Луиш Нету
    Защитник
  • 3
    Зухаир Феддаль
    Защитник
    1
  • 25
    Inacio, Goncalo
    Защитник
  • 1
    Антонио Адан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 11
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 91
    Morato
    Защитник
  • 31
    Виржиния, Жоау
    Вратарь
  • 7
    Табата
  • 11
    Нуно Сантос
  • 19
    Gimenez Santiago Tomas
  • 47
    Эсгайо, Рикардо
    Защитник
  • 68
    Браганка, Даниэл
    Полузащитник
  • 71
    Nazinho, Flavio
    Защитник
  • 84
    Essugo, Dario
    Полузащитник
  • 87
    Esteves, Goncalo
    Защитник
Тренеры
  • Жоржи Жезуш
  • Рубен Аморим
Статистика матча
2
ЖК
5
58%
Владение мячом
42%
12
Штрафные
10
8
Фолы
10
1
Удары мимо
4
1
Угловые
3
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
2
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
"Бенфіка" забула зарядитися на матч, а ось гравці "Спортінга" вийшли з палаючими очима на дербі. "Леви" більш різкі, швидкі і точні. Підопічні Аморіма допускаються менше помилок, проте багато фолять. Через це арбітр у першому таймі розважився, показавши аж сім жовтих карточок і одну червону. Поки атака "орлів" кульгає - потрібно випускати Яремчука.
Свисток
Шість хвилин переграли команди у другому таймі. Арбітр просвистів на перерву.
45+6'
Мали можливість "леви" навісити зі стандарту з правого флангу, проте сфолили в атаці.
45+3'
Желтая карточка
Педру Гонсалвеш (Спортінг) зірвався через скасований гол і врізався в Отаменді.
45+2'
Опасный момент
Арбітр скасував гол через офсайд після перегляду VAR! Справді, Паулінью на 28 сантиметрів не витримав лінію.
45+1'
Офсайд
ГООООЛ! Гості подвоюють рахунок! Сарабія після подачі з лівого флангу скинув на Паулінью, котрий розстріляв ворота суперника.
45'
Инфо
Три хвилини компенсував арбітр.
42'
Красная карточка
Арбітр сьогодні не жаліє нікого. Він вилучив помічника наставника "Спортінга" Карлоша Фернандеша за надто сильні емоції.
39'
Гонсалвеш (Спортінг) обвідним ударом з правої частини центральної зони цілив у лівий кут воріт, але пробив вище.
37'
Опасный момент
Ох, яка красива контратака від "Спортінга". Наступ завершився ударом Педру Гонсалвеша з меж штрафного майданчика в дотик після розрізного пасу Сарабії. Вінгер влучив у стійку після сейву Влаходімоса!
36'
Отаменді (Бенфіка) непогано намагався нижньою вертикальною розрізною передачею знайти Нуньєса, котрий побіг за спини захисникам, але пас перервав Адан, який зіграв на виході.
35'
Гра в останні хвилини перейшла в центр поля. Багато боротьби відбувається саме там.
33'
Желтая карточка
Не збираються прибирати ноги гравці. Цього разу Сарабія (Спортінг) зіграв жорстко.
29'
Влаходімос (Бенфіка) забрав до рук навіс зі стандарту з метрів 35 від Сарабії. Легко для грека.
27'
Желтая карточка
Вертонген (Бенфіка) помилився на своїй половині поля, що призвело до фолу Вайгля, який тягнув на жовту.
26'
Уголовой
Тепер Нуньєс відпрацював в обороні: уругваєць зняв подачу Гонсалвеша (Спортінг) від кутового прапорця.
24'
Нуньєс (Бенфіка) отримав м'яч у штрафному майданчику, але зміг вичавити лише простріл у воротарську зону, де Адан забрав круглий снаряд до рук.
22'
Желтая карточка
Перше попередження для господарів. Вертонген грубо став на ногу супернику.
20'
Желтая карточка
Жовта для Порро (Спортінг).
20'
Уголовой
Після подачі Гонсалвеша (Спортінг) від кутового прапорця в гру вступив Влаходімос, вибивши кулаком м'яке скидання головою від Феддаля на партнерів.
19'
Алмейда виніс за лицьову лінію подачу Порро (Спортінг) з правого флангу.
16'
Грімальдо (Бенфіка) знайшов навісом Нуньєса у штрафному майданчику, але уругваєць заліз у офсайд. Задумка хороша. До речі, після забитого голу "леви" ще не підійшли до воріт суперника.
14'
Двічі поспіль "орли" стріляли з лівого флангу, але дві передачі були перервані.
12'
Адан (Спортінг) кулаком виніс подачу від Грімальдо з лівого флангу.
10'
Навіс з правого флангу дійшов до Евертона, котрий довго прибирав під праву ногу, і зрештою пробив у суперника. Проблема бразильця, що його робоча права була в оточенні гравців "Спортінга", а з лівої не наважився бити.
Инфо
У другому турі поспіль забив Сарабія (Спортінг). До цього він не відзначався у португальській лізі.
8'
Гоооол!!!
ГООООЛ! "Спортінг" дуже легко відкриває рахунок! Гонсалвеш м'яко накинув на Сарабію, котрий з лівої в дотик пробив у лівий верхній кут. Іспанець знайшов шпаринку між центральними захисниками господарів і скористався цією помилкою.
Инфо
Нагадаємо, що Жоау Маріу є вихованцем "Спортінга" і у минулому сезоні виступав саме у складі "левів". Тому до нього сьогодні така підвищена увага від гостей.
5'
Уголовой
Перший стандарт гостей заврешився ударом після підбирання. Сарабія в дотик з двійничка пробив з-за меж штрафного майданчика.
3'
Жоау Маріу (Бенфіка) вдруге за три хвилини сильно дісталося від колишніх одноклубників. Цього разу в п'ятку португальцю зіграв Гонсалвеш. Без попередження.
1'
Желтая карточка
Гаряче розпочинається дербі! Феддаль отримує жовту на першій ж хвилині за фол, а Паулінью за розмови. Арбітр відразу показав допустимий поріг.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Нагадаємо, що команди наразі ідуть в трійці лідерів чемпіонату: "Спортінг" - другий (32 очки), "Бенфіка" - третя (31).
Инфо
Відзначимо, що Роман Яремчук залишився в запасі на цей поєдинок.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Бенфіка": Влаходімос - Алмейда, Отаменді, Вертонген - Лазаро, Вайгль, Маріу, Грімальдо - Рафа Сілва, Нуньєс, Еертон.
"Спортінг": Адан - Нету, Інасіу, Феддаль - Порро, Угарте, Матеус,Рейс - Гонсалвеш, Паулінью, Сарабія.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 13-го туру чемпіонату Португалії, в якому зійдуться дві столичні команди: "Бенфіка" та "Спортінг".
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Анонс матча Бенфика - Спортинг 03.12.2021, Чемпионат Португалии

Поединок между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Португалии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 03.12.2021
Время начала матча: 23:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Бенфика (Лиссабон) и командой Спортинг (Лиссабон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение Бенфика и Спортинг в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось со счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жоржи Жезуш и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - Спортинг можно посмотреть 03.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Португалии. Текстовую трансляцию матча Бенфика - Спортинг, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против "Барселона" - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший матч команды Спортинг был сыгран против Тондела - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Следите за результатами матча Бенфика - Спортинг онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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