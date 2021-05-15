Бенфика - Спортинг онлайн трансляция матча

Анонс матча Бенфика - Спортинг 03.12.2021, Чемпионат Португалии

Поединок между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Португалии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 03.12.2021

Время начала матча: 23:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Бенфика (Лиссабон) и командой Спортинг (Лиссабон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бенфика, тогда как команда Спортинг осталась с поражением. Столкновение Бенфика и Спортинг в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось со счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жоржи Жезуш и Рубен Аморим разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)

Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904

Страна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против "Барселона" - 23.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Спортинг (Лиссабон)

Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906

Страна: Португалия

Тренер: Жорже Жезуш



Прошедший матч команды Спортинг был сыгран против Тондела - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

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