СК Днепр-1 - Черноморец онлайн трансляция матча

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 3 гол(а).

Mykyta Kravchenko отдал больше всего передач в СК Днепр-1 с 4 передачами. Mykola Mykolayovych Mykhaylenko лучший распасовщик Черноморец Одесса (2 передач)

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

СК Днепр-1 выиграл 4 домашних матчей подряд.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 32%.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

Artem Dovbyk лучший бомбардир СК Днепр-1 с 12 голами. Artur Avagimyan забил 4 раз за Черноморец Одесса

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Год назад, СК Днепр-1 была на 10 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 34 очками.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 48% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 32% матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Домашняя статистика СК Днепр-1 в сезоне 7-0-1

СК Днепр-1 забивает 2.07 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).

Vladyslav Dubinchak получил больше всего желтых карточек (5) в СК Днепр-1. Vladyslav Andriyovych Vanat получил 5 в Черноморец Одесса.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 5 матчей.

СК Днепр-1 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что СК Днепр-1 забил 24% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 24% голов между минутами 16-30?