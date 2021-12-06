СК Днепр-1 - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 06.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 31.07.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Shmatovalenko, Sergeiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ЛНЗ - 01.12.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Десна - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
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