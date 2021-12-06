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СК Днепр-1 - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 декабря 2021, 19:30 - Днепр Арена
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 1
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52'
Черноморец
Одесса
Ход матча
12' Евгений Исаенко 15' Нелсон Монте 20' Александр Пихаленок 22' Артур Авагимян 34' Бека Вачиберадзе 41' Георгий Цитаишвили
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
41%
Ничья
18%
Черноморец
41%
П1: 1.57 Х: 3.22 П2: 7.83
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 7.00
П1: 1.57 Х: 3.22 П2: 7.83
П1: 1.57 Х: 3.22 П2: 7.83
П1: 1.50 Х: 3.50 П2: 7.80
Интересные факты
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 3 гол(а).
  • Mykyta Kravchenko отдал больше всего передач в СК Днепр-1 с 4 передачами. Mykola Mykolayovych Mykhaylenko лучший распасовщик Черноморец Одесса (2 передач)
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир СК Днепр-1 с 12 голами. Artur Avagimyan забил 4 раз за Черноморец Одесса
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 10 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 34 очками.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 48% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 32% матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Домашняя статистика СК Днепр-1 в сезоне 7-0-1
  • СК Днепр-1 забивает 2.07 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Vladyslav Dubinchak получил больше всего желтых карточек (5) в СК Днепр-1. Vladyslav Andriyovych Vanat получил 5 в Черноморец Одесса.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • СК Днепр-1 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 24% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 24% голов между минутами 16-30?
  • В Премьер-лига, СК Днепр-1 одержала 4 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2017/2018
25.10.2017 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - СК Днепр-1
Кубок Украины 2021/2022
01.12.2021 - 19:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
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Главные события
41'
Георгий Цитаишвили
34'
Бека Вачиберадзе
22'
Артур Авагимян
ГООЛ! Александр Пихаленок
20'
Нелсон Монте
15'
12'
Евгений Исаенко ГООЛ!
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
41%
Ничья
18%
Черноморец
41%
П1: 1.57 Х: 3.22 П2: 7.83
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 7.00
П1: 1.57 Х: 3.22 П2: 7.83
П1: 1.57 Х: 3.22 П2: 7.83
П1: 1.50 Х: 3.50 П2: 7.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
    20
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
    15
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
    41
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
    22
  • 20
    Евгений Исаенко
    12
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
    34
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
Запасные игроки
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 11
    Андрей Штогрин
    Нападающий
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Shmatovalenko, Sergeiy
Статистика матча
7
Штрафные
10
10
Фолы
6
3
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
52%
Владение мячом
48%
6
Удары в створ
1
2
Угловые
2
Сейвы
5
1
ЖК
3
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
51'
Желтая карточка
Путря отримує жовту картку. Він дуже жорстко йде в підкат ззаду проти Кравченка.
49'
Чорноморець розпочинав свою контратаку, але Ігнатенко грає в ідеальному підкаті. Тепер вже рух в бік воріт моряків.
46'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок!
Перша половина зустрічі була досить динамічною. Спочатку свій момент знайшов Чорноморець та забив, а зовсім скоро відповів і Дніпро-1. Цікаво, що команди підготували для нас в другому таймі.
45'
Свисток
Арбітр відправляє команди на перерву, не компенсувавши жодної хвилини. Рахунок 1:1 на табло після першого тайму.
44'
Ігнатенко намагався забрати м'яч у Ваната в підкаті, але в результаті ледь не травмувався сам.
41'
Желтая карточка
Тепер Цитаїшвілі теж на попередженні. Вінгер Чорноморця в підкаті зовсім не грав у м'яч.
37'
Ванат виривається сам в контратаку. Нападник розбігається на лівому фланзі, але захист Дніпра-1 вчасно блокує просування суперника.
33'
Желтая карточка
Гірчичник для Вачіберадзе за жорстку гру.
31'
Чорноморець розіграє м'яч через Кучерука. В ці хвилини моряки повністю сіли в захист.
27'
Опасный момент
Після навісу Гіо Ісаєнко знову пробиває по воротах головою, але вже не так влучно, як у першому моменті.
23'
Опасный момент
Невпевнено грає Кучерук. Воротар виходить зі штрафного, щоб вибити м'яч у Довбика, але в результаті Дніпро ледь не забиває в пусті ворота.
22'
Желтая карточка
Авагімян отримує жовту картку. Перед цим моряки мали класну атаку, і лише захист дніпрян не дозволяє забити другий м'яч.
19'
Гоооол!!!
Дніпро-1 зрівняв! Гуцуляк перехоплює на правому фланзі та п'яткою лишає на Пихальонка. Той обробляє м'яч та пробиває у ближній кут. Кучерук не справився в цьому моменті.
15'
Желтая карточка
Монте тепер теж на жовтій картці. Гравець отримує попередження за зрив атаки гостей.
13'
Гоооол!!!
Чорноморець забиває! Дубко накручує суперника на фланзі та подає в штрафний, а там Ісаєнко підлаштовується та пробиває головою в лівий кут. Воротар був безсилим в даному моменті.
11'
Опасный момент
Після метушні в штрафному м'яч відлітає до Джурасека, і той потужно пробиває по центру. Кучерук вчасно зреагував.
8'
Довбик прорвався правим флангом та ввійшов у штрафний суперника. Проте пробити завадив захист Чорноморця.
4'
Желтая карточка
Перший гірчичник в нашому матчі. Його отримує Джурасек. Той на фланзі жорстко зупинив Цитаїшвілі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинаться наш матч!
Инфо
Уже відомі склади команд. Дніпро-1: Кожокару, Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубінчак, Ігнатенко, Пихальонок, Джурасек, Гуцуляк, Назаренко, Довбик. Чорноморець: Кучерук, Дубко, Біловар, Путря, Кузик. Вачіберадзе, Смирний, Ісаєко, Авгімян, Цитаїшвілі, Ванат.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу УПЛ Дніпро-1 - Чорноморець.
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Комментарии(2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
06.12.2021 в 20:31
Чорноморцю не вистачає балансу. Потужна група атаки та слабкі захист з воротарем.
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
06.12.2021 в 20:12
С таким вратарем, как у «Черноморца», лучше вообще на поле не выходить, совсем нулёвый парень
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0
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Анонс матча СК Днепр-1 - Черноморец 06.12.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 06.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 31.07.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Shmatovalenko, Sergeiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Черноморец можно посмотреть 06.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ЛНЗ - 01.12.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Десна - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

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