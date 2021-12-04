Десна - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 21% матчей, Мариуполь выигрывает в 13% матчей.

Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.

Мариуполь получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).

Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 7 голами. Andriy Kulakov забил 6 раз за Мариуполь

В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 1 гол(а).

Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 16 месте с 7 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и Мариуполь - 3.6.

Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.

Команда Мариуполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.

Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.

Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (4) в Десна Чернигов. Denys Shostak получил 6 в Мариуполь.

Десна Чернигов забивает 1.47 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 0.82 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Мариуполь выигрывает в 13%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и Мариуполь - 1.

В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает Мариуполь в последних 4 встречах.

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.

Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 4, команда Мариуполь выиграла 1, 0 ничьи.

Vladislav Kalitvintsev отдал больше всего передач в Десна Чернигов с 3 передачами. Dmytro Topalov лучший распасовщик Мариуполь (3 передач)

Десна Чернигов забивает 2.6 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 1 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).

Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Во время последних 12 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-11 в пользу команды Десна Чернигов

За последние 5 встреч когда команда Десна Чернигов играла дома, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Мариуполь. Разница голов 11-2 в пользу команды Десна Чернигов.

Игры прошлого года: 2-0 (Десна Чернигов дома) и 4-1 (Мариуполь дома).

Мариуполь не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Последняя гостевая победа Мариуполь над Десна Чернигов была в 2016

Десна Чернигов не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Десна Чернигов забил 39% голов между минутами 76-90?