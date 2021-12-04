  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Десна - ФК Мариуполь Смотреть онлайн
В тренде

Десна - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 декабря 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
21'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Десна
46%
Ничья
23%
ФК Мариуполь
31%
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.30 Х: 2.63 П2: 3.40
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.40 Х: 2.75 П2: 3.60
Интересные факты
  • Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 21% матчей, Мариуполь выигрывает в 13% матчей.
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Мариуполь получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • Denys Bezborodko лучший бомбардир Десна Чернигов с 7 голами. Andriy Kulakov забил 6 раз за Мариуполь
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 1 гол(а).
  • Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 16 месте с 7 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и Мариуполь - 3.6.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Команда Мариуполь выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • Yevhen Selin получил больше всего желтых карточек (4) в Десна Чернигов. Denys Shostak получил 6 в Мариуполь.
  • Десна Чернигов забивает 1.47 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 0.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Мариуполь выигрывает в 13%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и Мариуполь - 1.
  • В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает Мариуполь в последних 4 встречах.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 4, команда Мариуполь выиграла 1, 0 ничьи.
  • Vladislav Kalitvintsev отдал больше всего передач в Десна Чернигов с 3 передачами. Dmytro Topalov лучший распасовщик Мариуполь (3 передач)
  • Десна Чернигов забивает 2.6 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 1 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).
  • Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Во время последних 12 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-11 в пользу команды Десна Чернигов
  • За последние 5 встреч когда команда Десна Чернигов играла дома, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Мариуполь. Разница голов 11-2 в пользу команды Десна Чернигов.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Десна Чернигов дома) и 4-1 (Мариуполь дома).
  • Мариуполь не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Мариуполь над Десна Чернигов была в 2016
  • Десна Чернигов не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 39% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Мариуполь забил 39% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
9
Побед
12
Игр
2
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Показать больше
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
26.11.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Десна
46%
Ничья
23%
ФК Мариуполь
31%
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.30 Х: 2.63 П2: 3.40
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.40 Х: 2.75 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 21
    Максим Чех
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 33
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
Запасные игроки
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 16
    Евгений Белич
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 25
    Maksym, Zhuk
    Вратарь
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 63
    Bosancic, Petar
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
Удары мимо
1
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
ЖК
1
Угловые
1
Трансляция
15'
Безбородько не обработал мяч после передачи Болбата с фланга.
13'
Драмбаев выполнил рывок по флангу, но качественный навес выполнить не сумел.
10'
Офсайд
Безбородько оказался в положении вне игры.
3'
Опасный момент
Холод опередил Литовку в борьбе за мяч, но не смог направить снаряд в створ ворот. Это был отличный шанс забить!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Десны: Литовка – Болбат, Селин, Сафронов, Завийский – Арвеладзе, Домбровский, Юрченко – Безбородько, Будковский (к), Калитвинцев.
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Турбаевский – Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк – Чех, Мишнёв (к), Очеретько – Топалов, Холод, Кащук.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча 17-го тура УПЛ между Десной и Мариуполем.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Фейеноорд Фейеноорд 5 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0 Завершен 17:30 - Сегодня Санта-Клара Санта-Клара 2 Арока Арока 1 Завершен 17:15 - Сегодня Эльче Эльче 2 Кадис Кадис 1 Завершен 17:00 - Сегодня Андерлехт Андерлехт 3 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 2 Завершен 17:00 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 3 ФК Минай ФК Минай 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Десна - ФК Мариуполь 05.12.2021, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 05.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Десна в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Мариуполь можно посмотреть 05.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Черноморец - 27.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Львов - 26.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Десна - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен