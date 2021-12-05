Заря - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Ингулец 05.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 05.12.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Заря в предыдущем футбольном матче 02.08.2021 закончилось со счетом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 29.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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