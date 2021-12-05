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Заря - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 декабря 2021, 14:00 - Славутич-Арена
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
11' Виталий Вернидуб 40' Владислав Кабаев
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Заря
38%
Ничья
25%
Ингулец
38%
П1: 1.78 Х: 2.84 П2: 6.19
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.78 Х: 2.84 П2: 6.19
П1: 1.78 Х: 2.84 П2: 6.19
П1: 1.72 Х: 2.90 П2: 6.40
Интересные факты
  • Команда FC Ingulets Petrove выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Выездная статистика FC Ingulets Petrove в сезоне 1-2-5
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 1.68 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Заря Луганск выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 19% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и FC Ingulets Petrove - 1.25.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Ingulets Petrove.
  • Из последних 4 встреч команда Заря Луганск выиграла 2, команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, 1 ничьи.
  • Заря Луганск забивает 2.25 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • FC Ingulets Petrove не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 10 играх.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).
  • Dmytro Khomchenovsky получил больше всего желтых карточек (6) в Заря Луганск. Mladen Bartulovic получил 4 в FC Ingulets Petrove.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и FC Ingulets Petrove - 3.25.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 19%.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Ingulets Petrove забил 45% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 31% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Заря Луганск одержала 5 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 16:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес В
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Заря 2 - 0 Завершен ЦСКА В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец П
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Главные события
Владислав Кабаев
40'
Виталий Вернидуб
11'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Заря
38%
Ничья
25%
Ингулец
38%
П1: 1.78 Х: 2.84 П2: 6.19
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.78 Х: 2.84 П2: 6.19
П1: 1.78 Х: 2.84 П2: 6.19
П1: 1.72 Х: 2.90 П2: 6.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    40
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    11
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
Запасные игроки
  • 91
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 20
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 19
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
3
Удары мимо
1
8
Штрафные
13
4
Угловые
5
12
Фолы
8
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
2
ЖК
58%
Владение мячом
42%
1
Офсайды
1
Блокировано ударов
Трансляция
45'
Свисток
Ну и все, свиток на перерыв. Ничего судья не добавил, да и правильно.
42'
Уголовой
После навеса с углового Вернидуб выиграл воздух и пробил головой. Неточно, но хоть что-то.
40'
Желтая карточка
Кабаев сорвал контру – получил желтую.
38'
А вот неплох – Шахаб с фланга вырезал, Булеца потом перевел в центр штрафной, но вот замкнуть было некому..
36'
Шишка метров с 30-ти попробовал, но нога поехала, и мяч навесом ушел намного выше ворот.
34'
Опасный момент
Ох как! После рикошета от Кабаева мяч прискакал к Козаку, который под острым углом вывалился фактически один на один, но Мацапура вовремя вышел и спасает!
32'
Штрафной для Ингульца – пошел навес в штрафную, но Заря уверенно отбилась.
31'
Фол в атаке от Фаворова.
27'
Скучновато. Ингулец сходил в атаку, но навес на обострение пошел в никуда.
24'
Опасный момент
Хорош! После прострела с фланга Фаворов попытался пробить – не получилось! Шахаб также не подобрал, хотя момент хороший!
23'
Спокойно все у нас, без обострений.
21'
Пока катали, Цвек пробил метров с 25-ти. Мимо рамы.
19'
Спокойно все… Катают в центре поля команды.
16'
Уголовой
Интересно, что Ингулец пока что больше стандартов дает, вот еще один угловой для петровцев.
15'
Уголовой
Пара угловых для Ингульца. Полегенько вешал, да нет вывесил..
13'
После атаки Зари Козак попробовал по флангу убежать в контру… Не получилось.
11'
Желтая карточка
Вернидуб сорвал контру – первая желтая в матче
8'
Опасный момент
Хорош! Штрафной для Ингульца – навес на Бен Салема, удар, но Шахаб страхует!
6'
Опасный момент
Ох! Громов метров с 20-ти дал хорошо, но Шуст не спит! Хороший момент!
4'
Скрипник уже недоволен. Что-то высказывает на бровке тренер Зари.
3'
А вот и первый удар по воротам – после навеса кто-то из игроков Ингульца пробил головой, но несильно.
2'
Уголовой
Угловой подала Заря – Ингулец разрядил подачу.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Стартовый состав Ингульца: Шуст, Салем, Запорожец, Полегенько, Козак, Коваленко, Шишка, Опанасенко, Поспелов, Лупашко, Стефен
Стартовый состав Зари: Мацапура, Фаворов Вернидуб, Имереков, Жуниор, Цвек, Громов, Булеца, Гладкий, Шахаб, Кабаев
Поединок начнется в 14:00, судить игру будет Дмитрий Кривушкин.
Добрый день всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 17-го тура УПЛ, в котором Заря примет Ингулец.
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Анонс матча Заря - Ингулец 05.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 05.12.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Заря в предыдущем футбольном матче 02.08.2021 закончилось со счетом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Ингулец можно посмотреть 05.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 29.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Шахтер - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Заря - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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