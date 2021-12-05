ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Минай без побед в последних 16 играх.

Из последних 4 встреч команда Александрия выиграла 2, команда Минай выиграла 2, 0 ничьи.

Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (7) в Александрия. Danylo Knysh получил 5 в Минай.

Александрия забивает 1.5 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.5 гола против команды Александрия (в среднем).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Минай выигрывает в 17%.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Минай - 2.

Александрия выигрывает первый тайм в 29% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Минай проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-5

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

Минай не выиграл ни в одном из последних 22 выездных матчей.

Александрия забивает 1.23 гола, играя дома, а Минай забивает 0.39 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Минай - 0.75.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Минай пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Александрия не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 3-0 (Александрия дома) и 1-0 (Минай дома).

Минай не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Минай забил 36% голов между минутами 31-45?