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ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 декабря 2021, 17:00 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 0
Обновить
27'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
53%
Ничья
20%
ФК Минай
27%
П1: 1.86 Х: 2.58 П2: 6.71
П1: 1.80 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 1.86 Х: 2.58 П2: 6.71
П1: 1.86 Х: 2.58 П2: 6.71
П1: 1.85 Х: 2.75 П2: 6.80
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Минай без побед в последних 16 играх.
  • Из последних 4 встреч команда Александрия выиграла 2, команда Минай выиграла 2, 0 ничьи.
  • Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (7) в Александрия. Danylo Knysh получил 5 в Минай.
  • Александрия забивает 1.5 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.5 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Минай выигрывает в 17%.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Минай - 2.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 29% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Минай проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-5
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 22 выездных матчей.
  • Александрия забивает 1.23 гола, играя дома, а Минай забивает 0.39 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Минай - 0.75.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Минай пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Александрия не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 3-0 (Александрия дома) и 1-0 (Минай дома).
  • Минай не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Минай забил 36% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Александрия забил 27% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
2
Побед
4
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
53%
Ничья
20%
ФК Минай
27%
П1: 1.86 Х: 2.58 П2: 6.71
П1: 1.80 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 1.86 Х: 2.58 П2: 6.71
П1: 1.86 Х: 2.58 П2: 6.71
П1: 1.85 Х: 2.75 П2: 6.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 22
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
Запасные игроки
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Игорь Леонов
Статистика матча
1
Удары в створ
Сейвы
1
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
1
Блокировано ударов
55%
Владение мячом
45%
1
Удары мимо
Трансляция
24'
Уголовой
После углового Бабогло выиграл воздух и пробил головой – выше ворот!
23'
Багайоко фолит на фланге – прыжком в ногу соперника. Фол есть, но без желтой.
21'
Опасный момент
А вот Цуриков неплохо приложился! Ударил неплохо, но чуть не попал в дальнюю девять!
19'
Более-менее все спокойно у нас, с некоторым преимуществом Александрии.
17'
Селезнев на газоне, Дубра его зацепил, не то по голове, не то в грудь прилетело… Страдает форвард…
16'
Штрафной для Миная – очень высокий навес пошел, но Билык снимает воздух.
13'
Заработала штрафной Александрия. Дришлюк навесил с фланга, но Селезнев отработал в обороне.
11'
Третьяков пытался обострить на Спинелли, но очень уж сильно отдал пас.
9'
Кулиев навесил в штрафную, но Ахмедзаде до мяча не дотянулся.
8'
Селезнев фолит в атаке. Недоволен свистком Евгений.
7'
Минай пока что организовать контригру не может.
4'
Спинелли с фланга ворвался в штрафную, пробил, правда не очень сильно.
3'
Старается флангами атаковать Александрия – вот Кучер на выходе играет кулаками после навеса.
2'
Опасный момент
Сразу в атаку пошли хозяева – после прострела с фланга Цуриков не дотянулся до мяча. Неплохо!
1'
Свисток
Матч начался!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Миная: Кучер, Гончар, Горин, Багайоко, Семенко, Месхи, Петрусенко, Кулиев, Ахмедзаде, Кныш, Селезнев
Инфо
Стартовый состав Александрии: Билык, Бабогло, Калюжный, Третьяков, Спинелли, Мирошниченко, Дришлюк, Кирюханцев, Цурикрв, Рыбалка, Дубра
Инфо
Начнется поединок в 17:00, судить игру будет Дмитрий Бондаренко.
Добрый день всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 17-го тура УПЛ, в котором Александрия примет Минай!
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Минай 05.12.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 05.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 31.07.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай можно посмотреть 05.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 29.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Александрия - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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