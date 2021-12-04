Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Челси 04.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 04.12.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Уотфорд - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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