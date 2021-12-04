  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вест Хэм Юнайтед - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 04 декабря 2021, 14:30 - Стадион Лондон
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2 - 2
Обновить
67'
Челси
Лондон
Ход матча
23' Жоржиньо 28' Тьяго Силва 40' Ланзини, Мануэль 44' Маунт, Мейсон 45' Бен Джонсон Вышел: Артур Масуаку
46' Хавертц, Кай Вышел: Ромелу Лукаку 56' Джаррод Боуэн
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
30%
Ничья
40%
Челси
30%
П1: 1.86 Х: 3.10 П2: 5.34
П1: 1.67 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 1.86 Х: 3.10 П2: 5.34
П1: 1.86 Х: 3.10 П2: 5.34
П1: 4.60 Х: 2.50 П2: 2.21
Интересные факты
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Челси - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Michail Antonio лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 6 голами. Reece James забил 4 раз за Челси
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 10 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 4 месте с 24 очками.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЧелси, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Челси выигрывает в 47%.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Declan Rice получил больше всего желтых карточек (4) в Вест Хэм Юнайтед. Marcos Alonso получил 3 в Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Челси не проигрывает в последних 12 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Челси - 2.4.
  • Челси имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 44% матчей, Челси выигрывает в 47% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 6-1-0
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Jarrod Bowen отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 4 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (5 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Год назад, Челси была на 6 месте в таблице с 25 очками. Сейчас они на 1 месте с 33 очками.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.85 гола, играя дома, а Челси забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вест Хэм Юнайтед выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (3-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 15 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-49 в пользу команды Челси
  • За последние 26 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 40-28 в пользу команды Челси.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 8% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.
  • Челси не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 32% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Челси забил 24% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
6
Побед
19
Игр
9
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 22:15 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 17:00 Челси 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Рапид 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челси 1 - 1 Завершен Бернли Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Мальме 0 - 1 Завершен Челси В
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Джаррод Боуэн
56'
46'
Хавертц, Кай
Вышел: Ромелу Лукаку
Бен Джонсон
Вышел: Артур Масуаку
45'
44'
Маунт, Мейсон ГООЛ!
ГООЛ! Ланзини, Мануэль
40'
28'
Тьяго Силва ГООЛ!
23'
Жоржиньо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
30%
Ничья
40%
Челси
30%
П1: 1.86 Х: 3.10 П2: 5.34
П1: 1.67 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 1.86 Х: 3.10 П2: 5.34
П1: 1.86 Х: 3.10 П2: 5.34
П1: 4.60 Х: 2.50 П2: 2.21
Составы команд
1
Лукаш Фабяньски
23
Исса Диоп
15
Крейг Доусон
15
Курт Зума
31
Бен Джонсон
41
Деклан Райс
28
Соуцек, Томаш
5
Куфал, Владимир
10
Ланзини, Мануэль
20
Джаррод Боуэн
9
Майкл Антонио
16
Менди, Эдуардо
6
Андреас Кристенсен
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
12
Рубен Лофтус-Чик
8
Жоржиньо
3
Маркос Алонсо
22
Хаким Зийех
19
Маунт, Мейсон
29
Хавертц, Кай
Стартовый состав
  • 9
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
    40
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
    56
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
    45
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    46
  • 22
    Хаким Зийех
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    44
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
    23
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
    28
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 23
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 50
    Ashby, Harrison
    Защитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 11
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Томас Тухель
Статистика матча
5
Штрафные
8
5
Фолы
4
3
Удары в створ
8
4
Удары мимо
2
5
Сейвы
1
3
Офсайды
1
38%
Владение мячом
62%
1
Угловые
6
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
64'
Замена
Зийеха заменил Хадсон-Одои.
64'
Отвратительный навес Джеймса со стандарта на правом фланге на дальнюю штангу.
63'
Антонио сбил Лофтус-Чика на левом фланге обороны.
62'
Мойес разрывается на бровке, так как его команда прижалась к штрафной.
60'
Челси в позиционной атаке на чужой половине находится в данные минуты.
58'
Мимо прострела Маунта с правого фланга штрафной в центре пролетели все партнеры по команде.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Антонио проиграл борьбу за длинный пас на правый фланг чужой штрафной, но Цоуфал забрал отскок, а Боуэн затем пробил в дальний угол!
53'
Вест Хэм занимается построением атак на своей половине.
51'
Офсайд
В офсайд пошел пас Антонио в направлении чужой штрафной для Боуэна с правого фланга.
50'
Навес с углового на левом фланге от Зийеха из штрафной вынес Соучек.
48'
Удерживает мяч Челси на своей половине, пока соперники активны в прессинге.
47'
Офсайд
Заброс с левого фланга от Масуаку поймал Антонио в офсайде.
46'
Замена
Лукаку вышел вместо Хаверца.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча было достаточно эмоций у лондонского дерби. Челси владел преимуществом, и даже сумел выйти вперед на исходе получаса игрового времени. Однако, уже ближе к перерыву "синие" сами привезли гол в свои ворот, а Лансини забил с пенальти. Несмотря на это, последний выпад все равно был за гостями, поэтому они находятся в более выгодной позиции перед вторым таймом.
Свисток
Перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Повреждение у Зума по итогу столкновения с соперником внутри штрафной.
45+2'
Замена
Масуаку вышел вместо Джонсон.
45+1'
Опасный момент
Антонио решил пробить из центрального круга, но в створ ворот попасть не смог.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лофтус-Чик отобрал мяч в центре поля, развернул на левый фланг, откуда Зийех запустил диагональ на правый фланг штрафной, а Маунт слету пробил в ближний!
42'
А у нас тут конфликт между Джеймсом и Лансини возник!
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лансини пробил на силу в левый угол с пенальти!
38'
Опасный момент
Пенальти! Боуэн был сбит Менди, после удачного прессинга со стороны игрока Вест Хэма против принимавшего пас назад голкипера!
36'
Замельчили при входе на правый фланг чужой штрафной игроки Челси, поэтому никто так и не пробил.
34'
Челси пытается довести мяч до чужой штрафной.
32'
Прострел от Алонсо с левого фланга с ближней штанги вынесли защитники.
30'
Опасный момент
Цоуфал с правого фланга штрафной пробивал низом в дальний угол, Менди уже не спасал, но из пустых ворот вынес Силва!
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Маунт исполнил второй навес с углового на правом фланге в центр штрафной, а Силва пробил прямиком под ближнюю штангу головой, с рикошетом от газона!
28'
Уголовой
Подач углового с правого фланга Зума снял на еще один корнер с ближней штанги.
26'
Опасный момент
Хаверц головой завершал подачу Джеймса с правого фланга, но отправил мяч в руки Фабиански.
25'
Подачу Алонсо с левого фланга вынес Зума.
23'
Антонио откликался на длинный заброс Зума на левый фланг штрафной, но пробил в итоге намного выше ворот.
22'
Желтая карточка
Жоржиньо рукой остановил выход соперников в контратаку через центральную линию, после чего полез толкаться с соперниками.
20'
Опасный момент
Доусон у левого угла вратарской забрал отскок от Соучека после подачи углового с левого фланга, но пробил в сторону Менди слишком слабо.
19'
Лофтус-Чик снял подачу со штрафного на правом фланге в район дальней штанги.
18'
Лансини пришлось сбивать дважды соперникам, чтобы арбитр наконец-то дал фол на нем на правом фланге атаки.
16'
Антонио под прессингом упустил мяч за боковую у технической зоны.
14'
Вест Хэм постепенно начал выходить со своей половины поля.
12'
Челси не отпускает контроль мяча на чужой половине.
10'
Опасный момент
Джеймс ударом от полукруга у штрафной пробил в левый нижний угол, но Фабиански забрал мяч.
9'
Опасный момент
Соучек головой замыкал подачу с левого фланга от Антонио из борьбы против Силвы, но пробил мимо дальней штанги.
7'
Опасный момент
Силва передачей со своей половины попал в Боуэна в центральном круге, после чего соперник убежал в контратаку через левый фланг, и завершил ее уже со вход в штрафную, пробив мимо ближней штанги.
5'
Фол со стороны Лансини против Жоржиньо на чужой половине.
4'
Сумбурное начало матча. Челси пытается перевести мяч к чужой штрафной.
2'
Фол от Райа на левом фланге обороны против Джеймса.
1'
Райс вынес из штрафной прострел Маунта с левого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Аррисабалага, Сарр, Аспиликуэта, Баркли, Пулишич, Сауль, Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои.
Челси: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо — Зийех, Маунт — Хаверц.
Запасные: Ареоля, Масуаку, Эшби, Форнальс, Влашич, Нобл, Крал, Ярмоленко, Бенрахма.
Вест Хэм: Фабиански — Зума, Доусон, Диоп — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон — Боуэн, Лансини — Антонио.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андре Марринер (Бирмингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Олимпийский стадион" (Лондон, Англия) сыграют лондонские Вест Хэм и Челси.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня Крылья Советов Крылья Советов 0 ЦСКА ЦСКА 1 Завершен 12:30 - Сегодня Аланияспор Аланияспор 0 Сивасспор Сивасспор 1 Завершен 23:15 - Вчера Бенфика Бенфика 1 Спортинг Спортинг 3 Завершен 22:00 - Вчера Гранада Гранада 2 Алавес Алавес 1 Завершен 21:45 - Вчера Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Челси 04.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Челси можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Уотфорд - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен