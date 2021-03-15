Вулверхэмптон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Raul Jimenez отдал больше всего передач в Вулверхэмптон Уондерерс с 2 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (8 передач)

Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Вулверхэмптон Уондерерс выиграл 3 домашних матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Вулверхэмптон Уондерерс не пропускает в 3 матчах подряд.

Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.92 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Ливерпуль выигрывает в 45%.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Hwang Hee-chan лучший бомбардир Вулверхэмптон Уондерерс с 4 голами. Mohamed Salah забил 13 раз за Ливерпуль

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 11 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 6 месте с 21 очками.

Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.

Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.

Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).

У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Ливерпуль в последних 5 играх.

Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 15% матчей, Ливерпуль выигрывает в 45% матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ruben Neves получил больше всего желтых карточек (5) в Вулверхэмптон Уондерерс. Fabinho получил 3 в Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль - 2.2.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль - 1.

Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-0 дома и 1-0 на выезде)

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 32 матчах.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 16 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-8 в пользу команды Ливерпуль

За последние 8 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 13-4 в пользу команды Ливерпуль.

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?

В Премьер-лига, Вулверхэмптон Уондерерс одержала 3 домашних побед подряд.