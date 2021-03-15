  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вулверхэмптон - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Вулверхэмптон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 04 декабря 2021, 17:00 - Молинью
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Обновить
перерыв
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
26' Леандер Дендонкер
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
30%
Ничья
30%
Ливерпуль
40%
П1: 11.40 Х: 3.32 П2: 1.52
П1: 8.50 Х: 3.10 П2: 1.44
П1: 11.40 Х: 3.32 П2: 1.52
П1: 11.40 Х: 3.32 П2: 1.52
П1: 10.00 Х: 3.70 П2: 1.47
Интересные факты
  • Raul Jimenez отдал больше всего передач в Вулверхэмптон Уондерерс с 2 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (8 передач)
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.92 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Ливерпуль выигрывает в 45%.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Hwang Hee-chan лучший бомбардир Вулверхэмптон Уондерерс с 4 голами. Mohamed Salah забил 13 раз за Ливерпуль
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 11 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 6 месте с 21 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Ливерпуль в последних 5 играх.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 15% матчей, Ливерпуль выигрывает в 45% матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ruben Neves получил больше всего желтых карточек (5) в Вулверхэмптон Уондерерс. Fabinho получил 3 в Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль - 2.2.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль - 1.
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 32 матчах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 16 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-8 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 8 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 13-4 в пользу команды Ливерпуль.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Вулверхэмптон Уондерерс одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Вулверхэмптон
1
Побед
8
Игр
7
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
06.12.2020 - 21:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
23.01.2020 - 21:45 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 18:15 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Эвертон В
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Новости команд
Главные события
Леандер Дендонкер
26'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
30%
Ничья
30%
Ливерпуль
40%
П1: 11.40 Х: 3.32 П2: 1.52
П1: 8.50 Х: 3.10 П2: 1.44
П1: 11.40 Х: 3.32 П2: 1.52
П1: 11.40 Х: 3.32 П2: 1.52
П1: 10.00 Х: 3.70 П2: 1.47
Составы команд
12
Хосе Рамон Сандовал
27
Саисс, Ромэйн
16
Коади, Конор
23
Макс Килман
12
Айт Нури, Райан
18
Рубен Невеш
32
Леандер Дендонкер
22
Нельсон Семедо
26
Хи-Чан, Хванг
9
Рауль Хименес
37
Смит, Адама
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 26
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
    26
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 23
    Макс Килман
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 20
    Фабио Силва
  • 10
    Даниэль Поденсе
    Нападающий
  • 39
    Cundle, Luke
    Полузащитник
  • 77
    Campbell, Chem
    Защитник
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 64
    Bueno, Hugo
    Защитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Юрген Клопп
Статистика матча
Штрафные
5
2
Фолы
1
Угловые
5
39%
Владение мячом
61%
3
Офсайды
1
ЖК
Удары мимо
2
Live Zone
Трансляция
45+1'
І знову Александер-Арнольд: цього разу захисник "Ліверпуля" знайшов у штрафному майданчику Жоту, але португалець занадто жорстко прийняв передачу грудьми - вийшло до суперника.
45'
Инфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму.
43'
Офсайд
Знову в центрі "асистентських" подій Александер-Арнольд (Ліверпуль), який намагався знайти Мане у штрафному майданчику, але сенегалець не витримав лінію.
41'
Кілька хвилин вже надають допомогу Коуді (Вулвергемптон) після його підкату. Дуже болить його стопа, але все-таки зможе хоча б дограти тайм.
38'
Опасный момент
Яка красива гра у захисті! Робертсон (Ліверпуль) прострілив уздовж лінії на абсолютно вільного Салаха, але звідкись з'явився Коуді, який з під самісінької ноги Мохамеда вибив м'яч. Єгиптянин, напевно, вже святкував.
37'
Саіс (Вулвергемптон) втратив м'яч біля свого штрафного майданчика, але Салах і Тьяго нічого не витиснули з цього моменту.
36'
Часто "Ліверпуль" підключає Аліссона при позиційних атаках. "Вулвергемптону" загалом дуже важко ідуть наступальні дії. Щось довго команди розхитуються.
32'
Опасный момент
Перший момент для Жоти (Ліверпуль) у матчі, і відразу небезпечний. Александер-Арнольд навісив на дальню ліву стійку, а звідти пробив португалець у боротьбі із своїм співвітчизником Семеду головою пробив в декількох сантиметрах від цілі.
Инфо
Робертсон (Ліверпуль) проводить 200-й поєдинок в АПЛ.
28'
Є перший удар по воротах у матчі аж на 28 хвилині! Тьяго м'яко закинув в сторону правої стійки, а Александер-Арнольд в дотик пробив вище воріт. А міг прострілити по лінії воротарської зони на Мане, а бо Жоту...
26'
Желтая карточка
Жовта для Дендонкера (Вулвергемптон). Зірвав атаку фолом проти Жоти.
24'
Мане з Хендерсоном намагалися розіграти стіночку поблизу штрафного майданчика "вовків", але закидання англійця до рук забрав Са.
22'
Кілмен на правому фланзі у чудовому підкаті відібрав м'яч у Мане (Ліверпуль).
21'
Офсайд
У другий офсайд за стартові 21 хвилин потрапив Хіменес (Вулвергемптон).
18'
Уголовой
Два кутових "мерсісайдців" поспіль не призвели до небезпеки.
17'
Зовнішньою частиною стопи Александер-Арнольд (Ліверпуль) закинув на Жоту, португалець пробив, але його удар заблокував Семеду.
14'
Хіменеса (Вулвергемптон) вивели на ударну позицію, проте мексиканець потрапив у офсайд. Затягнув з розрізною передачею Хван.
12'
Са (Ліверпуль) забрав до рук навіс Робертсона з лівого флангу. Поки обом командом важко акцентовано діяти у чужому штрафному майданчику - суперники просто туди не підпускають.
10'
Правим флангом атакували господарі. Траоре зміг прострілити з-під ван Дейка, проте цю передачу виніс Матіп.
9'
Коуді перехопив навіс Александера-Арнольда (Ліверпуль).
4'
Саіс (Вулвергемптон) лівим флангом намагався запустити Траоре, але Александер-Арнольд перехопив цей пас.
2'
Салах (Ліверпуль) м'яко закидав на Мане, але Семеду вибив м'яч на кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У порівнянні із матчами посеред тижня в основних одинадцятках обох команд відбулася лише одна зміна: Невіш замість Моутінью. І те, поєдинок проти "Бернлі" Рубен пропускав через дискваліфікацію.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Вулвергемптон": Са - Кілмен, Коуді, Саіс - Семеду, Дендонкер, Невіш, Айт Нурі - Траоре, Хіменес, Хван.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Жота, Мане.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Вулвергемптон" прийме "Ліверпуль".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Трабзонспор Трабзонспор 2 Адана Демирспор Адана Демирспор 0 Завершен 15:00 - Сегодня Севилья Севилья 1 Вильярреал Вильярреал 0 Завершен 14:45 - Сегодня Бакстон Бакстон 0 Морекамбе Морекамбе 1 Завершен 14:30 - Сегодня Ковентри Сити Ковентри Сити 1 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 2 Завершен 14:30 - Сегодня Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 Челси Челси 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вулверхэмптон - "Ливерпуль" 04.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 15.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - "Ливерпуль" можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против "Бернли" - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Эвертон - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Вулверхэмптон - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен