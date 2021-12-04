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Наполи - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 04 декабря 2021, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
До начала
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
38%
Аталанта
38%
П1: 2.75 Х: 2.59 П2: 3.08
П1: 2.50 Х: 2.63 П2: 3.00
П1: 2.75 Х: 2.59 П2: 3.08
П1: 2.75 Х: 2.59 П2: 3.08
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.95
Интересные факты
  • Наполи забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 49% матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 1 месте с 36 очками.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Аталанта - 3.4.
  • В домашних матчах Наполи не проигрывает Аталанта в последних 3 встречах.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 6-1-0
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Lorenzo Insigne отдал больше всего передач в Наполи с 5 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Наполи не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Наполи забивает 2.23 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Наполи иАталанта, когда Наполи играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Домашняя статистика Наполи в сезоне 6-1-0
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 49%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Аталанта - 1.2.
  • Victor Osimhen лучший бомбардир Наполи с 5 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Аталанта не проигрывает в последних 9 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Аталанта выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Аталанта не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 24 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 34-20 в пользу команды Наполи.
  • Игры прошлого года: 4-1 (Наполи дома) и 4-2 (Аталанта дома).
  • Наполи не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Наполи выиграла 16 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-54 в пользу команды Наполи
  • Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Аталанта забил 25% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Наполи
10
Побед
25
Игр
10
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 Аталанта 4 - 2 Завершен Наполи
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Наполи
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 17:15 Наполи 4 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Сассуоло 2 - 2 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Наполи 4 - 0 Завершен Лацио В
Лига Европы 2021/2022
24.11.2021 - 17:30 Спартак 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
38%
Аталанта
38%
П1: 2.75 Х: 2.59 П2: 3.08
П1: 2.50 Х: 2.63 П2: 3.00
П1: 2.75 Х: 2.59 П2: 3.08
П1: 2.75 Х: 2.59 П2: 3.08
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.95
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо, Паломино, Демирал, Толой, Мехле, Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Пессина, Малиновский, Сапата
Инфо
Стартовый состав Наполи: Оспина, Мариу Руй, Жуан Жесус, Ррахмани, Малку, Ди Лоренцо, Элмас, Зелиньски, Лоботка, Мертенс, Лосано
Поединок начнется в 21:45 судить игру будет Маурицио Мариани.
Добрый вечер всем любителям итальянского футбола. В Италии на выходных проходят матчи 16-го тура Серии А, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Наполи – Аталанта.
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Анонс матча Наполи - "Аталанта" 04.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Наполи в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - "Аталанта" можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Сассуоло - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Венеция" - 30.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Наполи - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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