Наполи - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Наполи в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Сассуоло - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Венеция" - 30.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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