Наполи - Аталанта онлайн трансляция матча

Наполи забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Наполи (в среднем).

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Наполи выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 49% матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 1 месте с 36 очками.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Аталанта - 3.4.

В домашних матчах Наполи не проигрывает Аталанта в последних 3 встречах.

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Выездная статистика Аталанта в сезоне 6-1-0

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Lorenzo Insigne отдал больше всего передач в Наполи с 5 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Наполи не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

Наполи забивает 2.23 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Наполи иАталанта, когда Наполи играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Домашняя статистика Наполи в сезоне 6-1-0

Наполи выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 49%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Аталанта - 1.2.

Victor Osimhen лучший бомбардир Наполи с 5 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.

Аталанта не проигрывает в последних 9 играх.

Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.

Наполи забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Аталанта выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.

Аталанта не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 24 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 34-20 в пользу команды Наполи.

Игры прошлого года: 4-1 (Наполи дома) и 4-2 (Аталанта дома).

Наполи не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Наполи выиграла 16 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-54 в пользу команды Наполи

Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 46-60?