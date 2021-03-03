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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 05 декабря 2021, 16:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
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71'
Кристал Пэлас
Лондон
Ход матча
31' Клайн, Нэтэниэл
62' Джейдон Санчо Вышел: Гринвуд, Мейсон 67' Кристиан Бентеке Вышел: Одсонн Эдуар
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
31%
Кристал Пэлас
31%
П1: 1.66 Х: 3.07 П2: 8.61
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.66 Х: 3.07 П2: 8.61
П1: 1.66 Х: 3.07 П2: 8.61
П1: 1.88 Х: 2.90 П2: 5.20
Интересные факты
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 7 месте с 21 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас - 2.6.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Кристал Пэлас выиграла 2, 1 ничьи.
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Conor Gallagher лучший распасовщик Кристал Пэлас (3 передач)
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.15 гола, играя дома, а Кристал Пэлас забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас 2-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас - 0.8.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Кристал Пэлас выигрывает в 24%.
  • Недавнее выступление команды Кристал Пэлас в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Кристал Пэлас, а Кристал Пэлас забивает 1.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иКристал Пэлас, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 28% матчей, Кристал Пэлас выигрывает в 24% матчей.
  • Кристал Пэлас's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Кристал Пэлас забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Кристал Пэлас не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 25 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 16 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 45-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-3 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Кристал Пэлас дома).
  • За последние 13 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Кристал Пэлас. Разница голов 26-8 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 30% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
12
Побед
17
Игр
1
Побед
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 19:15 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021
16.07.2020 - 22:15 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.08.2019 - 17:30 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Кристал Пэлас
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 22:15 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Бернли 3 - 3 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
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Главные события
67'
Кристиан Бентеке
Вышел: Одсонн Эдуар
Джейдон Санчо
Вышел: Гринвуд, Мейсон
62'
31'
Клайн, Нэтэниэл
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
31%
Кристал Пэлас
31%
П1: 1.66 Х: 3.07 П2: 8.61
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.66 Х: 3.07 П2: 8.61
П1: 1.66 Х: 3.07 П2: 8.61
П1: 1.88 Х: 2.90 П2: 5.20
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
27
Теллеш, Алекс
5
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
20
Диогу Далот
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
11
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
13
Висенте Гуайта
17
Клайн, Нэтэниэл
5
Джеймс Томкинс
6
Гуэхи, Марк
3
Mitchell, Tyrick
15
Джеффри Шлупп
8
Куяте, Шейху
23
Конор Галлахер
9
Джордан Айю
20
Кристиан Бентеке
11
Заа, Вильфрид
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 23
    Конор Галлахер
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
    31
  • 5
    Джеймс Томкинс
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 13
    Висенте Гуайта
    Вратарь
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 7
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
  • 4
    Лука Миливоевич
    Полузащитник
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 12
    Уилл Хьюз
    Полузащитник
  • 20
    Эзе, Эберечи
    Полузащитник
  • 22
    Одсонн Эдуар
    Нападающий
  • 1
    Джек Батленд
  • 44
    Риедевалд, Джайро
    Полузащитник
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Патрик Виейра
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
6
Удары мимо
2
3
Блокировано ударов
4
Штрафные
13
8
Угловые
3
11
Фолы
4
4
Удары в створ
2
2
Сейвы
3
ЖК
1
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
67'
Желтая карточка
Гуэхи потянул на газон Рашфорда, который пробросил мимо него мяч на правом фланге.
65'
Замена
Эдуар вышел вместо Бентеке.
64'
Уголовой
Подачу углового с правого фланга от Митчелла выбили из штрафной, после чего Галлахэр забрал отскок, но пробил намного выше ворот.
62'
Замена
Санчо заменен на Гринвуда.
60'
Санчо с левого фланга навешивал в район дальней штанги, но отправил мяч за лицевую.
58'
Рашфорд заметался с мячом в центре чужой штрафной, но защитники справились с выносом.
57'
Нет опасности в действиях Юнайтед на чужой половине. Пэлас тоже не особо преуспевает.
55'
Галлахэр со штрафного на правом фланге вешал на дальнюю штангу, но Куяте головой замкнул над воротами.
54'
Жесткий стык Фреда и Бентеке на входе в левый фланг штрафной Юнайтед.
54'
Бентеке был со спины атакован фолом Теллеса на правом фланге атаки.
52'
Заброс от Теллеса в центр штрафной с левого фланга на Роналду был перехвачен.
50'
Фол в атаке от Мактоминея на правом фланге чужой половины.
48'
Бруну решил повозиться с мячом на правом фланге атаки, после чего пробил издали очень неточно.
46'
Юнайтед забрал себе мяч на первых минутах второй половины.
Свисток
Второй тайм начался!
Скучноватым получился первый тайм нашего поединка, что тут греха таить. Юнайтед доминировал на мяче практически все время, и даже где-то были видны зародки того самого интенсивного футбола Рангника. Однако, выстрелами с дальней дистанции Гуайту оказалось не так уж и просто пробить, а защита Пэлас на более удобные позиции даже и не собиралась подпускать соперников.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Далот сумел прорваться мимо трех соперников на правый фланг штрафной, после чего пошел к центру, однако пробил над воротами.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Навес с левого фланга от Теллеса был выбит из штрафной.
43'
Бруну был сбит фолом со спины Айю у центральной линии на левом фланге атаки.
41'
Роналду сумел на правом фланге обороны перехватить передачу Куяте на обострение.
39'
Теллес с левого фланга отдал навесной пас на ближний угол вратарской, но Криштиану просто продлил полет мяча в руки Гуайте.
38'
Айю нанес с правого фланга дальний удар, но мяч спокойно пришел в руки де Хеа.
36'
Шлупп неудачно сыграл в пас на Бентеке через центральную зону.
34'
Офсайд
Офсайд у Рашфорда при передаче на левый фланг штрафной.
32'
Опасный момент
Санчо завершил смещение по левому флангу штрафной ударом в ногу Клайну, рикошет от которой отправил мяч на сетку сверху ворот.
31'
Клайн в жестком подкате у центральной линии умудрился сразу несколько раз попасть по ногам Фреду.
29'
Бруну набрасывал мяч на левый фланг штрафной из глубины, но отправил его за лицевую.
27'
Роналду завершал передачу с левого фланга штрафной от Бруну, но попал в Гуэхи.
25'
Опасный момент
Гуайта сумел парировать удар от Бруну со входа на правый фланг штрафной под дальнюю штангу.
23'
Опасный момент
Томкинс головой встретил попытку Фреда в касание из полукруга у штрафной завершить передачу Санчо с левого фланга!
22'
Рашфорд получил заброс на ход на левый фланг штрафной, и сразу развернул его передачей под удар Роналду, но португалец из-под Томкинса пробил неудачно.
20'
Удерживает мяч Юнайтед у центральной линии.
18'
Навес с правого фланга от Санчо Роналду завершил головой над воротами.
16'
Юнайтед выбрал тактику среднего блока, и особо не стремиться подолгу держать у себя мяч.
14'
Уголовой
Томкинс завершил подачу углового с левого фланга фолом у дальней штанги против Линделефа.
12'
Удар со штрафного от Роналду прошел над левым верхним углом.
11'
Айю и Шлупп поймали Рашфорда в коробочку во время рывка с левого фланга.
9'
Опасный момент
Заа завершил смещение с левого фланга ударом со входа в штрафную, но мяч пошел прямиком в руки де Хеа.
9'
Навес с левого фланга от Теллеса вынесли защитники.
7'
Заа сыграл на левый фланг штрафной в офсайд на Бентеке, но удар того с разворота был настолько плохим, что боковой поленился поднимать флажок.
5'
Гости стараются постепенно отодвигать игру от своих ворот.
3'
Опасный момент
В сторону от правой девятки прошел дальний удар Бруну из центральной зоны!
2'
Рашфорд на левом фланге прорывался в штрафную, но подкат Томкинса его остановил.
1'
В пас играет Юнайтед на своей половине на первых минутах.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Батленд, Келли, Миливоевич, Олисе, Эзе, Хьюз, Ридевальд, Матета, Эдуар.
Кристал Пэлас: Гуайта — Кляйн, Томкинс, Гуэхи, Митчелл — Шлупп, Куяте, Галлахэр — Айю, Бентеке, Заа.
Запасные: Хендерсон, Байи, Джонс, Ван-Биссака, Мата, Матич, ван де Беек, Гринвуд, Эланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоминей, Фред — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Кристал Пэлас 05.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 05.12.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Кристал Пэлас (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кристал Пэлас и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Кристал Пэлас можно посмотреть 05.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Кристал Пэлас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Арсенал - 02.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против Лидс Юнайтед - 30.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Кристал Пэлас онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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