Реал Сосьедад - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал Сосьедад - Реал 04.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 04.12.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 01.03.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Страна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Эспаньол - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Атлетик - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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