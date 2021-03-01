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Реал Сосьедад - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 04 декабря 2021, 22:00 - Reale Arena
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0 - 0
Обновить
48'
Реал
Мадрид
Ход матча
18' Карим Бензема Вышел: Лука Йович 26' Игор Субельдия
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
27%
Ничья
27%
Реал
45%
П1: 3.51 Х: 2.55 П2: 2.70
П1: 3.20 Х: 2.40 П2: 2.75
П1: 3.51 Х: 2.55 П2: 2.70
П1: 3.51 Х: 2.55 П2: 2.70
П1: 3.05 Х: 2.60 П2: 2.90
Интересные факты
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид - 3.2.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Реал Сосьедад и Реал Мадрид 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 44%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 2, 2 ничьи.
  • Реал Сосьедад забивает 1.62 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Сосьедад иРеал Мадрид, когда Реал Сосьедад играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Реал Мадрид - 0.6.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 27% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 44% матчей.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 6-1-1
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 10 играх.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Реал Сосьедад забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Домашняя статистика Реал Сосьедад в сезоне 4-3-0
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Mikel Oyarzabal лучший бомбардир Реал Сосьедад с 6 голами. Karim Benzema забил 12 раз за Реал Мадрид
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 42% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Реал Сосьедад не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 26 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 45-38 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Реал Сосьедад дома) и 1-1 (Реал Мадрид дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 12 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 113-70 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 42% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал Сосьедад
3
Побед
21
Игр
13
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
21.06.2020 - 23:00 Реал Сосьедад 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
23.11.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 17:15 Эспаньол 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Штурм Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Райо Вальекано В
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Главные события
Игор Субельдия
26'
18'
Карим Бензема
Вышел: Лука Йович
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
27%
Ничья
27%
Реал
45%
П1: 3.51 Х: 2.55 П2: 2.70
П1: 3.20 Х: 2.40 П2: 2.75
П1: 3.51 Х: 2.55 П2: 2.70
П1: 3.51 Х: 2.55 П2: 2.70
П1: 3.05 Х: 2.60 П2: 2.90
Составы команд
1
Ремиро, Алекс
15
Диего Рико
24
Ле Норманд, Робин
5
Игор Субельдия
18
Андони Горосабель Эспиноза
11
Микель Оярсабаль
6
Субименди, Мартин
16
Андер Гуевара Лайо
11
Аднан Янузай
19
Александер Исак
23
Сорлоф, Александр
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 23
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
  • 11
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 6
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 15
    Диего Рико
    Защитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
    26
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    18
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Turrientes, Benat
    Полузащитник
  • 13
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 26
    Pacheco Dozagarat, Jon
    Защитник
  • 29
    Наварро Роберт
  • 12
    Муньос, Айен
    Защитник
  • 35
    Lobete, Julen
    Нападающий
  • 14
    Йон Гуриди
  • 37
    Найс, Джуара
    Полузащитник
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
Тренеры
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
Удары в створ
3
5
Штрафные
5
3
Сейвы
5
Фолы
4
2
Угловые
2
2
Блокировано ударов
1
2
Удары мимо
Офсайды
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча ключевым событием являлась травма Карима Бензема из-за которой Мадрид лишился своего лидера атак. Винисиус на своих плечах старался доводить мяч к чужой штрафной, однако завершения явно не хватало. Впрочем, баски тоже не могли похвастаться удачно проведенными выпадами, так как слишком много времени тратили уже в последней трети поля. Равная игра, но голы витают в воздухе.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Серлот возглавил контратаку через центральную зону, заработал угловой на левом фланге, но подать его хозяевам не дали.
45+1'
Кроос глупейшей передачей со штрафного подарил мяч соперникам.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Янузай на правом фланге обороны сбил Винисиуса во время рывка.
43'
Подача с правого фланга надолго зависла над штрафной гостей, пока Исак и Серлот старались пробить головами, но в итоге с отскока на левый угол вратарской пробил Оярсабаль.
40'
Милитао заблокировал попытку Исака в касание завершить прострел Янузая от лицевой на правом фланге.
39'
Винисиус прорывался на левый фланг штрафной в контратаке, но не смог пробросить мяч мимо последнего соперника.
37'
Подачу от Янузая со штрафного на правом фланге вынесли защитники.
36'
Каземиро сбил Исака на левом фланге обороны подкатом, хотя попал по мячу первым касанием.
34'
Исак в прессинге не позволил Карвахалю выйти в атаку через правый фланг.
32'
Сосьедад немного поиграл с мячом в ногах на чужой половине, но сейчас вновь вынужден отходить в оборону.
30'
Прострел с левого фланга штрафной от Оярсабаля был вынесен на угловой.
27'
Кроос со штрафного попал в голову Геваре, который прыгал в стенке.
25'
Желтая карточка
Винисиус разогнался в левом фланге контратаки, пробросил мяч мимо Субельдии, а тот его сбил.
23'
Винисиус на левом фланге атаки красиво убрал Оярсабаля, но затем его подачу вынесли из штрафной соперники.
22'
Опасный момент
Ремиро парировал удар от Родриго с острого угла на правом фланге штрафной в ближний верхний угол.
22'
Рико подкатом на левом фланге обороны отобрал мяч у Родриго, но при этом еще и въехал но ногам сопернику порядком.
20'
Янузай сыграл в столба с Исаком перед чужой штрафной, после чего низом пробил в сторону от правой штанги.
19'
Опасный момент
Менди разогнал атаку на левый фланг, отдал на не менее быстрого Винисиуса, который с левого фланга пробил прямиком в руки голкиперу.
18'
Что-то с левым коленом было у француза.
17'
Замена
Йович вышел вместо травмированного Бензема.
16'
Бензема приехал. Сбросил капитанскую повязку.
15'
Модрича выжали за боковую в моменте получения мяча на правом фланге.
14'
Штрафной Сосьедад разыграл неудачно, но в атаку соперникам его футболисты все равно выйти не дали.
12'
Каземиро на левом фланге обороны грубым отбором срубил с ног Исака.
11'
Исак замыкал подачу Рико с левого фланга ударом головой, но Милитао заблокировал полет мяча в сторону ворот.
11'
Меняются атаками команды, но без акцентов.
9'
Прострел Родриго с правого фланга штрафной вынесли в аут защитники.
8'
Оярсабаль навесом с левого фланга попал в ногу Каземиро, после чего мяч ушел за лицевую.
8'
Карвахаль блокировал подачу Рико с левого фланга.
7'
Бензема цеплял на левом фланге штрафной длинный перевод от Алабы, но лишь сбросил мяч в руки голкиперу.
6'
Мадрид плотно осел на чужой половине поля.
4'
Рико перехватил в подкате передачу на правый фланг на ход Родриго.
3'
Опасный момент
Бензема и Винисиус сыграли в стенку перед чужой штрафной, после чего бразилец пробил низом в руки голкиперу.
2'
Много верхового мяча на старте, но зацепиться никто не может.
1'
Хозяева удерживают мяч на своей половине на старте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лунин, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Вальверде, Йович, Васкес, Иско, Диас, Камавинга.
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Родриго, Бензема, Винисиус.
Запасные: Райан, Сальдуа, Порту, Айхен, Гуриди, Барренетчеа, Пачеко, Турриэнтес, Наварро, Лобете, Джуахара.
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Рико — Янузай, Субименди, Гевара, Оярсабаль — Серлот, Исак.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Аноэта" (Сан-Себастьян, Испания) сыграют Реал Сосьедад и мадридский Реал.
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Анонс матча Реал Сосьедад - Реал 04.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 01.03.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Сосьедад - Реал можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Эспаньол - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Атлетик - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Реал Сосьедад - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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