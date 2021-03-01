Реал Сосьедад - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Reale Arena.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 01.03.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Эспаньол - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Реал был сыгран против Атлетик - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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