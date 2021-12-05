Ювентус - Дженоа онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Дженоа 05.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 05.12.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Дженоа (Генуя):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Салернитана" - 30.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Давиде Баллардини



Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против Милан - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

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