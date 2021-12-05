  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ювентус - Дженоа Смотреть онлайн
В тренде

Ювентус - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 05 декабря 2021, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
1 - 0
Обновить
20'
Дженоа
Генуя
Ход матча
9' Хуан Куадрадо
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
40%
Ничья
20%
Дженоа
40%
П1: 1.57 Х: 3.18 П2: 10.30
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 8.50
П1: 1.57 Х: 3.18 П2: 10.30
П1: 1.57 Х: 3.18 П2: 10.30
П1: 1.58 Х: 3.20 П2: 9.00
Интересные факты
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Дженоа в последних 19 встречах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Год назад, Ювентус была на 4 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 8 месте с 21 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 5, команда Дженоа выиграла 0, 0 ничьи.
  • Дженоа не забивает в последних 3 матчах.
  • Ювентус забивает 2.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • У команды Дженоа серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иДженоа, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Дженоа без побед над Ювентус в последних 5 играх.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Дженоа выигрывает в 16%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-4-3
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 3 передачами. Nicolo Rovella лучший распасовщик Дженоа (3 передач)
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Дженоа - 4.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа без побед в последних 12 играх.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 45% матчей, Дженоа выигрывает в 16% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Дженоа - 1.4.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 4 голами. Mattia Destro забил 6 раз за Дженоа
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус забивает 2 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Дженоа (3-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Во время последних 36 встреч, команда Ювентус выиграла 23 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-33 в пользу команды Ювентус
  • Дженоа не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 19 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 0 победы команды Дженоа. Разница голов 41-15 в пользу команды Ювентус.
  • Ювентус не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 30% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ювентус
15
Побед
21
Игр
3
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Дженоа
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 2 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 19:00 Дженоа 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
30.06.2020 - 22:30 Дженоа 1 - 3 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лацио 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Показать больше
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Венеция Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Хуан Куадрадо
9'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
40%
Ничья
20%
Дженоа
40%
П1: 1.57 Х: 3.18 П2: 10.30
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 8.50
П1: 1.57 Х: 3.18 П2: 10.30
П1: 1.57 Х: 3.18 П2: 10.30
П1: 1.58 Х: 3.20 П2: 9.00
Составы команд
1
Войцех Щенсны
17
Лука Пеллегрини
3
Джорджио Кьеллини
4
Маттейс де Лигт
11
Хуан Куадрадо
27
Мануэль Локателли
30
Родриго Бентанкур
20
Федерико Бернардески
21
Пауло Дибала
44
Деян Кулусевски
9
Альваро Мората
57
Сальваторе Сиригу
14
Бирачи, Давиде
13
Бани, Маттиа
15
Vasquez, Johan
18
Паоло Гильоне
11
Валон Бехрами
33
Эрнани
94
Абдулайе Туре
50
Cambiaso, Andrea
24
Bianchi, Flavio Junior
20
Калеб Экубан
Стартовый состав
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
    9
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 24
    Bianchi, Flavio Junior
    Нападающий
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 11
    Валон Бехрами
    Полузащитник
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 50
    Cambiaso, Andrea
    Полузащитник
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 15
    Vasquez, Johan
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
  • 90
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 66
    Serpe, Laurens
    Полузащитник
  • 44
    Buksa, Aleksander
    Нападающий
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 2
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 22
    Маркетти Федерико
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Андрей Шевченко
Статистика матча
2
Штрафные
3
2
Фолы
2
1
Удары в створ
3
Удары мимо
1
Угловые
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
18'
Дибала оставил мяч на входе в левый фланг штрафной для Локателли, но партнер затем пробил очень высоко над воротами.
17'
Офсайд
Мората в офсайде при подаче с правого фланга от Кулусевски.
15'
Опасный момент
Ударом в ближний угол завершал контратаку на правом фланге штрафной Бернардески, но Сиригу справился!
13'
Васкес на левом фланге обороны был атакован с фолом Бернардески.
11'
Дибала забрал отскок мяча от подачи Бернардески с правого фланга штрафной, после чего пробил в сторону от правой штанги.
10'
Кулусевски упустил мяч на правом фланге атаки за боковую во время попытки показать технику.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! ЧТО СЕЙЧАС ЗАЛЕТЕЛО?! Куадрадо с углового на левом фланге закрутил мяч прямиком под перекладину в район дальней девятки!
7'
Угловой заработал Пеллегрини на левом фланге заблокированной подачей.
5'
Бираски получил подкат в ноги от Локателли на своей половине.
4'
Заблокирована попытка прострела от Кулусевски с правого фланга.
2'
Кулусевски разгонялся на правом фланге своей половины, но Эрнани не пропустил его через среднюю линию.
1'
Контроль мяча от Юве со старта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Семпер, Маркетти, Сабелли, Ванхусден, Мазьелло, Мелегони, Пандев, Букса, Серпе, Портанова, Гальдамес.
Дженоа: Сиригу — Бираски, Бани, Васкес — Гильоне, Эрнани, Берами, Туре, Камбиассо — Экубан, Бьянки.
Запасные: Пинсольо, Райна, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, де Винтер, Артур, Рабио, Кин, Кайо, Суле.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини — Бентанкур, Локателли — Кулусевски, Дибала, Бернардески — Мората.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Киффи (Падуя, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и генуэзский Дженоа.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.12.2021 в 21:50
Удачи Шеве, только не проиграй!
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.12.2021 в 21:36
привёз всё таки а мы думали пешком шли --сегодня Шева закрепит свой успех
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Жил Висенте Жил Висенте 4 Фамаликан Фамаликан 0 Завершен 19:30 - Сегодня Леванте Леванте 0 Осасуна Осасуна 0 Завершен 19:30 - Сегодня Десна Десна 3 ФК Мариуполь ФК Мариуполь 3 Завершен 19:15 - Сегодня Солфорд Сити Солфорд Сити 0 Честерфилд Честерфилд 2 Завершен 19:00 - Сегодня Сампдория Сампдория 1 Лацио Лацио 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Ювентус" - Дженоа 05.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 05.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Дженоа (Генуя):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Дженоа можно посмотреть 05.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Салернитана" - 30.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против Милан - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен