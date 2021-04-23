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Эвертон - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 декабря 2021, 22:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 1
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58'
Арсенал
Лондон
Ход матча
31' Йерри Мина Вышел: Мейсон Холгейт 45' Мартин Эдегор
51' Бен Годфри
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
46%
Ничья
23%
Арсенал
31%
П1: 3.00 Х: 2.48 П2: 3.22
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 3.00 Х: 2.48 П2: 3.22
П1: 3.00 Х: 2.48 П2: 3.22
П1: 3.60 Х: 2.50 П2: 2.55
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • Эвертон проиграл 3 матчей подряд.
  • Эвертон забивает 1.25 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 27% матчей, Арсенал выигрывает в 33% матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Richarlison получил больше всего желтых карточек (5) в Эвертон. Albert Sambi Lokonga получил 4 в Арсенал.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 3, команда Арсенал выиграла 1, 1 ничьи.
  • Эвертон сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Эвертон забивает 1.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.8 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • У команды Эвертон серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • В домашних матчах Эвертон не проигрывает Арсенал в последних 3 встречах.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Demarai Gray лучший бомбардир Эвертон с 4 голами. Emile Smith-Rowe забил 5 раз за Арсенал
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Арсенал была на 15 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 5 месте с 23 очками.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).
  • Эвертон не забивает в последних 3 матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Арсенал - 2.
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иАрсенал, когда Эвертон играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Эвертон без побед в последних 8 играх.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Арсенал выигрывает в 33%.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Арсенал - 1.6.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Год назад, Эвертон была на 5 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 14 месте с 15 очками.
  • В прошлом сезоне Эвертон выиграл обе игры против Арсенал (2-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Эвертон проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Арсенал не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 29 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 8 раз, 8 сыграла в ничью и 13 победы команды Арсенал. Разница голов 45-29 в пользу команды Арсенал.
  • Эвертон не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 60 встреч, команда Эвертон выиграла 10 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 120-55 в пользу команды Арсенал
  • Вы знали, что Арсенал забил 27% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Эвертон
5
Побед
21
Игр
11
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 14:45 Эвертон 0 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Эвертон П
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал В
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Новости команд
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Ливерпуль внезапно включился в гонку за звездой Евро  30.07.2021 в 18:31 Ливерпуль внезапно включился в гонку за звездой Евро  Но игрок вряд ли покинет Серию А
Главные события
Бен Годфри
51'
45'
Мартин Эдегор ГООЛ!
Йерри Мина
Вышел: Мейсон Холгейт
31'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
46%
Ничья
23%
Арсенал
31%
П1: 3.00 Х: 2.48 П2: 3.22
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 3.00 Х: 2.48 П2: 3.22
П1: 3.00 Х: 2.48 П2: 3.22
П1: 3.60 Х: 2.50 П2: 2.55
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
22
Бен Годфри
5
Майкл Кин
13
Йерри Мина
23
Коулмен, Шимус
11
Грэй, Демарай
6
Аллан
16
Абдулайе Дукуре
24
Энтони Гордон
14
Таунсенд, Андрос
7
Ришарлисон
32
Рамсдейл, Аарон
18
Такехиро Томиясу
4
Бен Уайт
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
6
Киран Тирни
5
Томас Парти
34
Гранит Джака
35
Мартинелли, Габриэль
10
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
Стартовый состав
  • 7
    Ришарлисон
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 24
    Энтони Гордон
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
    51
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
    31
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
    45
  • 7
    Букайо Сака
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 4
    Бен Уайт
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Андре Гомиш
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 20
    Дженк Тосун
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 33
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
Тренеры
  • Рафаэль Бенитес
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
38%
Владение мячом
62%
1
Удары мимо
1
6
Штрафные
8
5
Фолы
5
2
Блокировано ударов
2
Угловые
3
3
Офсайды
1
1
Удары в створ
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
53'
Едегор виконав і цей стандарт: норвежець м'яко з метрів 23-х навісив на дальню стійку, звідки Габріель проби зручно для Пікфорда.
52'
Едегор (Арсенал) подачею зі стандарту з метрів 40 спричинив метушню у штрафному господарів, що зрештою призвело до ще одного фолу на підбиранні.
51'
Желтая карточка
Жовта для Годфрі. Захисник "Евертона" наступив на ногу Сака.
47'
Опасный момент
Гордон (Евертон) з правого флангу в дотик ледь не забив. 20-річний англієць хотів відразу ж з лету подати після передач партнера, але м'яч зрізався з ноги, проте Ремсдейл перевів снаряд над поперечкою.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Бліда гра від обох команд. Не хотіли ризикувати і були дуже обачними. Більше ходом гри контролював "Арсенал", проте саме "Евертон" завдав більше ударів по воротах і навіть зміг забити гол, але з офсайду. А ось "каноніри" нарешті створили перший небезпечний момент біля воріт Пікфорда, який і став вирішальним.
Свисток
Перший тайм завершився.
45+2'
Гоооол!!!
ГООООЛ! А ось "Арсенал" забив легальний гол! Тірні навісив з лівого флангу на Едегора, який був абсолютно самотнім у чужому штрафному майданчику і перевів м'яч у лівий кут воріт.
45+1'
Инфо
Дві хвилини арбітр компенсував до першого тайму.
45'
Томіясу (Арсенал) неточно навісив на точку 11 метрів.
44'
Офсайд
Переглянули VAR арбітри і зафіксували офсайд! Зовсім маленький, але був.
44'
Опасный момент
ГОООООЛ! Річарілсон головою замкнув навіс Таунсенда з парвого флангу!
42'
Едегор (Арсенал) з глибини поля засильно закинув на Мартінеллі - Пікофрд забрав м'яч до рук.
40'
Уголовой
Двічі поспіль подали гості від кута поля. Все завершилося фолом на Пікфорді.
36'
Вайт кинувся під потужний удар Гордона з меж штрафної, заблокувавши його
35'
Инфо
3:1 - за ударами по воротах.
33'
Пікфорд забрав до рук простріл Томіясу з правого флангу. До речі, японець не пошкодив своє лице кількома хвилинами раніше і продовжить гру.
30'
Замена
Міна (Арсенал) пропустив останні сім матчів, а сьогодні після 30-ти хвилин впав на поле і попросив заміну. Замість нього вийшов Холгейт.
29'
Ох який неприємний момент... Годфрі (Арсенал) у боротьбі став на обличчя Томіясу. Звісно, що без фолу, але японцю від цього не легше.
27'
Гострий навіс від Грея з правого флангу пролетів через воротарський маданчик повз відразу кількох гравців і вийшов за бокову лінію.
25'
Річарлісон (Евертон) віддав на Дукуре у штрафний майданчик, але Абдулас з розвороту пробив дуже невдало - м'яч повільно покотився повз ліву стійку.
23'
Сака повернувся на поле. Все з ним добре.
22'
Сака (Арсенал) лежить на газоні і отримує допомогу медиків. Годфрі став йому на ногу.
20'
М'яч під контролем у "Арсенала". Довга кількахвилинна позиційна атака від гостей.
18'
Едегор (Арсенал) скинув під удар Парті, а він пробив під м'яч з 25-ти метрів. Напевно круглий снаряд полетів за стадіон.
17'
Инфо
Дуже сильна злива пішла на "Гудісоні". Аж пливе телекартинка.
13'
Удар Грея (Евертон) з-за меж штрафного майданчика полетів високо над воротами. Уже в падінні пробивав англієць.
12'
Щось схоже вирішив зробити і Парті (Арсенал) - в руки Пікфорду.
11'
Капітан "ірисок" Коулмен намагався вертикальною передачею розрізати весь "Арсенал", але м'яч до Гордон не дійшов - перехоплення.
9'
Навіс Таунсенда (Евертон) з лівого флангу перелетів увесь штрафний майданчик.
8'
Тірні (Арсенал) вибив в аут м'яч при атаці господарів правим флангом. Згодом "Евертон" змінив вектор розвитку атаки на лівий фланг.
5'
М'яч частіше в ногах "канонірів" на стартових хвилинах.
3'
Першими в атаку вибігли "іриски". Годфрі увірвався у штрафний майданчик суперника і впав. Послизнувся захисник.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Евертон": Пікфорд - Коулмен, Міна, Кін, Годфрі - Гордон, Дукуре, Аллан, Грей - Таунсенд, Річарлісон.
"Арсенал": Ремсдейл - Томіясу, Вайт, Габріел, Тірні - Парті, Джака - Мартінеллі, Едегор, Сака - Лаказетт.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" прийме "Арсенал".
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Анонс матча Эвертон - Арсенал 06.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 06.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Эвертон в предыдущем футбольном матче 23.04.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Арсенал можно посмотреть 06.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Ливерпуль" - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 02.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча Эвертон - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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