Эвертон - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Эвертон - Арсенал 06.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 06.12.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Эвертон в предыдущем футбольном матче 23.04.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Рафаэль Бенитес



Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Ливерпуль" - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 02.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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