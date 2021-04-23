Эвертон - Арсенал онлайн трансляция матча

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 06.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Эвертон в предыдущем футбольном матче 23.04.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Ливерпуль" - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 02.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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