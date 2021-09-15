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Шахтёр Донецк U19 - Шериф Тирасполь U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 07 декабря 2021, 12:00 - FC Metalist Training Ground
Рейтинг матча:
Шахтёр Донецк U19
3 - 0
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61'
Шериф Тирасполь U19
Ход матча
6' Bako, Kristian 39' Pohorilyi, Vladyslav 43' Hlushchenko, Anton
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Донецк U19
43%
Ничья
29%
Шериф Тирасполь U19
29%
П1: 1.51 Х: 3.34 П2: 8.87
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 8.50
П1: 1.51 Х: 3.34 П2: 8.87
П1: 1.51 Х: 3.34 П2: 8.87
П1: 1.49 Х: 3.70 П2: 7.30
Интересные факты
  • FC Shakhtar Donetsk забивает 2.28 гола, играя дома, а Sheriff Tiraspol забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Sheriff Tiraspol проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Sheriff Tiraspol% своих матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk не забивает в последних 3 матчах.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Sheriff Tiraspol выигрывает в 0%.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Sheriff Tiraspol's.
  • В их последнюю встречу команда FC Shakhtar Donetsk победила в 5 гол(а).
  • Когда FC Shakhtar Donetsk проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Sheriff Tiraspol проиграл 7 матчей подряд.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первый тайм в 47% матчей, Sheriff Tiraspol выигрывает в 0% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Юношеская лига УЕФА".
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Shakhtar Donetsk.
  • У команды FC Shakhtar Donetsk серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Sheriff Tiraspol проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды FC Shakhtar Donetsk в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды Sheriff Tiraspol.
  • Sheriff Tiraspol пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Sheriff Tiraspol проиграл последние 5 матчи в Юношеская лига УЕФА.
Личные встречи
Шахтёр Донецк U19
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Шериф Тирасполь U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 5 Завершен Шахтёр Донецк U19
Последние матчи - Шахтёр Донецк U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
24.11.2021 - 15:00 Интер U19 1 - 0 Завершен Шахтёр Донецк U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
03.11.2021 - 15:00 Реал Мадрид U19 1 - 0 Завершен Шахтёр Донецк U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 3 - 2 Завершен Реал Мадрид U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 0 - 1 Завершен Интер U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 5 Завершен Шахтёр Донецк U19 В
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Последние матчи - Шериф Тирасполь U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
24.11.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 1 Завершен Реал Мадрид U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
03.11.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 2 - 4 Завершен Интер U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 15:00 Интер U19 2 - 1 Завершен Шериф Тирасполь U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 17:00 Реал Мадрид U19 4 - 1 Завершен Шериф Тирасполь U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 5 Завершен Шахтёр Донецк U19 П
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Главные события
ГООЛ! Hlushchenko, Anton
43'
ГООЛ! Pohorilyi, Vladyslav
39'
ГООЛ! Bako, Kristian
6'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Донецк U19
43%
Ничья
29%
Шериф Тирасполь U19
29%
П1: 1.51 Х: 3.34 П2: 8.87
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 8.50
П1: 1.51 Х: 3.34 П2: 8.87
П1: 1.51 Х: 3.34 П2: 8.87
П1: 1.49 Х: 3.70 П2: 7.30
Статистика матча
2
ЖК
2
3
Угловые
2
Трансляция
57'
Желтая карточка
Гулько отримує гірчичник за грубий фол.
56'
Опасный момент
Після розіграшу кутового Савченко класно пробив по воротах з 20 метрів. М'яч полетів в кількох метрах вище поперечки.
54'
Булеза проходить лівим флангом та намагається навісити в штрафний. М'яч зрізається з ноги латераля.
50'
Гірники не квапляться атакувати. Підопічні Оскара Ратулутри розуміють, що зараз треба грати на утримання.
46'
Замена
Подвійна заміна в складі гірників після перерви. Гаврилюк та Роспутько з'являються замість Вехленка та Капінуса.
46'
Свисток
Розпочинається другий тайм нашої зустрічі. М'яч у Шахтаря.
Перша половина зустрічі пройшла повністю під контролем Шахтаря. Гірники не давали супернику створювати моменти, а натомість реалізовували всі свої можливості. Здається, питання про переможця сьогодні вже закрите.
45'
Свисток
Суддя дає свисток про завершення першого тайму, не додавши жодної хвилини.
45'
Желтая карточка
Гірчичник для Вехленка. Грубий та непотрібний підкат від українця.
43'
Гоооол!!!
Третій м'яч від Шахтаря! Капінус класно набрав швидкість на правому фланзі та віддав поперечнй пас на Глущенка. Той прибрав під себе та пробив у дальній кут.
39'
Гоооол!!!
Погорілий реалізовує удар з точки! Нападник розводить м'яч та воротаря по різних кутах. Дуже впевнений удар!
38'
Опасный момент
Пенальті для гірників! Захисник молдовського клубу грав рукою.
37'
Опасный момент
Небезпека від Шахтаря! Булеза проходить лівим флангом та котить в штрафний на Бако. Там Крістіан пробиває трохи правіше воріт суперника.
33'
Пресинг команди з Тирасполя нарешті дає свої плоди. Шериф заволодів м'ячем близько центру поля, але просуватися далі дуже важко.
29'
Трохи заспокоюється наша гра в ці хвилини. Видно, що команди на полі вже трохи стомилися грати на високих обертах.
25'
Булеза навішує з лівого флангу, але до Бако м'яч не доходить. Захист молдовського клубу рятує.
23'
Желтая карточка
Гатман отримує гірчичник. Вінгер Шерифа зірвав небезпечну атаку гірників.
19'
Гірники ще раз небезпечно підійшли до воріт молдовського клубу, проте завершення атаки не вдалося.
16'
Опасный момент
Глущенко класно пробив зі штрафного в ближній кут. Голкіпер рятує Шериф.
14'
Вехленко заробляє небезпечний штрафний неподалік карного майданчика суперника.
12'
Гірники володіють м'ячем на своїй половині поля. Поки що українська команда не йде акцентовано вперед, але й пресинг Шерифа не дає результату.
8'
Желтая карточка
Капінус отримує перший гірчичник в нашому матчі. Дуже жорстко зіграв українець проти вінгера команди-суперника.
5'
Гоооол!!!
Забиває Шахтар вже на 5 хвилині! Векленко гарно проходить лівим флангом та віддає поперечний пас на Бако. Крістіану лишалося тільки підставити ногу і пробити, що він без проблем робить.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Шериф розпочинає з центру поля!
Инфо
Уже відомі склади команд. Шахтар: Пузанков, Булеза, Савченко, Козик, Капінус, Гулько, Сігєєв, Глущенко, Вехленко, Погорілий, Бако. Шериф: Думенко, Коваль, Костін, Ішим, Пікус, Хартман, Скуртул, Ковальскі, Форов, Погребан, Карманов.
Доброго дня, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Юнацької Ліги чемпіонів Шахтар U-19 - Шериф U-19.
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Анонс матча Шахтёр Донецк U19 - Шериф Тирасполь U19 07.12.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Шахтёр Донецк U19 и командой Шериф Тирасполь U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч начнется на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 12:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтёр Донецк U19 и командой Шериф Тирасполь U19:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтёр Донецк U19, тогда как команда Шериф Тирасполь U19 осталась с поражением. Столкновение Шериф Тирасполь U19 и Шахтёр Донецк U19 в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтёр Донецк U19 - Шериф Тирасполь U19 можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Шахтёр Донецк U19 - Шериф Тирасполь U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр Донецк U19

Предыдущий матч команды Шахтёр Донецк U19 был сыгран против Интер U19 - 24.11.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Интер U19.

Команда гостей

Название: Шериф Тирасполь U19

Предыдущий матч команды Шериф Тирасполь U19 был сыгран против Реал Мадрид U19 - 24.11.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Реал Мадрид U19.

Следите за результатами матча Шахтёр Донецк U19 - Шериф Тирасполь U19 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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