РБ Лейпциг - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Angelino отдал больше всего передач в РБ Лейпциг с 3 передачами. Joao Cancelo лучший распасовщик Манчестер Сити (3 передач)

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 7 матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Christopher Nkunku лучший бомбардир РБ Лейпциг с 7 голами. Riyad Mahrez забил 4 раз за Манчестер Сити

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг забивает 1.79 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.11 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Tyler Adams получил больше всего желтых карточек (3) в РБ Лейпциг. Joao Cancelo получил 2 в Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 61-75?