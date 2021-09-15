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РБ Лейпциг - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 декабря 2021, 19:45 - Ред Булл Арена
Главный судья: Сандро Шарер
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 0
Обновить
2'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
31%
Ничья
31%
Манчестер Сити
38%
П1: 4.34 Х: 3.06 П2: 2.04
П1: 3.75 Х: 2.88 П2: 2.00
П1: 4.34 Х: 3.06 П2: 2.04
П1: 4.34 Х: 3.06 П2: 2.04
П1: 4.05 Х: 3.05 П2: 2.10
Интересные факты
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Angelino отдал больше всего передач в РБ Лейпциг с 3 передачами. Joao Cancelo лучший распасовщик Манчестер Сити (3 передач)
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Christopher Nkunku лучший бомбардир РБ Лейпциг с 7 голами. Riyad Mahrez забил 4 раз за Манчестер Сити
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • РБ Лейпциг забивает 1.79 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Tyler Adams получил больше всего желтых карточек (3) в РБ Лейпциг. Joao Cancelo получил 2 в Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что РБ Лейпциг забил 23% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
РБ Лейпциг
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
03.12.2021 - 21:30 Унион 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершен Байер П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 5 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
20.11.2021 - 16:30 Хоффенхайм 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Боруссия В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Уотфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
31%
Ничья
31%
Манчестер Сити
38%
П1: 4.34 Х: 3.06 П2: 2.04
П1: 3.75 Х: 2.88 П2: 2.00
П1: 4.34 Х: 3.06 П2: 2.04
П1: 4.34 Х: 3.06 П2: 2.04
П1: 4.05 Х: 3.05 П2: 2.10
Составы команд
1
Петер Гулачи
3
Анджелино
32
Gvardiol, Josko
16
Лукас Клостерманн
22
Мукьеле, Норди
27
Конрад Лаймер
44
Кевин Кампль
10
Эмиль Форсберг
17
Доминик Собослаи
18
Кристофер Нкунку
33
Андре Силва
13
Закари Стеффен
15
Кайл Уокер
16
Джон Стоунз
6
Натан Аке
17
Александр Зинченко
21
Илкай Гюндоган
25
Фернандиньо
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
14
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 33
    Андре Силва
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 17
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Мартинес Хосеп
  • 2
    Мохамед Симакан
  • 14
    Тайлер Адамс
  • 21
    Brobbey, Brian
    Нападающий
  • 26
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 35
    Bonnah, Solomon
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 56
    Riley, Conrad Egan
    Защитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
Тренеры
  • Байерлорцер, Ахим
  • Хосеп Гвардиола
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок!
Инфо
Уже відомі склади команд. Лейпциг: Гулачі, Анхеліньо, Гвардіол, Клостерман, Мукіеле, Лаймер, Кампль, Нкунку, Собослаі, Форсберг, Сілва. Манчестер Сіті: Стеффен, Зінченко, Аке, Стоунз, Вокер, Де Брюйне, Фернандіньо, Гюндоган, Фоден, Гріліш, Марез.
Доброго вечора, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу 6-го туру Ліги чемпіонів Лейпциг - Манчестер Сіті.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" 07.12.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со счетом: 6:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш

Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Унион" - 03.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Унион".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Уотфорд - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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