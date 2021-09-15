РБ Лейпциг - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Ред Булл Арена.
Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со счетом: 6:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш
Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Унион" - 03.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Унион".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Уотфорд - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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