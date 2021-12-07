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Пари Сен-Жермен - Брюгге онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 декабря 2021, 19:45 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
Обновить
2'
Брюгге
Брюгге
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
50%
Ничья
25%
Брюгге
25%
П1: 1.58 Х: 3.70 П2: 6.87
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.00
П1: 1.58 Х: 3.70 П2: 6.87
П1: 1.58 Х: 3.70 П2: 6.87
П1: 1.55 Х: 3.75 П2: 7.00
Интересные факты
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 16 домашних матчах.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Брюгге - 2.5.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Брюгге выигрывает в 33% матчей.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брюгге's.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Брюгге.
  • Lionel Messi лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 3 голами. Hans Vanaken забил 3 раз за Брюгге
  • Из последних 4 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Брюгге выиграла 1, 1 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.29 гола, играя дома, а Брюгге забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брюгге имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Брюгге лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Брюгге - 1.5.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Брюгге (во всех соревнованиях).
  • Пари Сен-Жермен забивает 1.75 гола за матч против команды Брюгге, а Брюгге забивает 0.75 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен выиграл 11 домашних матчей подряд.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Брюгге проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Брюгге выигрывает в 33%.
  • Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Команда Брюгге выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Брюгге пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Брюгге проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Прогноз на матч
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Брюгге
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Брюгге 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021
06.11.2019 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Брюгге
Лига Чемпионов 2021
22.10.2019 - 22:00 Брюгге 0 - 5 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Ланс 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
Чемпионат Франции 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Сент-Этьен 1 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2021/2022
20.11.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 3 - 1 Завершен Нант В
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Последние матчи - Брюгге
Чемпионат Бельгии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 2 Завершен Серен Юнайтед В
Кубок Бельгии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Генк 3 - 3 Завершен Брюгге Н
Чемпионат Бельгии 2021/2022
28.11.2021 - 14:30 Генк 2 - 3 Завершен Брюгге В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 5 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
19.11.2021 - 21:45 Мехелен 2 - 1 Завершен Брюгге П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
50%
Ничья
25%
Брюгге
25%
П1: 1.58 Х: 3.70 П2: 6.87
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.00
П1: 1.58 Х: 3.70 П2: 6.87
П1: 1.58 Х: 3.70 П2: 6.87
П1: 1.55 Х: 3.75 П2: 7.00
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
22
Абду Диалло
5
Маркиньос
2
Ашраф Хакими
27
Гуейе, Идрисса
6
Марко Верратти
18
Вейналдум, Джорджиньо
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
30
Лионель Месси
22
Симон Миньоле
13
Джек Хендри
4
Стэнли Нсоки
18
Федерико Рикка
77
Педро Мукони, Мата
20
Ханс Ванакен
3
Эдер Баланта
26
Матс Ритс
98
Sandra, Cisse
11
Ноа Ланг
90
De Ketelaere Charles
Стартовый состав
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 11
    Ноа Ланг
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Баланта
    Защитник
  • 26
    Матс Ритс
    Полузащитник
  • 98
    Sandra, Cisse
    Полузащитник
  • 13
    Джек Хендри
    Защитник
  • 4
    Стэнли Нсоки
    Полузащитник
  • 18
    Федерико Рикка
    Защитник
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 15
    Данилу
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 60
    Летелльер, Александре
    Вратарь
  • 28
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 21
    Хосе Искьердо
    Полузащитник
  • 19
    Sowah, Kamal
    Полузащитник
  • 21
    Крист-Эммануэль Мауасса
    Защитник
  • 8
    Otasowie, Ebeguowen
    Полузащитник
  • 7
    Уэсли
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 91
    Lammens, Senne
    Вратарь
  • 77
    Mbamba, Noah
    Защитник
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Clement, Philippe
Live Zone
Трансляция
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мендеш с левого фланга штрафной подал во вратарскую, Миньоле перевел кулаками прямиком на ногу Мбаппе, а тот пробил в дальнюю штангу, рикошет от которой пошел в ворота.
1'
ПСЖ сразу пошел в прессинг на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ламменс, Соболь, Уэсли, Отасоуи, Маусса, Сова, Искьердо, Вормер, ван дер Бремпт, Дост, Мехеле, Мбамба.
Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Рикка — Ритс, Баланта — Сандра, Ванакен, Ланг — де Кетеларе.
Запасные: Навас, Летелье, Кимпембе, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Эррера, Керер, Эбимбе.
ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Диалло, Нуну Мендеш — Вейналдум, Гуйе, Верратти — Ди Мария, Месси, Мбаппе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A. На поле стадиона "Парк де Пренс" (Париж, Франция) сыграют ПСЖ и бельгийский Брюгге.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Брюгге 07.12.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Брюгге (Брюгге):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Брюгге и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Брюгге можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Брюгге, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ланс - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Серен Юнайтед - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Брюгге.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Брюгге онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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