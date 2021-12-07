Пари Сен-Жермен - Брюгге онлайн трансляция матча

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 16 домашних матчах.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Брюгге - 2.5.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Брюгге выигрывает в 33% матчей.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брюгге's.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Брюгге.

Lionel Messi лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 3 голами. Hans Vanaken забил 3 раз за Брюгге

Из последних 4 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Брюгге выиграла 1, 1 ничьи.

Пари Сен-Жермен забивает 2.29 гола, играя дома, а Брюгге забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Брюгге имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Брюгге лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Брюгге - 1.5.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Брюгге (во всех соревнованиях).

Пари Сен-Жермен забивает 1.75 гола за матч против команды Брюгге, а Брюгге забивает 0.75 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Пари Сен-Жермен выиграл 11 домашних матчей подряд.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Брюгге проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Брюгге выигрывает в 33%.

Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.

Команда Брюгге выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.

Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Брюгге пропускает в каждом из последних 8 матчах.