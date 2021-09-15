  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Милан - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Милан - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 декабря 2021, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Милан
Милан
1 - 1
Обновить
перерыв
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
29' Фикайо Томори 36' Мохамед Салах
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
23%
Ливерпуль
38%
П1: 2.72 Х: 2.81 П2: 3.10
П1: 2.50 Х: 2.63 П2: 3.10
П1: 2.72 Х: 2.81 П2: 3.10
П1: 2.72 Х: 2.81 П2: 3.10
П1: 2.50 Х: 2.90 П2: 3.10
Интересные факты
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ливерпуль выигрывает в 43%.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Милан без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Ливерпуль - 3.6.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ливерпуль выигрывает в 43% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Милан.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Милан забивает 1.55 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Ливерпуль - 1.6.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.
  • Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 33 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Ливерпуль выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 27% голов между минутами 0-15?
  • Во время последних 5 встреч, Милан выиграла 1 раз. также было 1 ничей, и Ливерпуль выиграла 3 раза.
Личные встречи
Милан
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Милан 1 - 3 Завершен Сассуоло П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 21:45 Фиорентина 4 - 3 Завершен Милан П
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал В
Показать больше
Новости команд
Главные события
36'
Мохамед Салах ГООЛ!
ГООЛ! Фикайо Томори
29'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
23%
Ливерпуль
38%
П1: 2.72 Х: 2.81 П2: 3.10
П1: 2.50 Х: 2.63 П2: 3.10
П1: 2.72 Х: 2.81 П2: 3.10
П1: 2.72 Х: 2.81 П2: 3.10
П1: 2.50 Х: 2.90 П2: 3.10
Составы команд
16
Майгнан, Мике
22
Тео
13
Алессио Романьоли
23
Фикайо Томори
20
Kalulu, Pierre
33
Раде Крунич
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
10
Браим Диас
11
Златан Ибрагимович
30
Messias, Junior
1
Алиссон
76
Williams, Neco
6
Ибраима Конате
47
Натаниэль Филлипс
21
Константинос Цимикас
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
80
Morton, Tyler
18
Такуми Минамино
11
Мохамед Салах
27
Дивок Ориги
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
    29
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    36
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 77
    Norris, James
    Полузащитник
  • 95
    Davies, Harvey
    Вратарь
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 45
    Dixon-Bonner, Elijah
    Полузащитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 82
    Woltman, Max
    Полузащитник
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Юрген Клопп
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
2
Удары в створ
2
8
Штрафные
5
1
Сейвы
1
5
Фолы
7
Удары мимо
3
Блокировано ударов
2
1
Угловые
5
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Тяжелый первый тайм для Милана, которому, так-то, надо побеждать сегодня без всяких отговорок. Ливерпуль мало контролировал мяч на чужой половине, но при этом сумел быстро ответить на пропущенный со стандарта мяч. Матч равных команд, но на этот раз серии пенальти для них точно не уготовлено.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Фол от Минамино против Кессье в попытке отбора на чужой половине.
45+2'
Дальний удар от Ориги с левого фланга отправил мяч существенно выше ворот.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
42'
Милан удерживает контроль мяча у центральной линии.
40'
Тео блокировал прострел Уильямса с правого фланга.
38'
Минамино сохранил мяч на левом фланге атаки для Мане, однако сенегальцу затем не дали пробить с острого угла.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Окс прорвался на правый фланг штрафной, после чего мощно пробил в дальний Меньян парировал, а Салах расстрелял пустые!
34'
Блокирована попытка удара от Окса из центральной зоны, после передачи Салаха с правого фланга.
33'
Ливерпуль удерживает мяч на своей половины под прессингом.
31'
Опасный момент
Ориги в касание завершал передачу Мане с левого фланга у ближнего угла вратарской, но пробил в руки Меньяну.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Романьоли завершил подачу углового с правого фланга на ближний угол вратарской ударом в голкипера, а добивание от Томори уже никто накрыть не сумел!
28'
Тонали разогнал атаку передачей на правый фланг штрафной для Ибрагимовича, но тот из борьбы против Конате заработал лишь угловой.
26'
Калулу сфолили против Мане на правом фланге обороны в неудачной попытке сыграть в мяч.
24'
Мане рукой подыграл при забросе на правый фланг штрафной, но все равно заработал угловой. Арбитры промолчали.
22'
Фол от Конате против Ибрагимовича при борьбе за мяч в центре поля.
20'
Салах перехватил пас Романьоли от своей штрафной, но просто выбил мяч в аут.
19'
Ориги головой пробил, после подачи Уильямса с правого фланга, но отправил мяч мимо ближней штанги.
18'
Навес с левого фланга от Цимикаса был неточным.
15'
Милан на своей половине играет под прессингом, но хотя бы с мячом.
13'
Пьоли уже что-то перетирает с Клоппом на повышенных тонах.
12'
Романьоли доигрался. Мышечное повреждение.
11'
Уильямс дал между Мессиасу на фланге, после чего соперник его придержал за корпус.
10'
Милан пытается построить свои атаки в центре поля.
8'
Опасный момент
Подача со штрафного от Мессиаса завершилась ударом головой от Томори под перекладину, но Алиссон забрал.
7'
Сбит Крунич усилиями Уильямса на левом фланге атаки.
6'
Кессье перехватил мяч на правом фланге атаки, но сразу же загрузил в штрафную в руки Алиссону.
4'
Опасный момент
Уильямс с правого фланга сместился к центру, после чего издали пробил в руки Меньяну.
2'
Перехватил мяч Крунич в центре поля, но на Диаса постеснялся отдавать длинный пас на левый фланг контратаки.
1'
Ливерпуль в контроле мяча на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Келлехер, Дэвис, Фабиньо, Кейта, Гомес, Робертсон, Матип, Диксон-Боннер, Александер-Арнольд, Коррис, Уолтмен, Бредли.
Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Конате, Филлипс, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Мортон, Минамино — Салах, Ориги, Мане.
Запасные: Тэттэрушану, Юнгдаль, Беннасер, Балло-Туре, Флоренци, Мальдини, Бакайоно, Габбиа, Салемакерс.
Милан: Меньян — Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали, Крунич — Мессиас, Ибрагимович, Диас.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона "Сан Сиро" (Милан, Италия) сыграют Милан и Ливерпуль.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 4 Брюгге Брюгге 1 Завершен 19:45 - Сегодня РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1 Завершен 17:00 - Сегодня Реал Мадрид U19 Реал Мадрид U19 2 Интер U19 Интер U19 1 Завершен 16:30 - Сегодня Порту U19 Порту U19 1 Атлетико Мадрид U19 Атлетико Мадрид U19 2 Завершен 15:30 - Сегодня Аякс U19 Аякс U19 2 Спортинг Лиссабон U19 Спортинг Лиссабон U19 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Милан - "Ливерпуль" 07.12.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Милан (Милан) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Милан в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Ливерпуль" можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Милан - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Салернитана" - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вулверхэмптон - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Милан - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен