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Порту - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 декабря 2021, 22:00 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Порту
Порту
0 - 0
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перерыв
Атлетико
Мадрид
Ход матча
13' Луис Суарес Вышел: Кнья, Матеус 32' Мехди Тареми
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Порту
29%
Ничья
29%
Атлетико
43%
П1: 2.76 Х: 2.76 П2: 3.05
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 3.00
П1: 2.76 Х: 2.76 П2: 3.05
П1: 2.76 Х: 2.76 П2: 3.05
П1: 2.95 Х: 2.75 П2: 2.75
Интересные факты
  • Порту выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 32% матчей.
  • Порту's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Атлетико Мадрид - 2.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 2, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Порту забивает 2.33 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Порту выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Атлетико Мадрид - 1.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 32%.
  • Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Порту забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 0.8 гола против команды Порту (в среднем).
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Luis Diaz лучший бомбардир Порту с 2 голами. Antoine Griezmann забил 3 раз за Атлетико Мадрид
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Во время последних 7 встреч, команда Порту выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-6 в пользу команды Порту
Личные встречи
Порту
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Атлетико
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2013/2014
11.12.2013 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2013/2014
01.10.2013 - 21:45 Порту 1 - 2 Завершен Атлетико
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 21:00 Портимоненсе 0 - 3 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
28.11.2021 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершен Витория В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту П
Кубок Португалии 2021/2022
20.11.2021 - 22:15 Порту 5 - 1 Завершен Фейренси В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.11.2021 - 19:00 Санта-Клара 0 - 3 Завершен Порту В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 2 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Кадис 1 - 4 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 17:15 Валенсия 3 - 3 Завершен Атлетико Н
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Новости команд
Главные события
Мехди Тареми
32'
13'
Луис Суарес
Вышел: Кнья, Матеус
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Порту
29%
Ничья
29%
Атлетико
43%
П1: 2.76 Х: 2.76 П2: 3.05
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 3.00
П1: 2.76 Х: 2.76 П2: 3.05
П1: 2.76 Х: 2.76 П2: 3.05
П1: 2.95 Х: 2.75 П2: 2.75
Составы команд
99
Коста, Диого
12
Сануси, Зайду
3
Пепе
22
Мбемба, Чанцел
23
Joao Mario
14
Луис Густаво Диас
22
Марко Груич
20
Ferreira, Vitor
25
Отавио
9
Мехди Тареми
30
Evanilson
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Шиме Врсалько
4
Кондобиа, Джеффри
22
Марио Хермосо
11
Лемар Томас
8
Коке
7
Родриго де Пауль
21
Янник Феррейра Карраско
8
Антуан Гризманн
9
Луис Суарес
Стартовый состав
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
    32
  • 30
    Evanilson
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 22
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    13
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 70
    Borges, Goncalo
    Нападающий
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 31
    Нану
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 22
    Венделл
    Защитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 2
    Фабио Кардосо
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 71
    Meixedo, Francisco
    Вратарь
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 31
    Gomez, Christian
    Вратарь
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 21
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 38
    Francisco González Rochela
    Защитник
  • 47
    Camara, Ibrahima
    Защитник
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Диего Симеоне
Статистика матча
10
Штрафные
9
8
Фолы
10
5
Угловые
2
69%
Владение мячом
31%
3
Блокировано ударов
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
1
Офсайды
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Обережно грають команди, але зовсім не сушать гру. "Порту" одного разу втратив концентрацію, і у підсумку ледь не пропустив, проте потім створив ще два хороших моменти. Гра більш-менш рівна, і істотно ніхто не виділяється. Хіба що Льоренте, котрий чудово грає на правому фланзі.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Инфо
Одну хвилину компенсував арбітр.
44'
Подача Карраско (Атлетіко) зі стандарту з правого флангу не долетіла до партнерів.
43'
Хорошу атаку провели "дракони", але Груїч завершив не в темп цьому наступу, адже пробив низом точно в Облака.
40'
Лемар (Атлетіко) ледь не зрізав у власну дев'ятку після подачі Вітіньї від кутового прапорця.
39'
Инфо
Сильний дощ пішов у Лісабоні.
38'
Луїс Діас (Порту) пробив з 13-ти метрів - м'яч після рикошету полетів вище воріт.
37'
Льоренте (Атлетіко) двічі поспіль на правому фланзі шикарно зіграв у відборі проти Санусі.
32'
Желтая карточка
Жовта для Таремі (Порту). В'їхав в ноги Льоренте в попередньому моменті.
31'
Опасный момент
Облак! Еванілсон (Порту) в дотик пробив низом з кількох метрів, але словенець дотягнувся до м'яча! Першим на добиванні міг бути Таремі, але Льоренте завадив пробити іранцю ціною ушкодження.
30'
Пепе перервав загострюючу передачу Карраско на Кунью.
28'
Инфо
Шалений "Драгау". Підтримка "Порту" надзвичайна.
26'
Спроба дальнього удару від Груїча (Порту) - м'яч поскакав в руки Облаку.
22'
Опасный момент
Найкращий момент на даний момент! Карраско (Атлетіко) пройшов трьох у штрафному майданчику, прострілив на Лемара: удар - сейв голкіпера. Грізманн міг добивати у порожні ворота, але не дотягнувся до м'яча! Льоренте бив наступним, але знову Кошта потягнув! Провалилися господарі в захисті.
19'
Пепе (Порту) підключився до ауту, і спочатку головою не дотягнувся до м'яча, а потім ледь не замкнув дальню стійку, але знову ж таки не пробив.
17'
Господарі намагалися хитро розіграти стандарт з метрів 40, але домашня заготовка завершилася помилкою і виносом "матрацників".
14'
Лемар (Атлетіко) віддавав праворуч на хід Льоренте в штрафний майданчик, але Санусі перехопив цю передачу. Могло бути небезпечно.
13'
Замена
Втрата для "Атлетіко". Луїс Суарес травмувався і покинув поле, замість нього вийшов Матеус Кунья. Сльози від уругвайця.
11'
Карраско (Атлетіко) увійшов до штрафного майданчика, почав фінтити і намагався віддати в напрямку Суареса - передачу перехопив Вітінья.
10'
Ермосо (Атлетіко) з лівого флангу перевів праворуч в аут.
7'
Уголовой
Подачу Карраско (Атлетіко) від кута поля винесли головою захсники господарів.
5'
Отавіу (Порту) проривався парвим флангом, але його зупинив де Пауль і змусив сфолити на собі. Нервують португальці, іспанці - більш спокійні.
3'
На старті більше м'ячем контроюють саме господарі, але без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
"Порту" наразі перебуває на другому місці в квартеті B з п'ятьма очками, в той час як "Атлетіко" замикає турнірну таблицю з чотирма заліковими пунктами.
"Атлетіко": Облак - Врсалько, Кондогбія, Ермосо - Льоренте, Лемар, Коке, Де Пауль, Карраско - Грізманн, Суарес.
"Порту": Діогу Кошта - Маріо, Мбемба, Пепе, Санусі - Отавіу, Вітінья, Груїч, Діас - Еванілсон, Таремі.
Инфо
Стали відомі склади команд.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого туру групового естапу Ліги чемпіонів, в якому португальський "Порту" прийме іспанський "Атлетіко".
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Анонс матча Порту - "Атлетико" 07.12.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Порту (Порту) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Порту (Порту) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Порту в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - "Атлетико" можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Порту - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команды Порту был сыгран против Портимоненсе - 03.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Мальорка - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Мальорка.

Следите за результатами матча Порту - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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