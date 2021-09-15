Порту - Атлетико онлайн трансляция матча

Порту выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 32% матчей.

Порту's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Атлетико Мадрид - 2.

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 2, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.

Порту забивает 2.33 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Порту выиграл 5 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Атлетико Мадрид - 1.

Порту выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 32%.

Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Порту забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 0.8 гола против команды Порту (в среднем).

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Luis Diaz лучший бомбардир Порту с 2 голами. Antoine Griezmann забил 3 раз за Атлетико Мадрид

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Атлетико Мадрид проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.