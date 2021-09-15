Порту - Атлетико онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Порту (Порту) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Порту (Порту) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Порту в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший матч команды Порту был сыгран против Портимоненсе - 03.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Мальорка - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Мальорка.
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