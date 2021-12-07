Шахтер - Шериф онлайн трансляция матча

Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Шериф Тирасполь - 0.33.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 44% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 58% матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Шериф Тирасполь's.

Из последних 3 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Шериф Тирасполь выиграла 1, 1 ничьи.

Шахтер Донецк забивает 0.67 гола за матч против команды Шериф Тирасполь, а Шериф Тирасполь забивает 0.67 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Шахтер Донецк выиграл 3 домашних матчей подряд.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Недавнее выступление команды Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шериф Тирасполь победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Шериф Тирасполь - 1.33.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 58%.

Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Победителем прошлой встречи была команда Шериф Тирасполь.

Шахтер Донецк забивает 2.04 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 2.79 гола, играя на выезде (в среднем).

В домашних играх Шахтер Донецк не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Шериф Тирасполь проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.