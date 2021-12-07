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Шахтер - Шериф онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 декабря 2021, 22:00 - Олимпийский
Главный судья: Донатас Румсас
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Шериф
Тирасполь
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
26%
Шериф
16%
П1: 2.00 Х: 2.67 П2: 5.00
П1: 1.83 Х: 2.75 П2: 4.75
П1: 2.00 Х: 2.67 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.67 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.70 П2: 5.00
Интересные факты
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Шериф Тирасполь - 0.33.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 44% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 58% матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Шериф Тирасполь's.
  • Из последних 3 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Шериф Тирасполь выиграла 1, 1 ничьи.
  • Шахтер Донецк забивает 0.67 гола за матч против команды Шериф Тирасполь, а Шериф Тирасполь забивает 0.67 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Недавнее выступление команды Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шериф Тирасполь победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Шериф Тирасполь - 1.33.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 58%.
  • Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шериф Тирасполь.
  • Шахтер Донецк забивает 2.04 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 2.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних играх Шахтер Донецк не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Шериф Тирасполь проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Шахтер Донецк проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер П
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
26%
Шериф
16%
П1: 2.00 Х: 2.67 П2: 5.00
П1: 1.83 Х: 2.75 П2: 4.75
П1: 2.00 Х: 2.67 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.67 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.70 П2: 5.00
Трансляция
Стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Корниенко, Бондарь, Фернандо.
Шериф: Атанасиадис, Костанза, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно.
Инфо
Шахтер досрочно потерял шансы даже на путевку в Лигу Европы, поэтому сегодня «горняки» будут биться исключительно за свой престиж, очки и призовые от УЕФА. К слову, Шахтер ни разу в своей истории не покидал Лигу Чемпионов с нулем в графе «победы» - сегодня команде нужно побеждать, чтобы продлить эту серию.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию заключительного матча Шахтера в Лиге Чемпионов 2021-2022. В 22:00 по киевскому времени команда Роберто Де Дзерби на НСК Олимпийский сыграет с Шерифом Юрия Вернидуба.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
07.12.2021 в 15:47
Ну что, шановное панство, кто на "что" поставил?
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Анонс матча Шахтер - Шериф 07.12.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Шериф (Тирасполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шериф, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шериф и Шахтер в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Шериф можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 03.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Реал - 24.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Шахтер - Шериф онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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