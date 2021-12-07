Шахтер - Шериф онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Шериф (Тирасполь):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шериф, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шериф и Шахтер в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 03.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Реал - 24.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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