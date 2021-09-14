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Бенфика U19 - Динамо Киев U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 08 декабря 2021, 14:00 - Caixa Futebol Campus
Рейтинг матча:
Бенфика U19
1 - 0
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перерыв
Динамо Киев U19
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика U19
40%
Ничья
30%
Динамо Киев U19
30%
П1: 1.97 Х: 3.01 П2: 4.27
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 4.00
П1: 1.97 Х: 3.01 П2: 4.27
П1: 1.97 Х: 3.01 П2: 4.27
П1: 2.03 Х: 3.20 П2: 3.65
Интересные факты
  • Бенфика забивает 0.67 гола за матч против команды FC Dynamo Kiev, а FC Dynamo Kiev забивает 2.67 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика не проигрывает в последних 25 домашних матчах.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и FC Dynamo Kiev - 1.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 14% случаев, FC Dynamo Kiev выигрывает в 64%.
  • Команда FC Dynamo Kiev проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда FC Dynamo Kiev победила в 4 гол(а).
  • Бенфика без побед над FC Dynamo Kiev в последних 3 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и FC Dynamo Kiev - 3.33.
  • Бенфика не проигрывает в последних 17 играх.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 14% матчей, FC Dynamo Kiev выигрывает в 64% матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Dynamo Kiev в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Dynamo Kiev.
  • Бенфика забивает 4.57 гола, играя дома, а FC Dynamo Kiev забивает 2.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Dynamo Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.
  • Бенфика выиграл 18 домашних матчей подряд.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Из последних 3 встреч команда Бенфика выиграла 0, команда FC Dynamo Kiev выиграла 3, 0 ничьи.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Бенфика выиграл последние 4 матчи в Юношеская лига УЕФА.
  • FC Dynamo Kiev забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • В домашних играх Бенфика не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • В выездных матчах FC Dynamo Kiev не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Вы знали, что FC Dynamo Kiev забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Бенфика забил 31% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Бенфика U19
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19
Последние матчи - Бенфика U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
23.11.2021 - 17:00 Барселона U19 0 - 3 Завершен Бенфика U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 2 Завершен Бенфика U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 17:00 Бенфика U19 4 - 0 Завершен Бавария U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бенфика U19 4 - 0 Завершен Барселона U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 П
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Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
23.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 2 - 1 Завершен Бавария U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 1 Завершен Барселона U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 4 Завершен Динамо Киев U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика U19
40%
Ничья
30%
Динамо Киев U19
30%
П1: 1.97 Х: 3.01 П2: 4.27
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 4.00
П1: 1.97 Х: 3.01 П2: 4.27
П1: 1.97 Х: 3.01 П2: 4.27
П1: 2.03 Х: 3.20 П2: 3.65
Статистика матча
2
ЖК
2
2
Угловые
1
Трансляция
В першій половині зустрічі жодна з команд не мала великої переваги, проте саме португальському клубу вдалося забити м'яч в роздягальню. Подивимося, як відреагують підопічні Костюка в другому таймі.
45'
Свисток
Арбітр дає свисток про завершення першого тайму, не додавши жодної хвилини.
44'
Гоооол!!!
Забиває Бенфіка. Деніел отримує м'яч на лівому фланзі, обробляє і м'яко котить та Семеду. Нападнику лишалося тільки переправити у ворота, що він успішно робить.
41'
Динамо виходило в непогану контратаку силами Діалло та Волошина, але близько центру поля захист Бенфіки перехоплює м'яч.
37'
Нападник португальського клубу падає в штарфному майданчику Динамо. Арбітр показує, що жодного пенальті не буде.
34'
Зараз на полі досить спокійно. Португальці вкинули з ауту на правому фланзі, а після нього слідував пас назад.
30'
Желтая карточка
Бенедюк отримав жовту картку. Грубо фолив захисник українського клубу.
29'
Діалло віддав класний діагональний пас на Волошина, але той не встигає до м'яча першим. Бенфіка розіграє через голкіпера.
25'
Бенфіка володіє м'ячем близько центру поля та намагається витягнути Динамо у високий пресинг.
21'
Діалло намагався прорватися сам центром поля, але захист Бенфіки вчасно блокує просування сенегальця.
17'
Опасный момент
Сілва! Як же небезпечно пробиває португалець! Захисник закручує м'яч з межі штрафного в дальній кут, і не влучає лише на кілька сантиметрів.
14'
Опасный момент
Динамо небезпечно пробиває зі штрафного з 25 метрів. Голкіпер дотягується до м'яча.
12'
Аіртон класно розганяється на лівому фланзі та навішує в штрафний майданчик. Там захист Динамо встигає вибити в поле.
8'
Желтая карточка
Боль отримує гірчичник за грубий підкат.
6'
Опасный момент
Волошин! Гравець прибирає захисника Бенфіки на замаху та пробиває в стійку. Воротар тут нічого не зробив би, якби удар був влучнішим.
5'
М'яч зараз у португальців. Команда не спішить в атаку, а просто контролює гру на своїй половині поля.
1'
Свисток
Лунає свисток арбітра! Розпочинається наш поєдинок.
Инфо
Уже відомі склади команд. Бенфіка: Соареш, Родріго, Сілва, Араужо, Баптіста, Невеш, Фелікс, Нету, Аіртон, Семеду, Деніел. Динамо: Нещерет, Малиш, Дячук, Боль, Бенедюк, Яцюк, Діалло, Боль, Блізніченко, Горбач, Волошин.
Доброго дня, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу юнацької Ліги чемпіонів Бенфіка U-19 - Динамо U-19.
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Анонс матча Бенфика U19 - Динамо Киев U19 08.12.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Бенфика U19 и командой Динамо Киев U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч начнется на стадионе Caixa Futebol Campus.

Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бенфика U19 и командой Динамо Киев U19:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо Киев U19, тогда как команда Бенфика U19 осталась с поражением. Столкновение Динамо Киев U19 и Бенфика U19 в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика U19 - Динамо Киев U19 можно посмотреть 08.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Бенфика U19 - Динамо Киев U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика U19

Предыдущий поединок команды Бенфика U19 был сыгран против Барселона U19 - 23.11.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика U19.

Команда гостей

Название: Динамо Киев U19

Прошедший поединок команды Динамо Киев U19 был сыгран против Бавария U19 - 23.11.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.

Следите за результатами матча Бенфика U19 - Динамо Киев U19 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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