Бенфика U19 - Динамо Киев U19 онлайн трансляция матча

Бенфика забивает 0.67 гола за матч против команды FC Dynamo Kiev, а FC Dynamo Kiev забивает 2.67 гола против команды Бенфика (в среднем).

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика не проигрывает в последних 25 домашних матчах.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и FC Dynamo Kiev - 1.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 14% случаев, FC Dynamo Kiev выигрывает в 64%.

Команда FC Dynamo Kiev проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда FC Dynamo Kiev победила в 4 гол(а).

Бенфика без побед над FC Dynamo Kiev в последних 3 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и FC Dynamo Kiev - 3.33.

Бенфика не проигрывает в последних 17 играх.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Бенфика выигрывает первый тайм в 14% матчей, FC Dynamo Kiev выигрывает в 64% матчей.

Недавнее выступление команды FC Dynamo Kiev в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Победителем прошлой встречи была команда FC Dynamo Kiev.

Бенфика забивает 4.57 гола, играя дома, а FC Dynamo Kiev забивает 2.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Dynamo Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.

Бенфика выиграл 18 домашних матчей подряд.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Из последних 3 встреч команда Бенфика выиграла 0, команда FC Dynamo Kiev выиграла 3, 0 ничьи.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Бенфика выиграл последние 4 матчи в Юношеская лига УЕФА.

FC Dynamo Kiev забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

В домашних играх Бенфика не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

В выездных матчах FC Dynamo Kiev не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Вы знали, что FC Dynamo Kiev забил 21% голов между минутами 0-15?