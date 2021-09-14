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Бавария - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 декабря 2021, 22:00 - Альянц Арена
Главный судья: Хацеган, Овидиу
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
46%
Ничья
15%
Барселона
38%
П1: 1.87 Х: 3.16 П2: 4.44
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 3.75
П1: 1.87 Х: 3.16 П2: 4.44
П1: 1.87 Х: 3.16 П2: 4.44
П1: 1.86 Х: 3.30 П2: 4.40
Интересные факты
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Барселона без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Барселона - 4.6.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 55% матчей, Барселона выигрывает в 43% матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен забивает 3.04 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бавария Мюнхен выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Барселона - 2.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 4, команда Барселона выиграла 1, 0 ничьи.
  • В домашних матчах Бавария Мюнхен не проигрывает Барселона в последних 4 встречах.
  • Бавария Мюнхен забивает 3.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.4 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Барселона не проигрывает в последних 6 играх.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Барселона выигрывает в 43%.
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 32% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Бавария Мюнхен выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Последняя гостевая победа Барселона над Бавария Мюнхен была в 2007
  • За последние 5 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Барселона. Разница голов 10-4 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Во время последних 12 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 6 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-19 в пользу команды Бавария Мюнхен
Личные встречи
Бавария
5
Побед
6
Игр
1
Побед
Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 Барселона 2 - 8 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2014/2015
12.05.2015 - 21:45 Бавария 3 - 2 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2014/2015
06.05.2015 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Боруссия 2 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Бавария 1 - 0 Завершен Арминия В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
19.11.2021 - 21:30 Аугсбург 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
06.11.2021 - 16:30 Бавария 2 - 1 Завершен Фрайбург В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершен Барселона Н
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
46%
Ничья
15%
Барселона
38%
П1: 1.87 Х: 3.16 П2: 4.44
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 3.75
П1: 1.87 Х: 3.16 П2: 4.44
П1: 1.87 Х: 3.16 П2: 4.44
П1: 1.86 Х: 3.30 П2: 4.40
Трансляция
Инфо
Вже відомі склади команд. Баварія: Нойєр, Девіс, Упамекано, Зюле, Павар, Толіссо, Сане, Мюллер, Мусіала, Коман, Левандовскі. Барселона: Тер-Штеген, Альба, Лангле, Піке, Араухо, Де Йонг, Бускетс, Гаві, Дембеле, Депай, Дест.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу заключого туру Ліги чемпіонів Баварія - Барселона.
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Анонс матча "Бавария" - "Барселона" 08.12.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "Барселона" можно посмотреть 08.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против "Боруссия" - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Следите за результатами матча "Бавария" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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