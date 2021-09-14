Бавария - Барселона онлайн трансляция матча

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

Барселона без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Барселона - 4.6.

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 55% матчей, Барселона выигрывает в 43% матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен забивает 3.04 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Бавария Мюнхен выиграл 4 домашних матчей подряд.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Барселона - 2.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 4, команда Барселона выиграла 1, 0 ничьи.

В домашних матчах Бавария Мюнхен не проигрывает Барселона в последних 4 встречах.

Бавария Мюнхен забивает 3.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.4 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Барселона не проигрывает в последних 6 играх.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Барселона выигрывает в 43%.

Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 32% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Бавария Мюнхен выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Последняя гостевая победа Барселона над Бавария Мюнхен была в 2007

За последние 5 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Барселона. Разница голов 10-4 в пользу команды Бавария Мюнхен.