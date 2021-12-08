Бенфика - Динамо онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Динамо Киев - 1.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Из последних 3 встреч команда Бенфика выиграла 2, команда Динамо Киев выиграла 0, 1 ничьи.

Бенфика забивает 2 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Бенфика выигрывает первый тайм в 46% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Динамо Киев - 0.67.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Команда Бенфика проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).

Бенфика забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0 гола против команды Бенфика (в среднем).

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

В выезных играх Динамо Киев не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.