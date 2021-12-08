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Бенфика - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 декабря 2021, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Главный судья: Дениз Айтекин
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
28%
Ничья
28%
Динамо
44%
П1: 1.60 Х: 3.15 П2: 7.50
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.60 Х: 3.15 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.15 П2: 7.50
П1: 1.65 Х: 3.15 П2: 6.90
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Динамо Киев - 1.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Из последних 3 встреч команда Бенфика выиграла 2, команда Динамо Киев выиграла 0, 1 ничьи.
  • Бенфика забивает 2 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 46% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Динамо Киев - 0.67.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Команда Бенфика проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).
  • Бенфика забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • В выезных играх Динамо Киев не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Динамо Киев проиграл последние 4 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Прогноз на матч
Личные встречи
Бенфика
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Бенфика
Лига Чемпионов 2016/2017
01.11.2016 - 21:45 Бенфика 1 - 0 Завершен Динамо
Лига Чемпионов 2016/2017
19.10.2016 - 21:45 Динамо 0 - 2 Завершен Бенфика
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 23:15 Бенфика 1 - 3 Завершен Спортинг П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Кубок Португалии 2021/2022
19.11.2021 - 22:45 Бенфика 4 - 1 Завершен Пасуш де Феррейра В
Чемпионат Португалии 2021/2022
07.11.2021 - 23:15 Бенфика 6 - 1 Завершен Брага В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Бавария 5 - 2 Завершен Бенфика П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария П
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла П
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
28%
Ничья
28%
Динамо
44%
П1: 1.60 Х: 3.15 П2: 7.50
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.60 Х: 3.15 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.15 П2: 7.50
П1: 1.65 Х: 3.15 П2: 6.90
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Бенфики: Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Алмейда – Гримальдо, Мариу, Вайгль, Пицци, Жилберту – Яремчук, Силва.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Вербич, Гармаш, Цыганков.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской Бенфикой и киевским Динамо.
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Комментарии(3)
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Zolotoy Myach (Chicago)
08.12.2021 в 21:53
Яремчук, Яремчук, Яремчук стучит в стекло, приглашая Цыганкова на прогулку...
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0
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Zolotoy Myach (Chicago)
08.12.2021 в 12:46
С каким же счетом продуют сегодняшние п*дики-медведики разом с Мирчуэску?
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0
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avatar
alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 07:19
победа Бенфики --Мирча на правельном пути
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0
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Анонс матча Бенфика - Динамо 08.12.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бенфика (Лиссабон) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Бенфика в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - Динамо можно посмотреть 08.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против Спортинг - 03.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Верес - 04.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

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