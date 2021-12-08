Бенфика - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Бенфика (Лиссабон) и командой Динамо (Киев):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Бенфика в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против Спортинг - 03.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Верес - 04.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
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