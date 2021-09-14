  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Вильярреал Смотреть онлайн
В тренде

Аталанта - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 декабря 2021, 22:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Вильярреал
Вильярреаль
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Вильярреал
27%
П1: 2.05 Х: 2.84 П2: 4.24
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 3.75
П1: 2.05 Х: 2.84 П2: 4.24
П1: 2.05 Х: 2.84 П2: 4.24
П1: 2.06 Х: 2.90 П2: 4.20
Интересные факты
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Аталанта забивает 2.53 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 2 голами. Arnaut Danjuma забил 2 раз за Вильярреал
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Marten de Roon получил больше всего желтых карточек (2) в Аталанта. Yeremi Pino получил 3 в Вильярреал.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Вильярреал выигрывает в 45%.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Duvan Zapata отдал больше всего передач в Аталанта с 3 передачами. Gerard Moreno лучший распасовщик Вильярреал (2 передач)
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 48% матчей, Вильярреал выигрывает в 45% матчей.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Вы знали, что Аталанта забил 40% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
Личные встречи
Аталанта
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Вильярреал
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя В
Показать больше
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 15:00 Севилья 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Вильярреал
27%
П1: 2.05 Х: 2.84 П2: 4.24
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 3.75
П1: 2.05 Х: 2.84 П2: 4.24
П1: 2.05 Х: 2.84 П2: 4.24
П1: 2.06 Х: 2.90 П2: 4.20
Трансляция
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Иборра, Чуквуэзе, Тригеров, Диа, Раба, Пенья, Манди, Педраса.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Гомес, Капу, Парехо, А. Морено — Ж. Морено, Данджума.
Запасные: Росси, Спортьелло, Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелья, Малиновский, Джимсити, Миранчук, Ловато, Дзаппакоста, Пашалич, Пикколи.
Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Паломино — Хатебур, де Роон, Фройлер, Мехле — Пессина — Иличич, Сапата.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и Вильярреал.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Жилстрой-1 (женщины) Жилстрой-1 (женщины) 0 Пари Сен-Жермен (женщины) Пари Сен-Жермен (женщины) 6 Завершен 19:45 - Сегодня Зенит Зенит 2 Челси Челси 3 Завершен 19:45 - Сегодня Ювентус Ювентус 1 Мальме Мальме 0 Завершен 17:00 - Сегодня Вольфсбург U19 Вольфсбург U19 0 Лилль U19 Лилль U19 3 Завершен 17:00 - Сегодня Бавария U19 Бавария U19 3 Барселона U19 Барселона U19 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Аталанта" - Вильярреал 08.12.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Вильярреал и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Вильярреал можно посмотреть 08.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против "Севилья" - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча "Аталанта" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен