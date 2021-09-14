Аталанта - Вильярреал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Вильярреал 08.12.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 08.12.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Вильярреал и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Унаи Эмери



Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против "Севилья" - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

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