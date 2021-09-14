Манчестер Юнайтед - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Янг Бойз.

Победителем прошлой встречи была команда Янг Бойз.

Манчестер Юнайтед забивает 2.11 гола, играя дома, а Янг Бойз забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Янг Бойз лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз - 1.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Янг Бойз's.

Из последних 3 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Янг Бойз выиграла 1, 0 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивает 1.67 гола за матч против команды Янг Бойз, а Янг Бойз забивает 0.67 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 6 голами. Jordan Siebatcheu забил 2 раз за Янг Бойз

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Янг Бойз проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Янг Бойз выигрывает в 38%.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Янг Бойз (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Янг Бойз победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Янг Бойз - 2.33.

Янг Бойз не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 28% матчей, Янг Бойз выигрывает в 38% матчей.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Янг Бойз пропускает в каждом из последних 11 матчах.

В выезных играх Янг Бойз не забила еще ни одного гола в этом сезоне.