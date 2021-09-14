Манчестер Юнайтед - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Янг Бойз (Берн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Янг Бойз (Берн):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Янг Бойз, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Янг Бойз и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Кристал Пэлас - 05.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер
Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против "Аталанта" - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
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