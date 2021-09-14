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Манчестер Юнайтед - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 декабря 2021, 22:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Янг Бойз
Берн
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
42%
Ничья
33%
Янг Бойз
25%
П1: 1.85 Х: 2.99 П2: 5.00
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.85 Х: 2.99 П2: 5.00
П1: 1.85 Х: 2.99 П2: 5.00
П1: 1.93 Х: 2.95 П2: 4.70
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Янг Бойз.
  • Победителем прошлой встречи была команда Янг Бойз.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.11 гола, играя дома, а Янг Бойз забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Янг Бойз лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз - 1.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Янг Бойз's.
  • Из последних 3 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Янг Бойз выиграла 1, 0 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.67 гола за матч против команды Янг Бойз, а Янг Бойз забивает 0.67 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 6 голами. Jordan Siebatcheu забил 2 раз за Янг Бойз
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Янг Бойз проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Янг Бойз выигрывает в 38%.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Янг Бойз (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Янг Бойз победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Янг Бойз - 2.33.
  • Янг Бойз не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 28% матчей, Янг Бойз выигрывает в 38% матчей.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Янг Бойз пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • В выезных играх Янг Бойз не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 50% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Янг Бойз
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2018
27.11.2018 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Янг Бойз
Лига Чемпионов 2018/2019
19.09.2018 - 22:00 Янг Бойз 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Последние матчи - Янг Бойз
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Янг Бойз П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Янг Бойз 1 - 4 Завершен Вильярреал П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз П
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
42%
Ничья
33%
Янг Бойз
25%
П1: 1.85 Х: 2.99 П2: 5.00
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.85 Х: 2.99 П2: 5.00
П1: 1.85 Х: 2.99 П2: 5.00
П1: 1.93 Х: 2.95 П2: 4.70
Трансляция
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Ван-Біссака, Байї, Матич, Шоу - Лінгард, ван де Бек, Мата, Діалло - Грінвуд, Еланга. Запасні: Хітон, Коварж, Саваж, Менгі, Хардлі, Шортайр, Ікбал.
"Янг Бойз": Февр - Масейрас, Камара, Лустенберг, Лефорт - Мартінс, Ебішер - Еліа, Рідер, Нгамалю - Сібачо. Запасні: Лайдані, Збінден, Канга, Туре, Бюргі, Гефті, Лаупер, Маєр, Сулеймані, Сьєрро, Цезігер, Янкевіц.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого раунду групового етапу Ліги чемпіонів, в якому англійський "Манчестер Юнайтед" прийме швейцарський "Янг Бойз".
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Янг Бойз 08.12.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Янг Бойз (Берн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Янг Бойз (Берн):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Янг Бойз, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Янг Бойз и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Янг Бойз можно посмотреть 08.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Янг Бойз, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Кристал Пэлас - 05.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против "Аталанта" - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Янг Бойз онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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