Реал Сосьедад - ПСВ онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Reale Arena.
Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой ПСВ (Эйндховен):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ПСВ и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против Реал - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Утрехт - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.
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