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Реал Сосьедад - ПСВ онлайн трансляция матча

Лига Европы - 09 декабря 2021, 19:45 - Reale Arena
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
До начала
00 : 00 : 00
ПСВ
Эйндховен
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
33%
Ничья
33%
ПСВ
33%
П1: 2.34 Х: 2.57 П2: 3.84
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 3.75
П1: 2.34 Х: 2.57 П2: 3.84
П1: 2.34 Х: 2.57 П2: 3.84
П1: 2.31 Х: 2.65 П2: 3.80
Интересные факты
  • ПСВ Эйндховен не проигрывает в последних 7 играх.
  • ПСВ Эйндховен's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Реал Сосьедад забивает 1.57 гола, играя дома, а ПСВ Эйндховен забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Alexander Isak лучший бомбардир Реал Сосьедад с 3 голами. Cody Gakpo забил 2 раз за ПСВ Эйндховен
  • Реал Сосьедад сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 27% случаев, ПСВ Эйндховен выигрывает в 50%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда ПСВ Эйндховен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 27% матчей, ПСВ Эйндховен выигрывает в 50% матчей.
  • Недавнее выступление команды ПСВ Эйндховен в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • ПСВ Эйндховен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Реал Сосьедад
0
Побед
1
Игр
0
Побед
ПСВ
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 ПСВ 2 - 2 Завершен Реал Сосьедад
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 17:15 Эспаньол 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
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Последние матчи - ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
04.12.2021 - 17:30 ПСВ 4 - 1 Завершен Утрехт В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
28.11.2021 - 17:45 Херенвеен 1 - 1 Завершен ПСВ Н
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 ПСВ 2 - 0 Завершен Штурм В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
20.11.2021 - 17:30 ПСВ 2 - 0 Завершен Витесс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
07.11.2021 - 15:30 Фортуна Ситтард 1 - 4 Завершен ПСВ В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
33%
Ничья
33%
ПСВ
33%
П1: 2.34 Х: 2.57 П2: 3.84
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 3.75
П1: 2.34 Х: 2.57 П2: 3.84
П1: 2.34 Х: 2.57 П2: 3.84
П1: 2.31 Х: 2.65 П2: 3.80
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Сосьедада: Ремиро – Муньос, ле Норман, Элустондо, Сальдуа – Оярсабаль (к), Субельдия, Субименди, Порту – Янузай, Исак.
Инфо
Стартовый состав ПСВ: Дроммел – Мауро, Боскальи, Рамалью, Мвене – Гутьеррез, Гётце, Сангаре – Брума, Гакпо (к), Доан.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы Реал Сосьедад – ПСВ.
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Анонс матча Реал Сосьедад - ПСВ 09.12.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой ПСВ (Эйндховен):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ПСВ и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Сосьедад - ПСВ можно посмотреть 09.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - ПСВ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против Реал - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Утрехт - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.

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