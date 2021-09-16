Реал Сосьедад - ПСВ онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал Сосьедад - ПСВ 09.12.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 09.12.2021

Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой ПСВ (Эйндховен):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ПСВ и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Страна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против Реал - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: ПСВ (Эйндховен)

Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913

Страна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Утрехт - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.

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