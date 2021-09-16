Наполи - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Лестер Сити (Лестер):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лестер Сити и Наполи в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против "Аталанта" - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Астон Вилла - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.
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