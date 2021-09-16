Наполи - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Victor Osimhen лучший бомбардир Наполи с 4 голами. Patson Daka забил 5 раз за Лестер Сити

Наполи выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лестер Сити выигрывает в 28%.

Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Наполи.

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Лестер Сити не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Наполи выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лестер Сити выигрывает в 28% матчей.

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Наполи забивает 2.22 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Наполи не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Лестер Сити пропускает в каждом из последних 15 матчах.

Вы знали, что Наполи забил 58% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Наполи забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.