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Наполи - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Европы - 09 декабря 2021, 19:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
До начала
00 : 00 : 00
Лестер Сити
Лестер
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
42%
Лестер Сити
33%
П1: 2.35 Х: 2.70 П2: 3.58
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.35 Х: 2.70 П2: 3.58
П1: 2.35 Х: 2.70 П2: 3.58
П1: 2.41 Х: 2.80 П2: 3.35
Интересные факты
  • Victor Osimhen лучший бомбардир Наполи с 4 голами. Patson Daka забил 5 раз за Лестер Сити
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лестер Сити выигрывает в 28%.
  • Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Наполи.
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Лестер Сити не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лестер Сити выигрывает в 28% матчей.
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Наполи забивает 2.22 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Лестер Сити пропускает в каждом из последних 15 матчах.
  • Вы знали, что Наполи забил 58% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 30% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Наполи
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Лестер Сити
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Сассуоло 2 - 2 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Наполи 4 - 0 Завершен Лацио В
Лига Европы 2021/2022
24.11.2021 - 17:30 Спартак 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи П
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Саутгемптон 2 - 2 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Уотфорд В
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Легия В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
42%
Лестер Сити
33%
П1: 2.35 Х: 2.70 П2: 3.58
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.35 Х: 2.70 П2: 3.58
П1: 2.35 Х: 2.70 П2: 3.58
П1: 2.41 Х: 2.80 П2: 3.35
Трансляция
Лестер, стартовый состав: Шмейхель - Бертран, Сеюнчжу, Эванс, Кастань - Тилеманс, Ндиди - Барнс, Мэддисон, Холл - Варди.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам онлайн трансляцию матча Лиги Европы: Наполи - Лестер Сити. Начало поединка - 19:45.
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Последние матчи
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Анонс матча Наполи - Лестер Сити 09.12.2021, Лига Европы

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лестер Сити и Наполи в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Лестер Сити можно посмотреть 09.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Наполи - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против "Аталанта" - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Астон Вилла - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.

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