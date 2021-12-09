Заря - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Когда ФК Буде/Глимт проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.

ФК Буде/Глимт не проигрывает в последних 24 играх.

ФК Буде/Глимт не пропускает в 3 матчах подряд.

Недавнее выступление команды ФК Буде/Глимт в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Заря Луганск забивает 1.59 гола, играя дома, а ФК Буде/Глимт забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск выиграл 5 домашних матчей подряд.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 30% случаев, ФК Буде/Глимт выигрывает в 40%.

В их последнюю встречу команда ФК Буде/Глимт победила в 2 гол(а).

Когда ФК Буде/Глимт лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

ФК Буде/Глимт не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 30% матчей, ФК Буде/Глимт выигрывает в 40% матчей.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Буде/Глимт.

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.