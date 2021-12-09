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Заря - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Лига конференций - 09 декабря 2021, 19:45 - Славутич-Арена
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
До начала
00 : 00 : 00
Будё-Глимт
Будё
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Заря
40%
Ничья
20%
Будё-Глимт
40%
П1: 4.34 Х: 2.83 П2: 2.03
П1: 3.60 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 4.34 Х: 2.83 П2: 2.03
П1: 4.34 Х: 2.83 П2: 2.03
П1: 4.30 Х: 2.90 П2: 2.00
Интересные факты
  • Когда ФК Буде/Глимт проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.
  • ФК Буде/Глимт не проигрывает в последних 24 играх.
  • ФК Буде/Глимт не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Недавнее выступление команды ФК Буде/Глимт в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 1.59 гола, играя дома, а ФК Буде/Глимт забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 30% случаев, ФК Буде/Глимт выигрывает в 40%.
  • В их последнюю встречу команда ФК Буде/Глимт победила в 2 гол(а).
  • Когда ФК Буде/Глимт лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • ФК Буде/Глимт не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 30% матчей, ФК Буде/Глимт выигрывает в 40% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Буде/Глимт.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Вы знали, что ФК Буде/Глимт забил 31% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Будё-Глимт
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес В
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Последние матчи - Будё-Глимт
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Будё-Глимт 2 - 0 Завершен ЦСКА В
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Рома 2 - 2 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 ЦСКА 0 - 0 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Заря В
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Заря
40%
Ничья
20%
Будё-Глимт
40%
П1: 4.34 Х: 2.83 П2: 2.03
П1: 3.60 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 4.34 Х: 2.83 П2: 2.03
П1: 4.34 Х: 2.83 П2: 2.03
П1: 4.30 Х: 2.90 П2: 2.00
Трансляция
Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша.
Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде, Конрадсен — Брустад-Фет, Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Шахаб, Кабаев, Булеца, Фримпонг, Фагундес, Снурницын, Алефиренко.
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина — Громов, Гладкий, Сайядманеш.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Кшиштоф Якубик (Польша) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и норвежский Буде-Глимт.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
09.12.2021 в 19:10
заря опять проиграшь--вам не стыдно
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Анонс матча Заря - Будё-Глимт 09.12.2021, Лига конференций

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Будё-Глимт (Будё) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Будё-Глимт (Будё):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Будё-Глимт, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Будё-Глимт и Заря в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Будё-Глимт можно посмотреть 09.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Заря - Будё-Глимт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Ингулец - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия

Прошедший поединок команды Будё-Глимт был сыгран против ЦСКА - 25.11.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Будё-Глимт.

Следите за результатами матча Заря - Будё-Глимт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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