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Жилстрой-1 (женщины) - Брейдаблик (женщины) онлайн трансляция матча

Лига чемпионов. Женщины - 09 ноября 2021, 19:45
Рейтинг матча:
Жилстрой-1 (женщины)
Харьков
0 - 0
Матч завершен
Брейдаблик (женщины)
Коупавогюр
Ход матча
Личные встречи
Жилстрой-1 (женщины)
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Брейдаблик (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
09.11.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 0 Завершен Брейдаблик (женщины)
Последние матчи - Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
09.11.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 0 Завершен Брейдаблик (женщины) Н
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
13.10.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен (женщины) 4 - 0 Завершен Жилстрой-1 (женщины) П
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины) П
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Последние матчи - Брейдаблик (женщины)
Трансляция
Нулевая ничья кажется закономерным результатом. Ни одна из команд сегодня не была сильнее.
90+2'
Свисток
Матч окончен.
90'
Инфо
Компенсировано 2 минуты.
90'
Замена
Кристиандоттир заменила Цимер.
86'
Замена
Двойная замена в составе Жилстроя. Воронина и Спасоевич вышли на поле на последние несколько минут, Шевчук и Кочнева отправились отдыхать.
85'
Бойченко падает в штрафной после столкновения с Лилльядоттир. Арбитр хорошо видела эпизод и пенальти не назначила.
84'
Замена
Антонсдоттир уступает место на поле Георгсдоттир.
79'
Желтая карточка
Подкат Шматко был выполнен не по правилам.
75'
Апанащенко здорово читает ситуацию и перехватывает обостряющую передачу Антонсдоттир.
73'
Желтая карточка
Первая желтая для хозяев. Басанская намеренно сбила с ног соперницу.
72'
Офсайд
Антонсдоттир забежала в офсайд.
69'
Попытка Бойченко забить дальним ударом не увенчалась успехом.
62'
Желтая карточка
Альбертсдоттир теперь тоже на карточке. Она не по правилам остановила Кочневу.
60'
Желтая карточка
Цимер грубо сыграла против соперницы в центре поля, за что получила желтую карточку.
59'
Опасный момент
Шматко осталась без опеки в центре штрафной, но не смогла нанести акцентированный удар по воротам. Серьезный момент упущен.
58'
Офсайд
Шевчук вывели на ударную позицию, но лайнсвумен сигнализировала о положении вне игры.
56'
Овдейчук игнорирует открытую Бойченко и решает пробить сама. Удар заблокирован.
53'
Иварсдоттир без проблем перехватывает навес Шевчук с левого фланга.
49'
Овдейчук прошла по флангу и прострелила в штрафную. Бойченко не пустила к мячу соперница.
48'
Антонсдоттир нанесла неплохой удар по воротам. Яман лишь со второй попытки зафиксировала мяч в руках.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
В перерыве в составе Брейдаблика произошла замена. Вместо Сигургерсдоттир на поле вышла Соре.
Подопечные Валентины Котик превосходят своих соперниц во всех компонентах, но пока этого недостаточно, чтобы повести в счёте. Надеемся, во втором тайме нашим футболисткам все-таки удастся добыть положительный результат.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
45'
Апанащенко берёт игру на себя и пробивает с дальней дистанции. Очень неточно.
43'
Преимущество у украинской команды, но гости пока успешно обороняются.
37'
Овдейчук не успевает замкнуть передачу Бойченко в штрафной. Защитница Брейдаблика выносит мяч за пределы поля.
35'
Желтая карточка
Арнадоттир предупреждена за фол против Шевчук.
33'
Опасный момент
Иварсдоттир опередила Садыкоглу в борьбе за мяч и не позволила той отличиться голом!
26'
Пауза в игре. Басанской и Томасдоттир оказывают медицинскую помощь.
23'
Шевчук перехватила мяч на половине соперника, но продолжить атаку не смогла. Передача на Овдейчук была перехвачена.
14'
Арнадоттир выигрывает у Овдейчук борьбу один в один и останавливает проход соперницы к воротам.
18'
Яман читает эпизод и успешно играет на выходе, отводя угрозу от своих ворот.
10'
Апанащенко простреливала с левого фланга. Защитницы Брейдаблика выносят мяч на угловой.
8'
Бойченко зарабатывает для своей команды штрафной из перспективной позиции.
4'
Опасный момент
Овдейчук из убойной позиции бьёт мимо ворот! Это была отличная возможность открыть счёт!
3'
Антонсдоттир здорово открылась в штрафной, но не смогла качественно обработать мяч.
2'
Садыкоглу наносит первый удар. Мяч приходит в руки Иварсдоттир.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Жилстрой-1: Яман – Басанская, Апанащенко (к), Шматко, Алексанян – Шевчук, Кочнева, Петрик, Бойченко – Садыкоглу, Овдейчук.
Инфо
Стартовый состав Брейдаблика: Иварсдоттир – Галлдорсдоттир, Лилльядоттир, Кристин Дис Арнадоттир, Аста Арнадоттир (к) – Томасдоттир, Магнусдоттир, Цимер – Альбертсдоттир, Антонсдоттир, Сигургерсдоттер.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 – Брейдаблик.
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Анонс матча Жилстрой-1 (женщины) - Брейдаблик (женщины) 09.11.2021, Лига чемпионов. Женщины

Противостояние между командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 09.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Жилстрой-1 (женщины) и Брейдаблик (женщины) в предыдущем футбольном матче 09.11.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жилстрой-1 (женщины) - Брейдаблик (женщины) можно посмотреть 09.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига чемпионов. Женщины. Текстовую трансляцию матча Жилстрой-1 (женщины) - Брейдаблик (женщины), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Брейдаблик (женщины) - 09.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр)
Страна: Исландия

Прошедший поединок команды Брейдаблик (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 09.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Жилстрой-1 (женщины) - Брейдаблик (женщины) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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